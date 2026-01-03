Un tunel de cabluri din Berlin a luat foc. Aproape 50.000 de gospodării au rămas fără electricitate

22:30

Tranziția Bulgariei la moneda euro a început cu adaptări rapide, precum și cu primele dificultăți tehnice. La Ruse, transportul public urban este gratuit în primele trei zile ale anului, după ce o problemă de conversie a prețurilor la casele de marcat a dus la afișarea unor tarife incorecte. În restul țării, cumpărăturile se desfășoară în mare parte fără probleme: oamenii plătesc preponderent în leva, primesc restul în euro, iar băncile anunță că miliarde de leva au fost deja retrase din circulație.