SUA au înaintat acuzații oficiale împotriva președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro

11:40

Șase persoane au fost rănite noaptea trecută în regiunea Odesa, dintre care trei copii. Autoritățile au raportat un atac masiv al Rusiei asupra regiunii. Cel mai mic copil rănit are 7 luni. Cinci dintre persoanele rănite au fost spitalizate, inclusiv cei trei copii, iar un adult se află în stare gravă. În total, în Odesa […]