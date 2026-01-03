Cum funcționează roamingul în UE pentru cetățenii Republicii Moldova

07:50

Acesta este momentul în care hoții de bănci au dat dovadă de o curtoazie criminală bizară, plătind pentru parcarea mașinii – la câteva momente după ce au furat milioane de euro într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei. Săptămâna trecută, un grup de hoți a pătruns în seiful băncii Sparkasse din Buer, o […] Articolul Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina apare prima dată în SafeNews.