Sondaj național în Ucraina: majoritatea covârșitoare a ucrainenilor spune „nu” condițiilor Moscovei

18:10

Dacă fiecare familie ar aduce pe lume câte cel puțin trei copii, situația demografică a R. Moldova ar fi salvată de la declin, este convins demograful Valeriu Sainsus. Potrivit specialistului, actuala structură a populației arată un dezechilibru clar: generațiile apropiate de vârsta pensionării sunt mult mai numeroase decât cele care intră acum în circuitul demografic.