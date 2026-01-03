/DOC/ Modificări în orarul mai multor rute de autobuze: Cum vor circula începând de astăzi

TV8, 3 ianuarie 2026 15:10

/DOC/ Modificări în orarul mai multor rute de autobuze: Cum vor circula începând de astăzi

Alte ştiri de TV8

Acum 10 minute
15:40
Noi detalii despre planurile SUA: Când a decis Trump să dea undă verde atacurilor împotriva unor ținte din Venezuela TV8
Acum o oră
15:10
/DOC/ Modificări în orarul mai multor rute de autobuze: Cum vor circula începând de astăzi TV8
15:10
Un incendiu ar fi fost provocat de o femeie fără adăpost: A încercat să încălzească locuința TV8
Acum 2 ore
14:10
/VIDEO/ Topul inculpaților celebri din Moldova în 2025: Cine stă după gratii și cine a fugit de justiție TV8
Acum 4 ore
13:40
/LIVE TEXT/ SUA au atacat Venezuela: Ce se știe acum despre operațiunea lui Donald Trump contra lui Nicolas Maduro TV8
13:40
Americanii au anunțat soarta lui Maduro: Ce îl așteaptă pe fostul lider al Venezuelei TV8
13:30
/VIDEO/ SUA ar fi atacat Venezuela: Explozii, incendii și blackout. Caracas a instituit stare de urgență TV8
13:30
/LIVE TEXT/ SUA au atacat Venezuela: Ce se știe despre operațiunea ordonată de Donald Trump contra lui Nicolas Maduro TV8
13:10
Începutul anului aduce multă muzică și distracție, în Chișinău: Unde se întâlnesc seniorii în acest weekend TV8
13:00
/HARTĂ/ Alertă de vreme rea în Moldova: Polei, lapoviță și ghețuș în întreaga țară TV8
12:40
Alertă de vreme rea în Moldova: Polei, lapoviță și ghețuș în întreaga țară TV8
12:30
Donald Trump anunță că SUA „l-au capturat” pe Nicolas Maduro, după un atac la scară largă în Venezuela TV8
12:10
Trump anunță că SUA „l-au capturat” pe președintele Nicolas Maduro, după un atac la scară largă împotriva Venezuelei TV8
Acum 6 ore
11:40
Sărbătorile continuă, iar chișinăuienii se aprovizionează cu delicii de la producători. Lista târgurilor organizate în Chișinău TV8
11:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1410: Noi negocieri, riscul din Crimeea, 1% ocupat și copii evacuați. Zelenski: Rusia continuă să ucidă TV8
10:50
/VIDEO/ SUA ar fi atacat Venezuela: Explozii, incendii și blackout în Caracas. Trump ar fi ordonat bombardarea orașului TV8
10:40
Atenție călători: Trafic intens în mai multe puncte de trecere a frontierei TV8
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1410: Decizie surpriză la Kiev. Mii de copii evacuați și noi atacuri în mai multe regiuni TV8
Acum 8 ore
09:40
Horoscop 3 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Vibrații intense la Gemeni, iar Balanțele caută aventură. Veste neașteptată pentru Pești TV8
09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 3 ianuarie 2026: Raze de soare și lapoviță în unele regiuni TV8
Acum 24 ore
00:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1409: Bloc atacat, schimbări la Kiev și garanția anunțată de Zelenski. „Putin s-a împotmolit” TV8
00:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1409: Bloc atac, schimbări la Kiev și garanția anunțată de Zelenski. „Putin s-a împotmolit” TV8
2 ianuarie 2026
23:30
/VIDEO/ Imagini spectaculoase de la eruperea vulcanului Etna: Nu prezintă pericol pentru statele apropiate TV8
23:10
/VIDEO/ Angelina Jolie, vizită în Egipt: Monitorizează livrarea ajutorului umanitar către Gaza TV8
22:40
/VIDEO/ Record la servit cafea: Câte cești au băut moldovenii în anul 2025 și care este preferata TV8
22:10
/VIDEO/ Jaf de proporții în Germania: Hoții au furat bunuri de 30 de milioane de euro. Cum s-au dat de gol TV8
21:40
/VIDEO/ Tichetele de vacanță intră în vigoare în Moldova: Salariații le pot folosi pentru turism în țară TV8
21:10
Vlad Pascari a semnat cu Petrocub Hâncești: Pe câți ani este valabil contractul TV8
20:40
Avalanșele lovesc nordul Italiei: Echipele de salvare luptă cu condiții extreme. Sunt victime TV8
20:10
Flăcări ucigașe în stânga Nistrului: Trei bărbați au murit în prima zi a anului 2026 TV8
19:40
/VIDEO/ Rusia vrea să saboteze negocierile de pace? Ucraina: „Kremlinul pregătește o provocare la scară largă, cu victime” TV8
19:20
Marian se luptă cu leucemie acută și are nevoie de 48.000 de euro: Cum îl poți ajuta TV8
18:40
Ce se va întâmpla cu rușii la Jocurile Olimpice dacă se va ajunge la un acord de pace în Ucraina: Anunțul președintei CIO TV8
18:10
/FOTO/ Atenție, consumatori: Ouă de găină sunt rechemate de pe piață. Ce a descoperit ANSA TV8
17:50
Avocatul Poporului solicită Parlamentului discuții pentru limitarea artificiilor: S-au utilizat excesiv în perioada sărbătorilor TV8
17:30
Avocat din Chișinău, găsit vinovat de trafic de influență: Cu ce pedeapsă s-a ales TV8
17:00
/VIDEO/ Bloc de locuit din Harkov, lovit în plină de zi de două rachete. Zelenski: „Rusia continuă crimele” TV8
16:50
Incendiul din Elveția. Mesajul de condoleanțe al Maiei Sandu: „Moldova este alături” TV8
16:50
/HARTĂ/ Cum va fi vremea din ianuarie 2026: Recordul de ger și maxima de căldură în Moldova TV8
16:30
Incendiul din Elveția. Mesajul de condoleanță al Maiei Sandu: „Moldova este alături” TV8
15:50
Polița de asigurare medicală 2026: Cât costă și până când poate fi cumpărată TV8
Ieri
15:20
Mutare importantă la Kiev: Kiril Budanov, propus la conducerea Biroului Prezidențial. Anunțul lui Volodimir Zelenski TV8
14:50
Descoperire macabră în seara de Anul Nou: Cine este suspectat de omorul unei femei la Drochia TV8
14:30
/VIDEO/ Momentul izbucnirii incendiului devastator din Elveția: Râsete, muzică și tineri filmând cu telefoanele TV8
14:00
Anul Nou începe cu scumpiri la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 3, 4 și 5 ianuarie 2026 TV8
13:30
O nouă alertă la granița României: Mai multe ținte se deplasează spre frontiera cu Ucraina TV8
13:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1409: Alerta SUA, „dovada” lui Putin și garanția anunțată de Zelenski. Moscova și Kievul se acuză reciproc TV8
12:40
Misiune de serviciu încheiată într-un stâlp: Mașină de poliție, implicată în accident la Călărași TV8
12:30
/VIDEO/ A cincea zi de proteste în Iran: Primii morți și amenințarea lui Donald Trump pentru Teheran TV8
12:00
Număr egal de fetițe și băieți: Câți copii s-au născut în prima zi a anului 2026 în Moldova TV8
