Solidaritate europeană. Forțele Aeriene Române au îndeplinit o misiune umanitară în sprijinul Elveției
Radio Chisinau, 3 ianuarie 2026 15:05
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienți diagnosticați cu arsuri la un spital din Paris, Franța, informează Ministerul Apărării Naționale.
Acum 30 minute
15:05
Acum o oră
14:40
„Principiile Cartei ONU trebuie respectate”. Prima reacție a UE după atacul SUA în Venezuela # Radio Chisinau
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”, transmite MEDIAFAX.
Acum 2 ore
14:15
„În prezent, legislația ne limitează doar la convocarea rezerviștilor”. Ministerul Apărării pregătește o reformă privind extinderea antrenamentelor voluntare # Radio Chisinau
Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile, comunică MOLDPRES.
13:55
Polei, lapoviță și ghețuș. Cod galben de vreme severă emis de meteorologi pentru următoarele zile # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis sâmbătă, 3 ianuarie, un cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
13:25
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat oficial după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată”. Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog.
Acum 4 ore
13:00
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna noiembrie de prestatorii contractați # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în luna noiembrie de prestatorii contractați, informează MOLDPRES.
12:35
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară. Mihai Popșoi: „Decizia este luată” # Radio Chisinau
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea centrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES.
12:10
Dan Motreanu: De la intrarea în UE, România a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro # Radio Chisinau
Europarlamentarul Dan Motreanu afirmă, sâmbătă, că, de la intrarea în UE și până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro.
11:50
Președintele venezuelean Maduro a fost capturat de armata SUA și a fost scos din țară, declară Trump # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump susține că președintele venezuelean, Nicolas Maduro, și soția sa au fost „capturați și scoși din țară”
11:30
Întâlnire cu aliații la Kiev pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Cine participă # Radio Chisinau
Astăzi au loc, la Kiev, noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească cu oficialii ucraineni, în timp ce o echipă americană va participa prin videoconferință.
Acum 6 ore
11:05
Un drum local, modernizat în cadrul Programului „Europa este aproape”, a fost dat în exploatare în satul Dobrogea, administrat de orașul Sângera din municipiul Chișinău, transmite IPN.
10:40
Venezuela acuză SUA de atac. Președintel Maduro declară „stare de tulburări externe pe întreg teritoriul național” # Radio Chisinau
Guvernul venezuelean a declarat că „respinge, repudiază și denunță” „agresiunea militară” a SUA.Acesta a acuzat SUA că încearcă „să acapareze resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”.
10:15
BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro, Summit R. Moldova – UE, acțiuni de susținere al parcursului spre UE (VIDEO) # Radio Chisinau
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) a prezentat cele mai importante evenimente din anul 2025 în parcursul european al Republicii Moldova. Primul eveniment menționat a avut loc pe 9 mai, la Chișinău, unde Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și fostul prim-ministru, Dorin Recean, au semnat Planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, care reprezintă cel mai mare sprijin financiar primit de țara noastră, informează MOLDPRES.
09:50
Trafic intens la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Aglomerări la Leușeni și Criva # Radio Chisinau
Autoritățile vamale și de frontieră anunță, în dimineața zilei de 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La Sculeni, aglomerațiile se mențin încă de vineri, tot pe direcția de ieșire din țară, transmite IPN.
09:25
VIDEO | Explozii puternice și coloane de fum în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate # Radio Chisinau
Avioane, zgomote puternice și un nor de fum au fost auzite și văzute în capitala venezueleană Caracas în primele ore ale dimineții de sâmbătă, relatează Reuters și CNN, care citează mărturii de la fața locului. Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat în repetate rânduri că SUA se pregătesc să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.
Acum 8 ore
09:00
METEO | Cer predominant noros, cu precipitații slabe anunțate de meteorologi în zilele de weekend # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații slabe, pe drumuri se va forma ghețuș. Cerul va fi predominant noros, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra riscului major de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară, în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă.
21:00
Sportivii ruși nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 nici dacă se încheie războiul cu Ucraina # Radio Chisinau
Sportivii ruși care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să își reprezinte țara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și Reuters.
20:40
Prețul asigurării medicale pentru avocați și notari, majorat semnificativ. Cât trebuie să achite în 2026 # Radio Chisinau
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând din 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului.
20:20
„Pregătiți un testament și nu intrați pe rețelele sociale”: SUA avertizează cetățenii americani aflați în Rusia că ar putea fi încarcerați fără vreun motiv legitim # Radio Chisinau
Departamentul de Stat al SUA a menținut fără modificări una dintre cele mai dure avertizări de călătorie în Rusia, precizând pericolele grave la care se expun cetățenii americani care aleg să călătorească sau să rămână pe teritoriul Federației Ruse.
19:55
Drum local modernizat în satul Dobrogea. Peste 9.000 de locuitori beneficiază de acces îmbunătățit # Radio Chisinau
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sîngera, beneficiază de un drum local modernizat, care asigură un acces mai bun către locuințe, instituții publice și servicii locale.
19:35
Întreprinderea de stat Moldelectrica a realizat primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare. Primele oferte pentru energie de echilibrare au fost depuse pe 31 decembrie, în urma finalizării procesului de calificare și a semnării cadrului contractual aferent.
19:05
Activitatea ambasadei R. Moldova în SUA, relocată temporar după incendiul din decembrie # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii informează că, începând cu data de 5 ianuarie 2026, activitatea misiunii diplomatice este relocată temporar, pentru o perioadă estimată de trei până la cinci luni, la adresa: 1015 15th Street, NW, etajul 6, Washington, DC 20005.
18:45
Chișinău a intrat în noul an fără aprobarea unui buget, din cauza blocajelor politice din Consiliul municipal Chișinău. Autoritățile anunță că în aceste condiții capitala va continua să funcționeze pe baza unui buget provizoriu, care, potrivit lor, este un mecanism legal, ce permite tuturor instituțiilor municipale să activeze în regim normal, până la aprobarea bugetului pentru anul 2026, transmite IPN.
18:25
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „În anul 2026, R. Moldova va continua să beneficieze de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE” # Radio Chisinau
Republica Moldova va continua să beneficieze, în anul 2026, de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE. Asigurările vin din partea eurodeputatului Siegfried Mureșan, la început de an, comunică MOLDPRES.
18:05
Armata rusă a lovit centrul orașului Harkov cu rachete balistice. Un bloc cu cinci etaje a fost spulberat, cel puțin 16 răniți (FOTO) # Radio Chisinau
Cel puțin 16 oameni au fost răniți vineri în urma unui atac rusesc cu rachete balistice într-o zonă rezidențială a orașului Harkov, relatează presa ucraineană. Un bloc cu cinci etaje a fost lovit, iar autoritățile intervin pentru a scoate oamenii de sub dărâmături. Într-o postare pe Facebook, președintele Volodimir Zelenski a dat mai multe detalii despre atacul rușilor.
17:35
Avocat condamnat pentru trafic de influență: un an de închisoare și interdicție de a profesa timp de cinci ani # Radio Chisinau
Un avocat a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență. Totodată, instanța a dispus și privarea de dreptul de a exercita activitatea de avocat pentru o perioadă de cinci ani.
17:15
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt înscriși în Registrul de Stat al alegătorilor # Radio Chisinau
Aproape 3 milioane 300 de mii de cetățeni erau înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la începutul anului 2026. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale 2,7 milioane sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
16:55
Părinții din întreaga țară își vor putea înscrie copiii la grădiniță online. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat conceptul sistemului informațional „e-Admitere” pentru educația timpurie, similar celui deja implementat în municipiul Chișinău, transmite IPN.
16:40
VIDEO | Cum poți intra în posesia tichetelor de vacanță, disponibile din 1 ianuarie 2026. Victoria Belous: „Un instrument menit să sprijine dezvoltarea turismului în zonele rurale” # Radio Chisinau
Salariații pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de tichete de vacanță pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structurile rurale de cazare din Republica Moldova. Valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie, informează MOLDPRES.
16:15
România va trimite o aeronavă militară în Elveția după tragedia de la Crans-Montana: Va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave # Radio Chisinau
O aeronavă a MApN este pregătită să decoleze spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Crans-Montana, a anunțat ministrul Apărării de la București, Radu Miruță.
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul-limită pentru prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru cel de-al doilea semestru al anului 2025 este data de 15 ianuarie curent.
15:40
Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski # Radio Chisinau
Șeful Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov a fost numit de către Volodimir Zelenski la conducerea Administrației Președintelui Ucrainei, după ce Iermak a fost nevoit să-și dea demisia în urma unui scandal uriaș de corupție.
15:25
Trei zile cu lapoviță, ninsori și ghețuș. SHS: săptămâna viitoare vremea se va încălzi # Radio Chisinau
Meteorologii anunță lapoviță și ninsori pentru zilele de sâmbătă, duminică și luni. Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a anunțat că, din cauza precipitațiilor și temperaturilor negative, se va forma polei și ghețuș.
Ieri
15:00
Parlamentul a adoptat 39 de acte normative în luna decembrie 2025: bugete, reforme și armonizare cu UE # Radio Chisinau
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, cu o durată totală de 30 de ore. În aceeași perioadă, în procedura legislativă au intrat 43 de proiecte de acte normative.
14:50
„Republica Moldova este solidară cu Elveția”. Mesajul transmis de șefa statului după tragedia din Crans-Montana # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Elveția în urma incendiului tragic produs în localitatea Crans-Montana.
14:25
Drone rusești la graniță cu România cu Ucraina. Au fost ridicate avioane F-16 de la sol. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea # Radio Chisinau
Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina, a transmis, vineri, Ministerul Apărării. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.
14:10
Dosarul Tauber, la Apel: în ședința următoare vor fi analizate probele depuse de apărare # Radio Chisinau
Dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice, în care este vizată fosta deputată Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, se află în continuare în procedura de examinare la Curtea de Apel.
13:30
Roaming fără costuri suplimentare în UE: ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova beneficiază, de la 1 ianuarie 2026, de regimul „Roam Like at Home” (Roaming la tarife ca acasă) în toate țările Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că pot folosi serviciile de telefonie și internet mobil la tarife naționale. Este pentru prima dată când o țară din afara Spațiului Economic European beneficiază de acest mecanism, alături de Ucraina, țară candidată la aderare, care are de aceleași facilități la telefonia mobilă, transmite Radio Chișinău.
13:25
Ministerul Sănătății: 38 de copii s-au născut în Republica Moldova în prima zi a anului 2026 # Radio Chisinau
În prima zi a anului 2026, pe 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din Republica Moldova au venit pe lume 38 de copii, potrivit datelor Ministerului Sănătății.
13:10
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează adoptarea monedei unice # Radio Chisinau
Bulgaria a devenit joi, 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat membru al zonei euro, în timp ce România rămâne în afara monedei unice din cauza deficitului bugetar ridicat, a dezechilibrelor fiscale și a lipsei unui consens politic privind adoptarea euro. După această extindere, doar câteva state din Uniunea Europeană nu folosesc încă moneda comună, iar perspectivele unei noi aderări sunt limitate, scrie Reuters.
12:50
Carburanții auto se scupmesc. ANRE explică factorii care vor influența prețurile în următoarele două săptămâni # Radio Chisinau
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record.
12:30
Jumătate din controalele fiscale din decembrie s-au încheiat cu sancțiuni de peste un milion de lei, transmite IPN.
12:10
„Un pas important care deschide noi oportunități pentru cetățeni și întreprinderi”. Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderarea la zona euro # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare Bulgariei cu ocazia aderării la zona euro. Șefa statului a subliniat importanța acestui pas pentru cetățeni și mediul de afaceri, reafirmând totodată angajamentul european al Republicii Moldova.
11:50
Opt persoane născute în Rusia, inclusiv membri ai trupei Bi-2, au obținut cetățenia Republicii Moldova # Radio Chisinau
Opt cetățeni ruși au devenit oficial cetățeni ai Republicii Moldova. Un deceret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 31 decembrie 2025, comunică MOLDPRES.
11:30
Din 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară a fost stabilit la 6 300 de lei lunar, cu 800 de lei mai mult față de 2025. Tot de la începutul anului, salariul mediu lunar prognozat pe economie a crescut de la 16 100 de lei la 17 400 de lei, transmite IPN.
11:10
Elveția va ține cinci zile de doliu după tragedia din Crans-Montana. Ce se știe până acum despre incendiul în care au murit peste 40 de persoane în noaptea de Revelion # Radio Chisinau
Elveția va ține cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent” a cuprins un bar aglomerat din stațiunea de schi alpin Crans-Montana, unde oamenii sărbătoreau Revelionul, omorând peste 40 de persoane și rănind 115, relatează The Guardian și Reuters.
10:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, astăzi, 2 ianuarie, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în regim de iarnă. Potrivit datelor operative disponibile la ora 09:00, pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții au avut loc intervenții ale echipelor de întreținere, în special în zonele de Nord și Centru ale țării.
10:35
Din acest an pacienții din Republica Moldova care suferă de boli cronice vor avea acces la noi medicamente compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Extinderea listei vizează, în special, persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită tratament anticoagulant, comunică MOLDPRES.
10:15
Medicul de familie poate fi ales indiferent de domiciliu, dacă sunt locuri disponibile # Radio Chisinau
Orice persoană are dreptul să își aleagă medicul de familie în Republica Moldova, indiferent de cetățenie sau statut de ședere. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că, de regulă, se optează pentru instituția din zona de domiciliu, însă este posibilă alegerea unui alt prestator, dacă medicul dorit are locuri disponibile, transmite IPN.
