Panouri fotovoltaice la grădinița din Baimaclia: Director: „Banii economisiți îi reinvestim în instituție”

17:00

Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile.