România: 85 de persoane salvate pe munte în 24 de ore, un deces confirmat

Un român care a ajutat la scoaterea victimelor din barul ars din Crans-Montana a făcut mărturii cutremurătoare, vineri, 2 ianuarie, unui reporter pentru Antena 3 CNN în Elveția. George Gherghina muncește de cinci ani ca bucătar acolo. El a povestit că fiecare om care s-a scos de acolo a trecut și prin mâinile lui. George […]