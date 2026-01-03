AC Milan a început anul în forță

16:40

Au sărbătorit din plin, iar efectele nu au întârziat să apară: 11 persoane au ajuns la spital intoxicate cu alcool, după petrecerile din noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. În aceeași perioadă, câte șase persoane s-au intoxicat cu medicamente și monoxid de carbon, iar alte trei - cu droguri.