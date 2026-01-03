Atacuri în Venezuela | Vicepreședinte venezuelean: „SUA au realizat doar parțial ce și-au propus”
Moldova1, 3 ianuarie 2026 14:00
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
Uniunea Europeană (UE) monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. Astfel a comentat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a anunțat că a purtat o discuție cu secretarul de stat american, Marco Rubio și cu ambasadorul european din Caracas.
ACTUALIZARE | Negocieri de pace: Consilierii europeni și NATO în materie de securitate au sosit la Kiev # Moldova1
„Împreună cu șeful Statului Major General al Armatei Ucrainei, generalul-locotenent Andriy Hnatov, primul adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Serhiy Kyslytsya, și consilierul Oficiului Președintelui, Oleksandr Bevz, am început colaborarea cu partenerii europeni la Kiev. Prima parte a întâlnirii a fost dedicată documentelor-cadru, în special chestiunilor legate de garanțiile de securitate și abordările planului de pace, precum și succesiunii pașilor comuni ulteriori. Lucrăm pentru ca toate deciziile să fie realiste și susținute de o responsabilitate comună”, notează negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov.
AC Milan a intrat în noul an cu victorie. „Rossoneri” au învins pe Cagliari Calcio în deplasare cu 1-0, într-un meci al etapei a 18-a din Serie A. Rafael Leao a înscris singurul gol.
Atacuri în Venezuela | Vicepreședinte venezuelean: „SUA au realizat doar parțial ce și-au propus” # Moldova1
Negocieri de pace: Consilierii europeni și NATO în materie de securitate au sosit la Kiev # Moldova1
Consilieri pentru securitate națională din statele europene aliate Ucrainei au sosit sâmbătă, 3 ianuarie 2026, la Kiev pentru noi runde de negocieri privind un posibil plan de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Informația a fost confirmată de negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, printr-un mesaj publicat pe Telegram.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas: „UE a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei nu are legitimitate” # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”. Astfel a comentat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a anunțat că a purtat o discuție cu secretarul de stat american, Marco Rubio și cu ambasadorul european din Caracas. Kaja Kallas a menționat că UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela.
Negocieri de pace la Kiev: Consilierii europeni și NATO în materie de securitate au sosit la Kiev # Moldova1
Atacuri în Venezuela | Marco Rubio susține că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA # Moldova1
Atac al SUA în Venezuela: Rusia condamnă „actul de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei # Moldova1
Federația Rusă, care în urmă cu patru ani a inițiat un război împotriva Ucrainei, a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”, relatează TASS.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00.
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe traseele publice naționale din zonele nord, centru și sud. Pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, pentru menținerea condițiilor de siguranță a circulației rutiere.
Lista medicamentelor compensate, extinsă: „Pentru pacienții în etate, cu pensie mică, e foarte folositor” # Moldova1
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor avea acces la mai multe tipuri de medicamente compensate. Se întâmplă după ce Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) a extins această listă. În cazul diabetului zaharat, de exemplu, anual, sunt depistate aproximativ zece mii de cazuri noi, arată datele statistice.
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că, în urma unei operațiuni desfășurate de Statele Unite în Venezuela, a fost capturat președintele țării, Nicolas Maduro, care a fost transportat în afara țării.
Investiție majoră pentru sănătate și mișcare: complexul sportiv din Șoldănești, tot mai aproape de final # Moldova1
Lucrările la complexul sportiv multifuncțional din municipiul Șoldănești avansează, iar schimbările sunt deja vizibile pe teren. Recent, reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR) au efectuat o vizită pe șantier pentru a evalua stadiul proiectului de revitalizare urbană, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul autorităților publice locale.
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei. Președintele și soția acestuia, capturați și transportati cu avionul în afara țării # Moldova1
Avertisment dur al SUA: „Nu călătoriți în Rusia”. Americanii sunt îndemnați să părăsească imediat țara # Moldova1
Statele Unite a reînnoit una dintre cele mai dure avertizări de călătorie la adresa Federației Ruse, cerând cetățenilor americani să evite orice deplasare în această țară și să părăsească imediat teritoriul rus dacă se află deja acolo. Avertismentul a fost reconfirmat de Departamentul de Stat al SUA printr-o alertă de securitate emisă de Ambasada SUA la Moscova la 18 decembrie 2025.
Atacurile rusești asupra Ucrainei | Cel puțin șase morți și 42 de răniți în ultimele 24 de ore # Moldova1
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 42 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale pe 3 ianuarie. Rusia a lansat 95 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al Apărării, Denis Șmigal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale și prim-vicepremier, în vârstă de 34 de ani.
Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, este și vremea vacanțelor pentru copii, precum și a concediilor pentru adulți. Mulți moldoveni aleg să meargă la munte, unde pârtiile de schi, sporturile montane și atmosfera de sezon sunt principalele atracții. Pachetele turistice sunt diverse, operatorii vin cu oferte de vacanță, unii propun și reduceri. Este important să fim atenți pentru a evita escrocheriile, atenționează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism, Ion Alexa.
Revista Presei: Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident # Moldova1
Un an de test pentru guvernarea de la Chișinău și de ce este important parteneriatul cu România – comentariul experților; modernizarea Armatei Naționale și cum poate fi îmbunătățită situația demografică a țării - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei. Președintele Nicolas Maduro a declarat stare de urgență în țară # Moldova1
Trafic intens la posturile vamale Leușeni, Criva și Sculeni. Călătorii, îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere # Moldova1
La posturile vamale Leușeni, Criva și Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Atenție, risc de prăbușire sub gheața fragilă a bazinelor acvatice. Salvatorii vin cu recomandări # Moldova1
Cetățenii sunt atenționați de către salvatori despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Avertizarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă, care favorizează formarea podului de gheață, însă fără ca acesta să fie suficient de rigid pentru a susține greutatea unei persoane.
Trafic intens la posturile vamale Leușeni și Criva. Călătorii, îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere # Moldova1
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sângera, beneficiază de un drum local modernizat, care îmbunătățește accesul zilnic către locuințe, instituții publice și servicii locale.
Fost ministru ucrainean de Externe: Războiul dintre Rusia și Ucraina nu se va încheia în 2026 # Moldova1
Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar șansele ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu sunt nule.
În atenția cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA)! Activitatea Ambasadei R. Moldova în SUA va fi relocată, pentru o perioadă estimată de trei - cinci luni, la o altă adresă, din data de 5 ianuarie.
Cine a urmărit serialul „Gomorrah”, care se petrece pe fundalul luptelor între bande, „familii” din Camorra napolitană, a putut auzi deseori termenul „criatura” folosit pentru a desemna un copil.
În atenția cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA)! Activitatea Ambasadei R. Moldova în SUA, va fi relocată, pentru o perioadă estimată de trei - cinci luni, la o altă adresă, din data de 5 ianuarie.
Tranziția Bulgariei la moneda euro a început cu adaptări rapide, precum și cu primele dificultăți tehnice. La Ruse, transportul public urban este gratuit în primele trei zile ale anului, după ce o problemă de conversie a prețurilor la casele de marcat a dus la afișarea unor tarife incorecte. În restul țării, cumpărăturile se desfășoară în mare parte fără probleme: oamenii plătesc preponderent în leva, primesc restul în euro, iar băncile anunță că miliarde de leva au fost deja retrase din circulație.
Fost ministru de Externe al Ucrainei: Războiul dintre Rusia și Ucraina nu se va încheia în 2026 # Moldova1
Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni | Și-a lăsat copilul în spital și a revenit peste două zile # Moldova1
Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni. Un bărbat dintr-o localitate a raionului și-a lăsat fiica de 12 ani la Unitatea de Primiri Urgențe, în ajun de Revelion și a revenit după ea abia peste două zile.
Ciocniri violente în Iran între protestatari și forțele de securitate. Cel puțin șapte oameni au decedat, alte câteva zeci de persoane au fost rănite, iar peste o sută au fost reținute. Protestele au izbucnit după ce moneda națională s-a prăbușit și costul vieții a crescut brusc. Manifestații au avut loc în Teheran și alte orașe, iar poliția a folosit gloanțe și gaze lacrimogene. Pe fondul crizei, șeful Băncii Centrale a demisionat.
Peste 30 de persoane, inclusiv un copil de numai jumătate de an, au fost rănite, după ce armata rusă a lovit o zonă rezidențială din Harkov. Atacurile au distrus complet o clădire cu cinci etaje. Au fost avariate inclusiv un centru comercial și un spital. Operațiunile de căutare continuă, întrucât încă sunt persoane prinse sub dărâmături. Biroul președintelui ucrainean a subliniat necesitatea consolidării în continuare a sistemelor de apărare aeriană pentru a proteja civilii.
INTERVIU | Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident: ,,Integrarea în arhitectura europeană este o prioritate pentru noi" # Moldova1
Arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent.
INTERVIU | Ministrul Apărării: Alocarea de un procent din PIB nu acoperă necesarul misiunilor militare # Moldova1
În context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță, arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare. Cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și finanțare internă fără precedent, Ministerul Apărării trasează noile priorități strategice. Despre etapele transformării Armatei Naționale într-o forță modernă a vorbit ministrul de resort, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru Moldova 1.
Un cetățean român s-ar afla printre victimele incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a confirmat, vineri, 2 ianuarie, că este în contact cu familia cetățeanului român.
Sute de proiecte au schimbat realitatea în satele și orașele R. Moldova. Vladimir Bolea: „Ritmul trebuie păstrat” # Moldova1
Proiectele de infrastructură pe care le implementează Guvernul Republicii Moldova sunt orientate spre „mobilitatea oamenilor și calitatea vieții în comunitățile lor”, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care anunță pentru anul 2026 cheltuieli de aproape două miliarde de lei în inițiative finanțate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
Câte trei copii în fiecare familie - soluția specialiștilor pentru a salva situația demografică a R. Moldova # Moldova1
Dacă fiecare familie ar aduce pe lume câte cel puțin trei copii, situația demografică a R. Moldova ar fi salvată de la declin, este convins demograful Valeriu Sainsus. Potrivit specialistului, actuala structură a populației arată un dezechilibru clar: generațiile apropiate de vârsta pensionării sunt mult mai numeroase decât cele care intră acum în circuitul demografic.
Bărbatul din R. Moldova, care a decedat de Revelion la Roma, a fost ucis de o petardă. Presa din Italia scrie că aceasta a explodat în mâna victimei de 63 de ani, amputându-i brațul și provocându-i răni grave la față și piept, incompatibile cu viața.
Un lot de ouă de găină deja comercializat în magazinele din R. Moldova este retras de pe piață, după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat prezența unei substanțe interzise, periculoase pentru sănătatea umană.
Detalii despre moartea moldoveanului decedat la Roma, de Revelion: o petardă i-ar fi amputat mâna # Moldova1
Pe 3 ianuarie începe cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar, iar pilotul român Emanuel Gyenes se află din nou pe lista concurenților. În vârstă de 41 de ani, Gyenes este pregătit pentru a 16-a participare la tradiționala competiție. România va fi reprezentată de Gyenes la Raliul Dakar-2026 - care va începe în Arabia Saudită - la secțiunea moto.
Dronă a postului Moldova 1, sustrasă în timp ce filma, de Revelion, în PMAN: „Ne așteptăm ca poliția să-i identifice pe făptași” # Moldova1
Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile.
Primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare: „O etapă importantă în funcționarea pieței angro din R. Moldova” # Moldova1
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, anunță, pe 2 ianuarie, primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE).
Tichete de vacanță și abonamente sportive fără impozite: 8.700 de lei per salariat, în 2026 # Moldova1
Începând cu anul 2026, angajatorii din Republica Moldova pot oferi salariaților tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale ale țării, precum și abonamente sportive, fără ca aceste beneficii să fie impozitate, cu condiția ca cheltuielile pentru un salariat să nu depășească cumulativ 50% din salariul mediu lunar pe economie. În anul 2026, acest plafon este de 7.800 de lei.
Au sărbătorit din plin, iar efectele nu au întârziat să apară: 11 persoane au ajuns la spital intoxicate cu alcool, după petrecerile din noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. În aceeași perioadă, câte șase persoane s-au intoxicat cu medicamente și monoxid de carbon, iar alte trei - cu droguri.
