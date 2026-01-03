Polei, lapoviță și ghețuș. Cod galben de vreme severă emis de meteorologi pentru următoarele zile

13:30

Cetățenii Republicii Moldova beneficiază, de la 1 ianuarie 2026, de regimul „Roam Like at Home” (Roaming la tarife ca acasă) în toate țările Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că pot folosi serviciile de telefonie și internet mobil la tarife naționale. Este pentru prima dată când o țară din afara Spațiului Economic European beneficiază de acest mecanism, alături de Ucraina, țară candidată la aderare, care are de aceleași facilități la telefonia mobilă, transmite Radio Chișinău.