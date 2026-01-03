Ce se știe până acum despre capturarea președintelui Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro
ProTV.md, 3 ianuarie 2026 13:20
Ce se știe până acum despre capturarea președintelui Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro
13:40
Ce se va întâmpla cu președintele Nicolas Maduro după ce a fost capturat și dus în SUA
13:30
Cine este Nicolas Maduro, președintele autoritar capturat de SUA în urma unei operațiuni speciale a trupelor Delta Force # ProTV.md
Cine este Nicolas Maduro, președintele autoritar capturat de SUA în urma unei operațiuni speciale a trupelor Delta Force
13:30
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” # ProTV.md
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită”
13:20
LIVE TEXT. SUA au atacat Venezuela. Explozii puternice în Caracas. Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi – anunțul făcut de Donald Trump. „Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”. Reacția Rusiei și a altor state - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. SUA au atacat Venezuela. Explozii puternice în Caracas. Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi – anunțul făcut de Donald Trump. „Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”. Reacția Rusiei și a altor state - VIDEO
13:20
13:20
Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro # ProTV.md
Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro
13:10
Cod GALBEN de conditii complicate ale vremii în toată țara. Până când va fi valabil
13:10
Metronidazol depistat în ouăle SRL Raiplai-Avicola: ANSA recomandă consumatorilor să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor - FOTO # ProTV.md
Metronidazol depistat în ouăle SRL Raiplai-Avicola: ANSA recomandă consumatorilor să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor - FOTO
12:40
Alertă alimentară în Republica Moldova: ANSA dispune retragerea unui lot de ouă după depistarea unei substanțe veterinare interzise # ProTV.md
Alertă alimentară în Republica Moldova: ANSA dispune retragerea unui lot de ouă după depistarea unei substanțe veterinare interzise
12:30
Unde au atacat forțele aeriene americane în Venezuela - HARTĂ
12:20
Elicoptere americane pentru operațiuni speciale au zburat deasupra Caracasului înainte de capturarea lui Nicolas Maduro - VIDEO # ProTV.md
Elicoptere americane pentru operațiuni speciale au zburat deasupra Caracasului înainte de capturarea lui Nicolas Maduro - VIDEO
12:10
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO # ProTV.md
Vloggerul Dragoș Munteanu, criticat dur de internauți, după ce a ironizat mesajul de felicitare, cu ocazia Revelionului, al președintei Maia Sandu: „Discursul președintelui Moldovei, de obicei este așa o...” - VIDEO
12:10
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce au fost auzite explozii în Caracas # ProTV.md
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce au fost auzite explozii în Caracas
11:50
11:50
Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” # ProTV.md
Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară”
11:40
11:20
Trafic intens la frontierele de vest: aglomerație la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Autoritățile aplică procedura „Revers” # ProTV.md
Trafic intens la frontierele de vest: aglomerație la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Autoritățile aplică procedura „Revers”
11:20
Consilieri pentru securitate națională din mai multe state europene s-au reunit la Kiev pentru consultări strategice privind pacea din Ucraina # ProTV.md
Consilieri pentru securitate națională din mai multe state europene s-au reunit la Kiev pentru consultări strategice privind pacea din Ucraina
11:00
Angajat al unui parc de distracții Disney, rănit după ce a oprit un obiect de recuzită de 180 de kilograme care se îndrepta spre public în timpul unui spectacol. Momentul, surprins de public - VIDEO # ProTV.md
Angajat al unui parc de distracții Disney, rănit după ce a oprit un obiect de recuzită de 180 de kilograme care se îndrepta spre public în timpul unui spectacol. Momentul, surprins de public - VIDEO
10:30
Venezuela acuză SUA că vor să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Maduro cere mobilizarea forțelor # ProTV.md
Venezuela acuză SUA că vor să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Maduro cere mobilizarea forțelor
10:20
10:20
Aglomerație pe sensul de ieșire din țară: Autoritățile vin cu recomandări pentru o traversare mai rapidă a frontierei # ProTV.md
Aglomerație pe sensul de ieșire din țară: Autoritățile vin cu recomandări pentru o traversare mai rapidă a frontierei
10:10
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii # ProTV.md
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
09:50
Aglomerări la frontierele Republicii Moldova: trafic intens pe sensul de ieșire la Leușeni și Criva # ProTV.md
Aglomerări la frontierele Republicii Moldova: trafic intens pe sensul de ieșire la Leușeni și Criva
09:40
Atenție, călători! Se modifică programul unor rute de autobuz din 3 ianuarie 2026
09:30
Drumurile naționale pregătite pentru iarnă: opt tone de material antiderapant și trei tone de sare tehnică împrăștiate pentru a menține circulația sigură # ProTV.md
Drumurile naționale pregătite pentru iarnă: opt tone de material antiderapant și trei tone de sare tehnică împrăștiate pentru a menține circulația sigură
09:30
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau astăzi. Reuniune la Kiev între Zelenski, aliaţii săi europeni şi americani # ProTV.md
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau astăzi. Reuniune la Kiev între Zelenski, aliaţii săi europeni şi americani
09:20
Explozii puternice și coloane de fum în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate - VIDEO # ProTV.md
Explozii puternice și coloane de fum în capitala Venezuelei, Caracas. Părți ale orașului au rămas fără electricitate - VIDEO
08:20
Ambasada Republicii Moldova în SUA își mută temporar sediul după incendiul din decembrie. Activitatea urmează a fi desfășurată în noua locație până la finalizarea reparațiilor # ProTV.md
Ambasada Republicii Moldova în SUA își mută temporar sediul după incendiul din decembrie. Activitatea urmează a fi desfășurată în noua locație până la finalizarea reparațiilor
08:10
08:00
Precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
00:30
Culoare, muzică și voie bună la Feștelița: Festivalul tradițiilor de iarnă a transformat localitatea într-un tărâm al personajelor, unde s-a urat un an bogat – VIDEO # ProTV.md
Culoare, muzică și voie bună la Feștelița: Festivalul tradițiilor de iarnă a transformat localitatea într-un tărâm al personajelor, unde s-a urat un an bogat – VIDEO
2 ianuarie 2026
22:50
Volodimir Zelenski îl înlocuiește și pe ministrul apărării. Cine este Mihailo Fedorov, succesorul lui Denis Șmihal - VIDEO # ProTV.md
Volodimir Zelenski îl înlocuiește și pe ministrul apărării. Cine este Mihailo Fedorov, succesorul lui Denis Șmihal - VIDEO
22:30
22:30
Anul marilor dosare, dar al micilor finalități: 2025, marcat de extrădări răsunătoare, condamnări fără executare și o listă tot mai lungă de fugari celebri - VIDEO # ProTV.md
Anul marilor dosare, dar al micilor finalități: 2025, marcat de extrădări răsunătoare, condamnări fără executare și o listă tot mai lungă de fugari celebri - VIDEO
22:20
Seară magică la Alexandra Palace: s-au stabilit cei patru semifinaliști ai Campionatului Mondial de Darts, cu Luke Littler în cursa pentru apărarea titlului - VIDEO # ProTV.md
Seară magică la Alexandra Palace: s-au stabilit cei patru semifinaliști ai Campionatului Mondial de Darts, cu Luke Littler în cursa pentru apărarea titlului - VIDEO
22:20
Primele mutări ale iernii la Petrocub Hîncești: echipa îl pierde pe Teodor Lungu, dar îl transferă pe tânărul fundaș Vlad Pascari - VIDEO # ProTV.md
Primele mutări ale iernii la Petrocub Hîncești: echipa îl pierde pe Teodor Lungu, dar îl transferă pe tânărul fundaș Vlad Pascari - VIDEO
22:20
Domen Prevc domină autoritar Turneul celor Patru Trambuline: slovenul câștigă primele două etape și se desprinde în fruntea clasamentului general - VIDEO # ProTV.md
Domen Prevc domină autoritar Turneul celor Patru Trambuline: slovenul câștigă primele două etape și se desprinde în fruntea clasamentului general - VIDEO
22:10
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei - VIDEO # ProTV.md
Remanieri la Kiev. Kirill Budanov, propus de Zelenski pentru funcția de șef al cabinetului președintelui Ucrainei - VIDEO
22:10
Venus Williams va reveni la Australian Open după ce a primit un wild card - VIDEO
22:00
Start ratat de an pentru favoritele din Premier League: Liverpool și Manchester City fac pași greșiți în lupta pentru titlu cu Arsenal - VIDEO # ProTV.md
Start ratat de an pentru favoritele din Premier League: Liverpool și Manchester City fac pași greșiți în lupta pentru titlu cu Arsenal - VIDEO
22:00
Dezastru total pentru naționala Gabonului după Cupa Africii: guvernul suspendă echipa pe termen nedeterminat, demite selecționerul și îl exclude pe Aubameyang - VIDEO # ProTV.md
Dezastru total pentru naționala Gabonului după Cupa Africii: guvernul suspendă echipa pe termen nedeterminat, demite selecționerul și îl exclude pe Aubameyang - VIDEO
21:50
Tensiuni majore între Moscova și Kiev: SUA spune că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin, dar Rusia insistă și prezintă „dovezi” controversate - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni majore între Moscova și Kiev: SUA spune că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin, dar Rusia insistă și prezintă „dovezi” controversate - VIDEO
21:40
Vacanțele de iarnă aglomerează vămile: cozi de kilometri și timpi de așteptare de până la două ore la ieșirea din țară. autoritățile recomandă rute alternative - VIDEO # ProTV.md
Vacanțele de iarnă aglomerează vămile: cozi de kilometri și timpi de așteptare de până la două ore la ieșirea din țară. autoritățile recomandă rute alternative - VIDEO
21:20
Violențe fără precedent de Revelion în Olanda: poliția și serviciilor de urgență, atacată cu artificii și cocktailuri Molotov - VIDEO # ProTV.md
Violențe fără precedent de Revelion în Olanda: poliția și serviciilor de urgență, atacată cu artificii și cocktailuri Molotov - VIDEO
21:10
Atac devastator asupra Harikovului: două rachete balistice lovesc o zonă rezidențială, peste 20 de persoane, inclusiv un copil de șase luni, fiind rănite - VIDEO # ProTV.md
Atac devastator asupra Harikovului: două rachete balistice lovesc o zonă rezidențială, peste 20 de persoane, inclusiv un copil de șase luni, fiind rănite - VIDEO
21:00
Serviciile speciale ruse păcălite de spionajul ucrainean: Kievul a înscenat moartea unui comandant pentru a descoperi agenți și a primi o recompensă de jumătate de milion de dolari – VIDEO # ProTV.md
Serviciile speciale ruse păcălite de spionajul ucrainean: Kievul a înscenat moartea unui comandant pentru a descoperi agenți și a primi o recompensă de jumătate de milion de dolari – VIDEO
20:50
20:30
Taxe noi pentru coletele internaționale ar putea fi introduse în vara acestui an: autoritățile promit că prețurile finale pentru cetățeni nu vor fi resimțite semnificativ: „Este o practică pe care o aplică toți” - VIDEO # ProTV.md
Taxe noi pentru coletele internaționale ar putea fi introduse în vara acestui an: autoritățile promit că prețurile finale pentru cetățeni nu vor fi resimțite semnificativ: „Este o practică pe care o aplică toți” - VIDEO
20:20
Proteste fără precedent în Iran: nemulțumirile cauzate de deprecierea monedei și stagnarea economică duc la șase decese - VIDEO # ProTV.md
Proteste fără precedent în Iran: nemulțumirile cauzate de deprecierea monedei și stagnarea economică duc la șase decese - VIDEO
