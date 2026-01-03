Diplomație sub presiunea războiului: Kievul găzduiește noi consultări internaționale pentru pace

15:50

Treisprezece persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unui bloc de locuințe cu cinci etaje din raionul Kievski al orașului Harkov. Potrivit șefului Administrației Regionale de Stat Harkov, Oleg Sinegubov, șase dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar una dintre ele, o femeie – se află în stare gravă.