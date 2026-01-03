Polei, lapoviță și ghețuș pe drumuri pentru duminică și luni, transmite Serviciul Hidrometeorologic

15:10

Taberele de iarnă sunt tot mai solicitate și sunt o soluție pentru părinții care nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Cele mai căutate sunt cele care oferă activități sportive, IT sau ateliere de creație. Prețul poate ajunge la câteva sute de lei pe zi, cu prânzul inclus. Educatorii se asigură că micii participanți sunt ocupați pe tot parcursul zilei, astfel încât să uite de telefoane sau alte gadgeturi.