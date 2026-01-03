Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile naționale pentru combaterea lunecușului
3 ianuarie 2026
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe traseele publice naționale din zonele nord, centru și sud. Pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, pentru menținerea condițiilor de siguranță a circulației rutiere.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00.
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe traseele publice naționale din zonele nord, centru și sud. Pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, pentru menținerea condițiilor de siguranță a circulației rutiere.
Mai multe medicamente compensate pentru cetățenii R. Moldova: „Este foarte binevenit” # Radio Moldova
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor avea acces la mai multe tipuri de medicamente compensate. Se întâmplă după ce Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) a extins această listă. În cazul diabetului zaharat, de exemplu, anual, sunt depistate aproximativ zece mii de cazuri noi, arată datele statistice.
Atac al SUA în capitala Venezuelei | Donald Trump confirmă că președintele Maduro „a fost capturat și scos din țară” # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că, în urma unei operațiuni desfășurate de Statele Unite în Venezuela, a fost capturat președintele țării, Nicolas Maduro, care a fost transportat în afara țării.
Investiție de peste 20 de milioane de lei într-un nou complex sportiv pentru Șoldănești # Radio Moldova
Lucrările la complexul sportiv multifuncțional din municipiul Șoldănești avansează, iar schimbările sunt deja vizibile pe teren. Recent, reprezentanții Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR) au efectuat o vizită pe șantier pentru a evalua stadiul proiectului de revitalizare urbană, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul autorităților publice locale.
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că, în urma unei operațiuni desfășurate de Statele Unite în Venezuela, a fost capturat președintele țării, Nicolas Maduro, care a fost transportat în afara țării.
Avertisment de nivel maxim: SUA menține interdicția de călătorie în Rusia și invocă riscuri grave de securitate # Radio Moldova
Statele Unite a reînnoit una dintre cele mai dure avertizări de călătorie la adresa Federației Ruse, cerând cetățenilor americani să evite orice deplasare în această țară și să părăsească imediat teritoriul rus dacă se află deja acolo. Avertismentul a fost reconfirmat de Departamentul de Stat al SUA printr-o alertă de securitate emisă de Ambasada SUA la Moscova la 18 decembrie 2025.
Atacurile rusești din Ucraina | Cel puțin șase morți și peste 40 de răniți în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 42 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale pe 3 ianuarie. Rusia a lansat 95 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene.
Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, este și vremea vacanțelor pentru copii, precum și a concediilor pentru adulți. Mulți moldoveni aleg să meargă la munte, unde pârtiile de schi, sporturile montane și atmosfera de sezon sunt principalele atracții. Pachetele turistice sunt diverse, operatorii vin cu oferte de vacanță, unii propun și reduceri. Este important să fim atenți pentru a evita escrocheriile, atenționează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism, Ion Alexa.
Revista Presei: Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident # Radio Moldova
Un an de test pentru guvernarea de la Chișinău și de ce este important parteneriatul cu România – comentariul experților; modernizarea Armatei Naționale și cum poate fi îmbunătățită situația demografică a țării - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Explozii în capitala Venezuelei. Președintele Nicolas Maduro a declarat stare de urgență în țară # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii. Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat stare de urgență în țară.
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
Președintele ucrainean intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al Apărării, Denis Șmigal # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al Apărării, Denis Șmigal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale și prim-vicepremier, în vârstă de 34 de ani.
La posturile vamale Leușeni, Criva și Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Risc de prăbușire sub gheața fragilă a bazinelor acvatice. Recomandările salvatorilor # Radio Moldova
Cetățenii sunt atenționați de către salvatori despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Avertizarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă, care favorizează formarea podului de gheață, însă fără ca acesta să fie suficient de rigid pentru a susține greutatea unei persoane.
La posturile vamale Leușeni și Criva se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Programul „Europa este aproape” | Peste 9.000 de locuitori din Dobrogea beneficiază de un drum reparat # Radio Moldova
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sângera, beneficiază de un drum local modernizat, care îmbunătățește accesul zilnic către locuințe, instituții publice și servicii locale.
Fost ministru de Externe al Ucrainei consideră că războiul cu Rusia nu se va încheia în 2026 # Radio Moldova
Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar șansele ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu sunt nule.
O samă de cuvinte // Nașteri și creaturi: o deslușire a originii termenului „Crăciun” # Radio Moldova
Cine a urmărit serialul „Gomorrah”, care se petrece pe fundalul luptelor între bande, „familii” din Camorra napolitană, a putut auzi deseori termenul „criatura” folosit pentru a desemna un copil.
În atenția cetățenilor moldoveni din SUA | Servicii și asistență consulară pe o nouă adresă # Radio Moldova
În atenția cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA)! Activitatea Ambasadei R. Moldova în SUA, va fi relocată, pentru o perioadă estimată de trei - cinci luni, la o altă adresă, din data de 5 ianuarie.
Tranziția Bulgariei la moneda euro a început cu adaptări rapide, precum și cu primele dificultăți tehnice. La Ruse, transportul public urban este gratuit în primele trei zile ale anului, după ce o problemă de conversie a prețurilor la casele de marcat a dus la afișarea unor tarife incorecte. În restul țării, cumpărăturile se desfășoară în mare parte fără probleme: oamenii plătesc preponderent în leva, primesc restul în euro, iar băncile anunță că miliarde de leva au fost deja retrase din circulație.
Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar șansele ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu sunt nule.
Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni. Și-a lăsat copilul în spital și a revenit peste două zile # Radio Moldova
Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni. Un bărbat dintr-o localitate a raionului și-a lăsat fiica de 12 ani la Unitatea de Primiri Urgențe, în ajun de Revelion și a revenit după ea abia peste două zile.
Ciocniri violente în Iran între protestatari și forțele de securitate: cel puțin șapte oameni au decedat # Radio Moldova
Ciocniri violente în Iran între protestatari și forțele de securitate. Cel puțin șapte oameni au decedat, alte câteva zeci de persoane au fost rănite, iar peste o sută au fost reținute. Protestele au izbucnit după ce moneda națională s-a prăbușit și costul vieții a crescut brusc. Manifestații au avut loc în Teheran și alte orașe, iar poliția a folosit gloanțe și gaze lacrimogene. Pe fondul crizei, șeful Băncii Centrale a demisionat.
Peste 30 de răniți după ce un bloc de locuințe din Harkov a fost lovit de rachete rusești # Radio Moldova
Peste 30 de persoane, inclusiv un copil de numai jumătate de an, au fost rănite, după ce armata rusă a lovit o zonă rezidențială din Harkov. Atacurile au distrus complet o clădire cu cinci etaje. Au fost avariate inclusiv un centru comercial și un spital. Operațiunile de căutare continuă, întrucât încă sunt persoane prinse sub dărâmături. Biroul președintelui ucrainean a subliniat necesitatea consolidării în continuare a sistemelor de apărare aeriană pentru a proteja civilii.
INTERVIU | Ministrul Apărării: Alocarea unui procent din PIB nu acoperă necesarul misiunilor militare # Radio Moldova
Arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent.
Arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent.
INTERVIU | Ministrul Nosatîi: Integrarea Armatei Naționale în arhitectura europeană, prioritate a Ministerului Apărării # Radio Moldova
Arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent.
INTERVIU | Anatolie Nosatîi anunță transformarea Armatei Naționale: Integrarea în arhitectura europeană este o prioritate # Radio Moldova
În context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță, arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare. Cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și finanțare internă fără precedent, Ministerul Apărării trasează noile priorități strategice. Despre etapele transformării Armatei Naționale într-o forță modernă a vorbit ministrul de resort, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru Moldova 1.
Un cetățean român s-ar afla printre victimele incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a confirmat, vineri, 2 ianuarie, că este în contact cu familia cetățeanului român.
„Un copil din Cahul sau Râșcani să aibă aceleași șanse ca unul din capitală” – Guvernul modernizează infrastructura în toată țara # Radio Moldova
Proiectele de infrastructură pe care le implementează Guvernul Republicii Moldova sunt orientate spre „mobilitatea oamenilor și calitatea vieții în comunitățile lor”, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care anunță pentru anul 2026 cheltuieli de aproape două miliarde de lei în inițiative finanțate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
Demograf: Pentru a asigura echilibrul demografic, familiile din R. Moldova trebuie să aibă cel puțin trei copii # Radio Moldova
Dacă fiecare familie ar aduce pe lume câte cel puțin trei copii, situația demografică a R. Moldova ar fi salvată de la declin, este convins demograful Valeriu Sainsus. Potrivit specialistului, actuala structură a populației arată un dezechilibru clar: generațiile apropiate de vârsta pensionării sunt mult mai numeroase decât cele care intră acum în circuitul demografic.
Un lot de ouă de găină deja comercializat în magazinele din R. Moldova este retras de pe piață, după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat prezența unei substanțe interzise, periculoase pentru sănătatea umană.
I-a explodat o petardă în mână: Detalii despre moldoveanul decedat la Roma, de Revelion # Radio Moldova
Bărbatul din R. Moldova, care a decedat de Revelion la Roma, a fost ucis de o petardă. Presa din Italia scrie că aceasta a explodat în mâna victimei de 63 de ani, amputându-i brațul și provocându-i răni grave la față și piept, incompatibile cu viața.
Pe 3 ianuarie începe cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar, iar pilotul român Emanuel Gyenes se află din nou pe lista concurenților. În vârstă de 41 de ani, Gyenes este pregătit pentru a 16-a participare la tradiționala competiție. România va fi reprezentată de Gyenes la Raliul Dakar-2026 - care va începe în Arabia Saudită - la secțiunea moto.
„Geolocația nu mai este accesibilă”: O dronă a postului Moldova 1, furată de Revelion, în timp ce filma în PMAN # Radio Moldova
Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile.
Moldelectrica anunță primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare: soluții pentru un sistem electroenergetic fără întreruperi # Radio Moldova
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, anunță, pe 2 ianuarie, primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE).
Au sărbătorit din plin, iar efectele nu au întârziat să apară: 11 persoane au ajuns la spital intoxicate cu alcool, după petrecerile din noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. În aceeași perioadă, câte șase persoane s-au intoxicat cu medicamente și monoxid de carbon, iar alte trei - cu droguri.
Ceremonia de preluare a Președinției UE de către Cipru, pe 7 ianuarie. Ambasadoarea Daniela Morari: „Așteptăm să lucrăm împreună” # Radio Moldova
Ciprul a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarea jumătate de an, cu angajamentul de a lucra responsabil pentru a transforma provocările în oportunități și a construi o „Uniune autonomă și deschisă către lume”. Ambasadoarea Daniela Morari, șefa Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, salută acest angajament, apreciind abordarea ambițioasă și orientată spre rezultate.
Partidele politice din R. Moldova sunt obligate să prezinte, până pe 15 ianuarie curent, rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul doi al anului 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) amintește că rapoartele trebuie prezentate în format electronic, prin intermediul subsistemului informatic „Control Financiar”.
Bunuri publice dintr-un parc din capitală, distruse în prima zi a anului: ce pedeapsă riscă făptașii # Radio Moldova
O porțiune de gard, precum și câteva corpuri de iluminat din Parcul Râșcani al capitalei au fost deteriorate intenționat de persoane necunoscute, cel mai probabil în noaptea dintre ani. Actele de vandalism au fost descoperite în dimineața zilei de 1 ianuarie de către muncitorii Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (AGSV).
Treisprezece răniți după ce un bloc de locuințe din Harkov a fost lovit de rachete rusești # Radio Moldova
Treisprezece persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unui bloc de locuințe cu cinci etaje din raionul Kievski al orașului Harkov. Potrivit șefului Administrației Regionale de Stat Harkov, Oleg Sinegubov, șase dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar una dintre ele, o femeie – se află în stare gravă.
Europa, unită în fața tragediei din Elveția: Condoleanțe de la liderii europeni, inclusiv de la Maia Sandu # Radio Moldova
Mai mulți lideri europeni, printre care și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au transmis mesaje de condoleanțe poporului elvețian după incendiul tragic produs în stațiunea Crans-Montana, soldat cu circa 40 de morți și peste 100 de răniți.
Formația Los Angeles Clippers a repurtat a șasea victorie consecutivă în Liga nord-americană de baschet masculin. Echipa condusă de Tyronn Lue a învins pe propriul ei parchet pe Uta Jazz, scor 118:101. Kawhi Leonard a strălucit în tricoul francizei din statul California. Baschetbalistul de 34 a ieșit în evidență cu 45 de puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive.
Zelenski l-a ales ca nou șef de cabinet pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informații militare # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 2 ianuarie, că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informații militare și renumit pentru orchestrarea unor operațiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca șef al administrației sale, relatează AFP și Reuters.
Carburanții se scumpesc semnificativ, după o perioadă în care prețurile au scăzut constant. În weekend, litrul de benzină va costa aproape 22 de lei, în creștere cu 18 bani. Prețul motorinei se majorează cu 14 bani și se va apropia de 19 lei pe litru.
Cum pot angajatorii oferi tichete de vacanță și abonamente sportive fără impozite. Explicațiile deputatei Victoria Belous # Radio Moldova
Începând cu anul 2026, angajatorii din Republica Moldova pot oferi salariaților tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale ale țării, precum și abonamente sportive, fără ca aceste beneficii să fie impozitate, cu condiția ca cheltuielile pentru un salariat să nu depășească cumulativ 50% din salariul mediu lunar pe economie. În anul 2026, acest plafon este de 7.800 de lei.
„Condiții foarte rele”: Elevii și profesorii Centrului de Excelență în Industria Ușoară ni vor să se mute într-o altă clădire # Radio Moldova
Elevii și profesorii Centrului de Excelență în Industria Ușoară din capitală sunt nemulțumiți de inițiativa Ministerului Educației și Cercetării de a-i muta într-o altă clădire, începând cu anul viitor de studii. Aceștia spun că noul sediu se află într-o stare deplorabilă. Autoritățile promit că-l vor repara capital și insistă că modificările trebuie făcute pentru a rezolva problema supraaglomerării instituțiilor de învățământ din Chișinău.
Revelion cu audiențe-record pentru Moldova 1: Postul public de televiziune, în topul preferințelor publicului # Radio Moldova
Postul public de televiziune Moldova 1 s-a situat în topul preferințelor telespectatorilor din Republica Moldova în noaptea dintre ani, înregistrând cote de audiență ridicate în principalele momente ale Revelionului. Potrivit datelor de audiență, Moldova 1 a înregistrat, în intervalul orar 17:00 - 01:16, o cotă de piață de 12.33%, cu aproape 4% mai mult față de postul de televiziune situat pe locul doi.
Piața cafelei din R. Moldova se schimbă: tot mai mulți consumatori aleg cafeaua boabe # Radio Moldova
În 2025, moldovenii au consumat, în medie, 940 de cești de cafea, dintre care 190 erau din cafea boabe – practic aproape fiecare a cincea ceașcă, comparativ cu zece ani mai devreme, atunci când doar fiecare a unsprezecea ceașcă era din boabe. Creșterea nu se reflectă doar în cești, ci și în importurile mai mari de cafea boabe, semnalând o schimbare clară a preferințelor consumatorilor.
