Atenție, călători! Orarul de circulație în weekend a mai multor rute de autobuz se schimbă, de astăzi
UNIMEDIA, 3 ianuarie 2026 12:20
Primăria Chișinău anunță că, începând cu data de 3 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în orarul zilelor de odihnă pentru mai multe rute de autobuz.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
12:40
„Un act de agresiune armată”: Rusia condamnă acțiunile Statelor Unite împotriva Venezuelei # UNIMEDIA
Ministerul de Externe al Rusiei a emis, pe 4 ianuarie 2026, o declarație oficială prin care condamnă ceea ce a numit „act de agresiune armată al Statelor Unite împotriva Venezuelei”. „Motivele invocate pentru astfel de acțiuni sunt neconvingătoare. Ostilitatea ideologică a prevalat asupra pragmatismului și a disponibilității de a construi relații bazate pe încredere și predictibilitate”, se arată în counicatul oficial.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
11:50
Ultima oră! Donald Trump anunță „capturarea” președintelui Nicolas Maduro: „SUA au lansat cu succes un atac la scară mare împotriva Venezuelei și a liderului său” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, spune că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro” și pe soția sa, scrie BBC, potrivit hotnews.ro.
Acum 2 ore
11:40
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în care au murit 40 de oameni: „Totul era conform standardelor” # UNIMEDIA
Unul dintre proprietarii „Le Constellation”, barul în care au ars de vii 40 de tineri, iar alți peste 100 au fost răniți, rupe tăcerea și declară că localul era administrat conform standardelor impuse de către legislația elvețiană. Omul de afaceri spune că nu-și explică modul în care s-a produs tragedia, în urma căreia inclusiv soția sa a suferit arsuri, scriu jurnaliștii Sky News, citați de digi24.ro.
11:10
(video) „De acum, vioara ta va răsuna din cerurii”: Instrumentistul Victor Neaga, petrecut pe ultimul drum # UNIMEDIA
Instrumentistul Victor Neaga, cunoscut pentru contribuția sa la muzica Ansamblului „Fluieraș”, a fost petrecut pe ultimul drum. Colegi, prieteni și familia s-au adunat pentru a-și lua rămas bun și a-i aduce ultimul omagiu.
Acum 4 ore
10:40
Will Smith, acuzat de hărțuire sexuală: Ce s-ar fi întâmplat într-o cameră de hotel din Las Vegas # UNIMEDIA
Violonistul profesionist Brian King Joseph a depus o plângere la Curtea Superioară din California, Județul Los Angeles, marți, 30 decembrie, împotriva actorului Will Smith, în vârstă de 57 de ani, și a Treyball Studios Management, Inc, scrie protv.ro.
10:10
(video) „Nu ești gay?”: Cum răspunde Emilian Crețu la întrebarea care ține pe jar internetul # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a răspuns întrebărilor legate de orientarea sa sexuală, alegând să păstreze discreția asupra vieții personale. „Nu e ok ca oamenii să știe tot”, a spus influencerul la Podcastul Lorenei.
10:00
(video) SUA a atacat Venezuela: Explozii puternice la Caracas, în apropierea unei baze militare # UNIMEDIA
Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Caracas, capitala Venezuelei, relatează AFP, potrivit digi24.ro.
09:50
Pe 3 ianuarie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative în diverse domenii.
09:40
Lumea pe marginea prăpastiei: Cele cinci puncte de pe glob care pot declanșa un război mondial în 2026 # UNIMEDIA
În timp ce războiul continuă să macine Europa, iar amenințarea unui conflict global capătă contur de la o zi la alta, comunitatea internațională privește cu îngrijorare spre cinci zone-cheie ale planetei care, spun experții, ar putea declanșa o nouă eră de confruntări majore chiar din 2026, scrie adevarul.ro.
09:30
Conjuncția planetară de astăzi promite schimbări și revelații pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce arhetipurile astrologice se manifestă în moduri unice, fiecare nativ va simți impactul acestor energii cosmice.
09:30
Val de călători la ieșirile din țară: Frontierele Leușeni, Criva și Sculeni, cele mai aglomerate # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
09:10
Vremea în Moldova va fi astăzi variată, cu cer predominant noros și posibilitatea apariției unor precipitații ușoare, conform informațiilor de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Acum 24 ore
20:30
MAE, după ce un moldovean a fost găsit împușcat în cap pe un câmp din Italia: „La fața locului nu au fost identificate arme și nici alte leziuni vizibile pe corp” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe confirmă, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Padova, decesul cetățeanului moldovean, găsit împușcat în cap pe un câmp din Italia. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul locuia în apropierea zonei în care a fost descoperit corpul neînsuflețit.
20:20
Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite # UNIMEDIA
Rachete ruseşti au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje în Harkov, în nord-estul Ucrainei, lăsând clădirea în ruine şi rănind cel puţin 25 de persoane, au declarat oficialii, relatează Reuters, citată de news.ro.
20:10
(video) Accident în capitală: Un bătrân de 79 de ani, transportat la spital, după ce a fost tamponat de o Toyota, în timp ce traversa strada # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 79 de ani a fost transportat la spital, după ce a fost tamponat de un automobil de marca Toyota. Potrivit Poliției, acesta traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs pe strada Hîncești din capitală.
19:10
Fotbalistul Vlad Pascari este noul jucător al echipei FC Petrocub. Fundașul naționalei de tineret a semnat un contract valabil pe o perioadă de cinci ani, anunță clubul sportiv.
19:10
Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski # UNIMEDIA
Șeful Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov a fost numit de către Volodimir Zelenski la conducerea Administrației președintelui Ucrainei, după ce Iermak a fost nevoit să-și dea demisia în urma unui scandal uriaș de corupție, scrie digi24.ro.
19:00
Tragedia de la Crans-Montana: Fotbalistul de la FC Metz grav rănit în incendiu are arsuri pe 30 la sută din suprafaţa corpului # UNIMEDIA
Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea sa de sănătate acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul, scrie news.ro.
18:10
La un pas de tragedie: O femeie de 76 de ani, imobilizată la pat, salvată dintr-un incendiu, la Vadul lui Vodă # UNIMEDIA
O femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri în timpul unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc pe 1 ianuarie, potrivit unui comunicat al IGSU.
18:00
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza incendiului devastator din stațiunea de schi Crans-Montana. „Totul indică asta” # UNIMEDIA
Investigațiile inițiale desfășurate de autoritățile elvețiene sugerează că incendiul care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana a izbucnit atunci când așa-zise „lumânări-fântână” atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea aproape de tavan, a declarat vineri procurorul local, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
17:10
Un copil de 13 ani a alunecat și s-a lovit la cap, la patinoar. Băiatul, transportat de urgență la spital # UNIMEDIA
Un copil de 13 ani s-a accidentat pe un patinoar, după ce a alunecat și s-a lovit la cap. Incidentul s-a produs astăzi, 2 ianuarie, anunță Inspectoratul General de Carabinieri.
17:00
Doliu în sistemul medical. Alexandra Melnic, asistentă medicală la Spitalul Raional din Soroca, s-a stins din viață: „Un om minunat” # UNIMEDIA
Asistenta medicală Alexandra Melnic, angajată a IMSP Spitalul Raional Soroca, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de administrația instituției.
17:00
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupție care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare. Din acest motiv, erupția nu reprezintă în prezent niciun pericol pentru satele situate în aval, au declarat vineri vulcanologii, relatează ANSA și Agerpres, citate de hotnews.ro.
16:20
16:00
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024, scrie adevărul.ro.
15:30
„Să văd cine dintre bolfoșeii din PAS s-ar descurca cu 2 700 de lei lunar”. Ceban, bilanț dur al anului 2025: „A fost greu, indiferent de declarațiile triumfaliste ale guvernării” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), apreciind anul 2025 drept unul „greu” pentru Republica Moldova și acuzând guvernarea de regres pe mai multe domenii-cheie.
15:10
Tragedie în Italia. Un moldovean de 25 de ani, găsit împușcat în cap, pe un câmp. Se investighează un posibil omor # UNIMEDIA
Un tânăr de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost găsit mort într-un teren agricol din localitatea Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Acesta prezenta o rană la nivelul tâmplei stângi, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unei crime, scrie presa italiană.
14:50
Noi drone de atac ale Rusiei detectate la granița României. MApN a ridicat în aer două avioane de luptă F-16 # UNIMEDIA
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate „ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră cu Ucraina”, scrie protv.ro.
14:30
(foto 18+) Crimă șocantă în nordul țării: O femeie de 40 de ani ar fi fost omorâtă de concubinul său, după un conflict. Unde a fost găsit cadavrul acesteia # UNIMEDIA
Cadavrul unei femei de 40 de ani a fost descoperit în seara de Anul Nou, în extravilanul satului Pelinia, raionul Drochia. Aceasta ar fi fost ucisă de concubinul său, originar din aceeași localitate, scrie nordinfo.
14:00
Problemele cu care se confruntă bulgarii după aderarea la euro. Multe magazine ar putea rămâne închise în ianuarie # UNIMEDIA
În micile magazine, lipsa pachetelor „Euro starter”, cu monede de toate valorile, se dovedește a fi o problemă mai mare pentru comercianți decât dificultățile de conversie valutară, scrie protv.ro.
13:50
Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după tragedia din Crans-Montana: „Moldova este solidară cu Elveția” # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma incendiului produs la Crans-Montana, soldat cu peste 40 de morți și sute de răniți. Într-un mesaj publicat pe platforma X, președinta menționat că Republica Moldova este solidară cu Elveția și cu toate persoanele afectate de această tragedie.
13:30
Ion Nicolaescu, desemnat fotbalistul anului 2025 pentru a treia oară consecutiv. Cine s-a mai ales cu distincții # UNIMEDIA
Federația Moldovenească de Fotbal prezintă Superlativele anului fotbalistic – cei mai buni jucători moldoveni ai anului 2025, conform Anchetei FMF. Golgheterul all-time al Naționalei, Ion Nicolaescu este desemnat al treilea an consecutiv cel mai bun fotbalist.
13:20
12:50
Maduro deschide ușa negocierilor cu SUA: Venezuela este pregătită să discute despre traficul de droguri, după atacurile americane # UNIMEDIA
Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat că este deschis la discuții cu Statele Unite privind traficul de droguri și migrația, după câteva săptămâni de intensificare a presiunilor exercitate împotriva guvernului său, informează BBC. Forțele americane au lovit, în ultimele trei luni, nave suspectate că ar fi implicate în contrabanda cu droguri prin Caraibe și estul Oceanului Pacific, scrie digi24.ro.
Ieri
12:40
Șoferi, faceți plinul astăzi! Prețul benzinei crește cu încă 14 bani, în weekend. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri plafon la produsele petroliere, valabile pentru 3 și 4 ianuarie. Anul începe cu o ușoară creștere a tarifelor la pompă pentru ambele tipuri de carburanți.
12:10
38 de copii au venit pe lume, în prima zi a anului 2026: Unde s-au înregistrat cele mai multe nașteri # UNIMEDIA
38 de copii au venit pe lume, în centrele perinatale de stat și private din Republica Moldova, în prima zi a anului 2026, pe 1 ianuarie. Potrivit Ministerului Sănătății, dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 – fete.
11:50
Trump avertizează Iranul: „SUA vor interveni, dacă vor trage asupra protestatarilor pașnici” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile iraniene vor folosi violența împotriva protestatarilor pașnici, informează Reuters și AFP, citate de adevărul.ro.
11:40
(video) „Emilian, vrem să adunăm vreo 20 persoane publice, să miște carul”. Crețu, dezvăluiri despre întâlnirea cu președinta, pe lista PAS: „Cochetam cu funcția de ministru. Ei știau asta” # UNIMEDIA
Actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a dezvăluit motivele pentru care a refuzat invitația președintei Maia Sandu de a candida pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 2025, afirmând că nu a simțit că este momentul potrivit pentru a intra în politică. Potrivit acestuia, persoanele publice invitate anterior pe listele electorale au avut mai degrabă un rol „de fațadă”. Invitat în podcastul realizat de Lorena Bogza, Crețu a vorbit și despre o funcție pe care și-ar fi dorit să o dețină în Guvern.
11:30
Ultima oră! Cei doi frați, care și-au violat sora mai mică, iar unul dintre ei a lăsat-o însărcinată la 12 ani, condamnați. Ce sentință le-au dictat magistrații # UNIMEDIA
Cei doi frați, care și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani, și-au aflat sentința. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare, anunță Procuratura Generală.
10:40
A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul artistei: „Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat” # UNIMEDIA
În prima zi a anului 2026, Loredana Groza a făcut un anunț trist. Tatăl ei, Vasile Groza, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. El s-a confruntat cu probleme de sănătate și a petrecut mai multe săptămâni în spital, scrie protv.ro.
10:40
(doc) Opt persoane din Federația Rusă au primit cetățenia Republicii Moldova. Fiul solistului din trupa „Bi-2”, printre ei # UNIMEDIA
Opt persoane născut în Federația Rusă au primit cetățenia Republicii Moldova. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu, de Revelion, pe 31 decembrie 2025.
09:50
(foto) „Stâlpul a ieșit la depășire!”. Val de ironii pe internet, după ce o mașină de poliție a intrat într-un pilon, la Călărași: „E vinovat stăpânul casei?” # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în satul Hirova, raionul Călărași, unde o mașină de poliție a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de martori și distribuite ulterior pe rețelele de socializare.
09:20
La un pas de tragedie. Momentul în care 4 bărbați agățați de o barcă sunt salvați de la marginea unui baraj de 40 de metri # UNIMEDIA
O amplă operațiune de salvare a avut loc pe râul Vaal, în Africa de Sud, unde patru bărbați au fost la un pas de a fi trași peste zidul barajului Grootdraai, după ce ambarcațiunea lor a rămas blocată în apropierea deversorului, scrie adevărul.ro.
09:20
(video) „Tare am vrut să-l dau la acordeon”. Copilăria plină de aventuri a lui Cristi Cebotari și secretele păstrate de bunica sa: „A sărit de pe acoperiș, a văzut un vecin și s-a dus pe la găini” # UNIMEDIA
Influencerul Cristian Cebotari a avut o copilărie plină de peripeții, însă, potrivit celor apropiați, a fost mereu un copil calm și liniștit. Încă de la o vârstă fragedă a fost atras de sport, domeniu care i-a influențat decisiv parcursul ulterior. Într-un vlog realizat de bucătarul Alexandru Comerzan, bunica sa, Valentina, a rememorat una dintre poznele care au rămas întipărite în memoria familiei.
09:10
Pe 2 ianuarie, istoria a fost marcată de capitularea Granadei în 1492 și lansarea sondei sovietice Luna 1 în 1959.
09:00
Atenție, călători! Trafic intens la vama Leușeni și Sculeni. Zeci de mașini așteaptă să iasă din țară # UNIMEDIA
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
08:50
Taurii descoperă bucurii neașteptate, iar la Fecioare pot apărea unele probleme: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o lumină nouă asupra relațiilor și comunicării. Fiecare semn zodiacal va simți impactul într-un mod unic, provocând arhetipurile interioare să se trezească. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați aceste energii cosmice.
08:10
Euro scade ușor, în timp ce Dolarul crește semnificativ: Cursul valutar pentru weekend stabilit de BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
