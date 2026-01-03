Atac al SUA în Venezuela: Trump confirmă că Maduro „a fost capturat și scos din țară”

15:10

Începând cu anul 2026, angajatorii din Republica Moldova pot oferi salariaților tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale ale țării, precum și abonamente sportive, fără ca aceste beneficii să fie impozitate, cu condiția ca cheltuielile pentru un salariat să nu depășească cumulativ 50% din salariul mediu lunar pe economie. În anul 2026, acest plafon este de 7.800 de lei.