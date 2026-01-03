Doi morți, inclusiv un copil de 3 ani, în urma atacului din Harkov. Kievul acuză Rusia, Moscova neagă loviturile

13:20

Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 12 636 de lei, stabilită pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să efectueze plata în primele trei luni ale anului, transmite IPN. […] Articolul De astăzi, poate fi procurată polița medicală. Valoarea acesteia rămâne 12 636 de lei apare prima dată în ZIUA.md.