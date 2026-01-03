Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de intervenții Salvamont
Vremea extremă din ultimele ore a provocat blocaje rutiere, intervenții de urgență și situații periculoase în mai multe zone din țară. Traficul a fost oprit pe drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin, după ce copaci doborâți de zăpadă au ajuns pe carosabil sau după ce vehicule grele au derapat. Pe munte, riscul de
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de intervenții Salvamont
Vremea extremă din ultimele ore a provocat blocaje rutiere, intervenții de urgență și situații periculoase în mai multe zone din țară. Traficul a fost oprit pe drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin, după ce copaci doborâți de zăpadă au ajuns pe carosabil sau după ce vehicule grele au derapat. Pe munte, riscul de
Explozii puternice în capitala Venezuelei. Autorităţile de la Caracas acuză SUA că încearcă să „preia controlul" asupra resurselor ţării
Explozii puternice, însoţite de zgomote asemănătoare cu cele produse de avioane care survolează zona, au avut loc în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, a constatat un jurnalist AFP. Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav" de „agresiune imperialistă", după ce
Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina
Acesta este momentul în care hoții de bănci au dat dovadă de o curtoazie criminală bizară, plătind pentru parcarea mașinii – la câteva momente după ce au furat milioane de euro într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei. Săptămâna trecută, un grup de hoți a pătruns în seiful băncii Sparkasse din Buer, o
Ucraina avertizează că Vladimir Putin plănuiește un atac fals în interiorul Rusiei pentru a deraia negocierile de pace
Serviciile secrete ucrainene avertizează asupra unui atac fabricat, cu numeroase victime, care ar putea viza o biserică înainte de Crăciunul ortodox rus. Ucraina susține că Rusia plănuiește pe teritorul său înscenarea unui atac care ar putea avea numeroase victime și ar fi menit să compromită procesul de pace mediat de președintele american Donald Trump. Ținta
Centrul municipal pentru persoanele fără adăpost din Chișinău, tot mai solicitat în sezonul rece
Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din Chișinău adăpostește în prezent 89 de persoane. Potrivit Primăriei Chișinău, solicitările au crescut odată cu scăderea temperaturilor din această perioadă. La Centru pot apela persoanele fără adăpost, fie direcționate de autorități, fie prezentându-se direct la sediul instituției de pe strada Haltei, nr. 2.
SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!" Ce le recomandă americanilor aflați deja pe teritoriul rus
Statele Unite au emis un nou avertisment pentru cetățenii americani care plănuiesc să călătorească în Rusia. Turiștii ar trebui să își facă testamentul înainte să plece din țară pentru că riscă să nu se mai întoarcă niciodată acasă. Este unul dintre mesajele cele mai dure emise vreodată de către Departamentul de Stat. Autoritățile rusești fac
Trei persoane au murit şi mai multe au fost rănite în urma unei serii de avalanşe produse în Italia
O serie de avalanşe în Alpii italieni au ucis două persoane şi au rănit mai multe altele, vineri, vântul puternic împiedicând operaţiunile de salvare, relatează Reuters. Separat, în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, o avalanşă pe versantul Vajo Gabene din Dolomiţi a ucis un schior în vârstă de 50 de ani, a informat agenţia de
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a inaugurat pe 2 ianuarie un drum local reabilitat în localitatea Dobrogea, orașul Sîngera, un proiect de infrastructură care deservește zilnic peste 9.000 de persoane. Este vorba despre strada Florilor, unde au fost reabilitați capital 0,57 kilometri de drum, asigurând legătura dintre locuințe, instituții publice și
Cutremur major de 6,5 grade în Mexico City. Președinta Mexicului a fugit cu jurnaliștii din timpul conferinței de presă
Un cutremur cu magnitudinea 6,5 a zguduit vineri Mexico City și sud-vestul statului Guerrero, potrivit serviciului național de seismologie, informează AFP. Epicentrul seismului a fost localizat la 15 kilometri de San Marcos, în statul Guerrero, la aproximativ 230 de kilometri de capitală. Președinta Claudia Sheinbaum a fost nevoită să evacueze palatul prezidențial în timpul conferinței
Iranul răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Ar trebui să aibă grijă de soldaţii săi"
Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent" în cazul unei intervenţii în Iran, după ce preşedintele american a declarat că Statele Unite ar putea veni în „ajutorul" manifestanţilor în cazul recurgerii la violenţă. „Trump ar trebui să ştie că orice amestec al Statelor Unite în
Atenție, consumatori: Unele loturi de ouă de găină sunt rechemate din magazine după depistarea unei substanțe interzise
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că SRL Raiplai-Avicola recheamă de la consumatori ouă de găină destinate consumului uman, după ce în urma analizelor de laborator a fost depistată prezența metronidazolului, o substanță farmacologică interzisă în alimentația animalelor. Produsele vizate au marcajul 3 MD BR 004 și data durabilității între 10 și 27
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupţie care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare. Din acest motiv, erupţia nu reprezintă în prezent niciun pericol pentru satele situate în aval, au declarat vineri vulcanologii – transmite ANSA. În jurul miezului nopţii de 1
Urgențele medicale de Anul Nou: Peste 1.700 pacienți transportați la spital, inclusiv 398 copii
În perioada 31 decembrie – 1 ianuarie, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 4.926 solicitări pentru asistență medicală urgentă prespitalicească, dintre care 766 au vizat copii. În urma intervențiilor, 1.754 pacienți, inclusiv 398 copii, au fost transportați la spital. Totodată, 209 solicitări au fost considerate nejustificate. Cele mai frecvente urgențe au fost:•
Un copil de 13 ani s-a accidentat la cap pe un patinoar din centrul Capitalei, după ce a alunecat în timpul activității de agrement. Carabinierii aflați în misiune de menținere a ordinii publice au intervenit imediat, acordând primul ajutor minorului și solicitând un echipaj de ambulanță. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru
Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski
Șeful Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov a fost numit de către Volodimir Zelenski la conducerea Administrației Președintelui Ucrainei, după ce Iermak a fost nevoit să-și dea demisia în urma unui scandal uriaș de corupție. Președintele Volodimir Zelenski i-a propus lui Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare, să preia conducerea Biroului Președintelui pe
Drone ruseşti la graniţă cu România. Au fost ridicate avioane F-16 de la sol. Mesaj RO-Alert, emis în Tulcea
Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina, a transmis, vineri, Ministerul Apărării al României. Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. „Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere
Descoperire macabră în seara de Anul Nou: cadavrul unei femei, găsit în extravilanul satului Pelinia
Crimă șocantă în nordul țării. Cadavrul unei femei a fost descoperit în seara de Anul Nou, în extravilanul satului Pelinia, în apropiere de hotarul cu Sofia, raionul Drochia. Femeia de 40 de ani ar fi fost ucisă de concubinul său, originar din Pelinia. Conform surselor NordInfo.md, bărbatul ar fi recunoscut comiterea crimei și colaborează cu
VIDEO | Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi schiori în zona Bâlea Lac
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată vineri în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, după ce doi schiori au provocat accidental desprinderea masei de zăpadă. Salvatorii montani fac apel la prudență și respectarea regulilor de siguranță. Potrivit unui comunicat transmis de Salvamont Sibiu, incidentul s-a produs într-o zonă cunoscută pentru riscul ridicat de
Moldovean de 25 de ani, găsit mort într-un câmp din Italia. Autoritățile anchetează o posibilă crimă
Un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani, a fost găsit fără suflare într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira, în provincia Veneția, în ultima zi a anului. Victima era rezidentă în Chirignago și lucra ca chelner/barman în localuri din zona Mestre, potrivit presei italiene la Nuova. Cadavrul a fost descoperit de un
Mai multe elemente de infrastructură din Parcul Râșcani au fost deteriorate în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026. Angajații Î.M. AGSV au constatat distrugerea unui gard și a mai multor corpuri de iluminat stradal, f
Un bărbat de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale # SafeNews
Un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a anunţat presa japoneză. Bărbatul, care se afla în primul rând în timpul discursului anual al împăratului Naruhito de la balconul palatului imperial, s-a dezbrăcat brusc şi […] Articolul Un bărbat de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale apare prima dată în SafeNews.
IGSU avertizează asupra riscului prăbușirii sub gheața subțire formată pe lacuri și râuri # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Avertizarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă, care favorizează formarea podului de gheață, dar fără a fi suficient de rigid pentru a susține greutatea unei persoane. Conform prognozei hidrologice a Serviciului Hidrometeorologic de […] Articolul IGSU avertizează asupra riscului prăbușirii sub gheața subțire formată pe lacuri și râuri apare prima dată în SafeNews.
Șoferul poreclit „legenda taximetriștilor”, ucis de un client nemulțumit de tarif, în noaptea de Revelion, în Polonia # SafeNews
Un taximetrist de 78 de ani, figură emblematică a orașului Giżycko (Voievodatul Varmia-Mazuria), nordul Poloniei, a fost ucis de un client, Lech W., 37 de ani, în noaptea de Revelion, au informat portalul zGizycka și ziarul Fakt. În noaptea de Revelion, în Giżycko, Polonia, a avut loc o tragedie care a șocat comunitatea locală, potirivit […] Articolul Șoferul poreclit „legenda taximetriștilor”, ucis de un client nemulțumit de tarif, în noaptea de Revelion, în Polonia apare prima dată în SafeNews.
Avocat condamnat pentru trafic de influență: mita de 1000 de euro îi aduce un an de închisoare # SafeNews
Un avocat a fost găsit vinovat de trafic de influență și condamnat la un an de închisoare, fiind suspendat din profesie pentru cinci ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, acesta este obligat să se prezinte la instanța ierarhic superioară, iar sechestrul aplicat asupra unui bun imobil al său a fost menținut. Potrivit Procuraturii Anticorupție, […] Articolul Avocat condamnat pentru trafic de influență: mita de 1000 de euro îi aduce un an de închisoare apare prima dată în SafeNews.
Altercație între doi bărbați, oprită de carabinieri pe str. Mihail Kogălniceanu: unul dintre ei a aruncat un cuțit la sol # SafeNews
În ultimele 24 de ore, carabinierii au intervenit prompt în două situații care puteau degenera în incidente grave. Pe bulevardul Ștefan cel Mare, doi tineri de 24 de ani au fost identificați după ce au aruncat elemente pirotehnice în mulțime, punând în pericol siguranța celor din jur. Intervenția rapidă a carabinierilor a împiedicat producerea unor […] Articolul Altercație între doi bărbați, oprită de carabinieri pe str. Mihail Kogălniceanu: unul dintre ei a aruncat un cuțit la sol apare prima dată în SafeNews.
„Suntem înarmaţi şi pregătiţi să intervenim”: Donald Trump afirmă că, dacă Iranul ucide manifestanţi, Statele Unite „vor veni în ajutorul lor” # SafeNews
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat, vineri, pe reţeaua sa Truth Social, că „dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide în mod violent, aşa cum obişnuieşte, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor”. „Suntem pregătiţi, înarmaţi şi gata să intervenim”, a scris el, în timp ce ciocnirile dintre manifestanţi […] Articolul „Suntem înarmaţi şi pregătiţi să intervenim”: Donald Trump afirmă că, dacă Iranul ucide manifestanţi, Statele Unite „vor veni în ajutorul lor” apare prima dată în SafeNews.
10 ani de închisoare pentru doi frați care și-au violat sora minoră timp de mai mulți ani. Victima a rămas însărcinată la 12 ani # SafeNews
Doi frați, în vârstă de 19 și 20 de ani, au primit câte 10 ani de închisoare fiecare pentru abuz sexual asupra surorii lor minore, a anunțat Procuratura Generală al RM. Potrivit anchetei, abuzurile s-au desfășurat pe o perioadă de mai mulți ani, în locuința părinților, într-un sat din sudul țării. Faptele au fost descoperite […] Articolul 10 ani de închisoare pentru doi frați care și-au violat sora minoră timp de mai mulți ani. Victima a rămas însărcinată la 12 ani apare prima dată în SafeNews.
Anul a început cu 38 de zâmbete: 19 băieți și 19 fete au venit pe lume în prima zi din 2026 # SafeNews
Republica Moldova a început anul 2026 cu 38 de nașteri în centrele perinatale din țară. Dintre acestea, jumătate sunt băieți, jumătate fete, iar toate nașterile s-au desfășurat fără complicații. Cele mai multe nașteri au avut loc la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău – 7 copii, urmat de Spitalul Clinic Bălți – 6 nașteri, și […] Articolul Anul a început cu 38 de zâmbete: 19 băieți și 19 fete au venit pe lume în prima zi din 2026 apare prima dată în SafeNews.
Elon Musk a oferit noi detalii despre direcția în care se îndreaptă Neuralink în 2026, sugerând schimbări majore în dezvoltarea implanturilor cerebrale. Miliardarul a vorbit despre următoarea etapă a proiectului, fără a dezvălui încă toate elementele-cheie ale strategiei. Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia „la scară largă” a implanturilor sale cerebrale […] Articolul Elon Musk dezvăluie planurile Neuralink pentru 2026 privind implanturile cerebrale apare prima dată în SafeNews.
În seara zilei de 1 ianuarie 2025, o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii au intervenit pentru salvarea unei femei în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15, iar la fața locului au fost trimise […] Articolul Pompierii au salvat o femeie imobilizată la pat în urma unui incendiu la Vadul lui Vodă apare prima dată în SafeNews.
Serviciul Fiscal de Stat continuă controalele fiscale în luna ianuarie: accent pe comerț, transport și platforme online # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că în luna ianuarie 2026 va continua să desfășoare controale fiscale operative pentru a preveni neutilizarea caselor de marcat și alte nereguli în activitatea economică. Acțiunile vizează în special: comerțul cu amănuntul, produsele din metale prețioase și tutun, transportul rutier de pasageri, inclusiv taxiurile, precum și comerțul online neautorizat. […] Articolul Serviciul Fiscal de Stat continuă controalele fiscale în luna ianuarie: accent pe comerț, transport și platforme online apare prima dată în SafeNews.
Tragedia din Crans-Montana. Elveţia va ţine cinci zile de doliu. Ce se ştie până acum despre incendiul în care au murit peste 40 de persoane în noaptea de Revelion # SafeNews
Elveţia va ţine cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent” a cuprins un bar aglomerat din staţiunea de schi alpin Crans-Montana, unde oamenii sărbătoreau Revelionul, omorând peste 40 de persoane şi rănind 115, relatează The Guardian şi Reuters. Preşedintele ţării, Guy Parmelin, a descris incendiul ca fiind unul dintre cele mai traumatizante […] Articolul Tragedia din Crans-Montana. Elveţia va ţine cinci zile de doliu. Ce se ştie până acum despre incendiul în care au murit peste 40 de persoane în noaptea de Revelion apare prima dată în SafeNews.
A incendiat automobilul poliției după ce a fost sancționat în trafic. Un tânăr de 19 ani, condamnat la închisoare # SafeNews
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la închisoare pentru violență comisă împotriva oamenilor legii, după ce a incendiat un automobil de serviciu al poliției. Sentința a fost pronunțată recent de instanță, anunță Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași. Potrivit acuzării, în noiembrie 2025, polițiștii Inspectoratului de Poliție Călărași i-au întocmit inculpatului un proces-verbal contravențional pentru […] Articolul A incendiat automobilul poliției după ce a fost sancționat în trafic. Un tânăr de 19 ani, condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.
Drumarii au intervenit pe timpul nopții și în această dimineață pe mai multe trasee naționale, ca urmare a condițiilor meteo specifice sezonului rece. Cele mai multe acțiuni au avut loc în regiunile de Nord și Centru ale țării, unde starea carosabilului a fost monitorizată constant, iar acolo unde a fost necesar s-a aplicat material antiderapant. […] Articolul Traficul pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în SafeNews.
O româncă din Italia, drogată și violată de soțul prietenei, tot român. Bărbatul a fost arestat # SafeNews
Un român în vârstă de 47 de ani a fost arestat în Italia, după ce a fost acuzat că a drogat-o și a agresat-o sexual pe prietena soției sale. Faptele au fost reclamate la poliție, a doua zi, de victimă, o femeie de 36 de ani, tot de naționalitate română, scrie Știri Diaspora, care citează […] Articolul O româncă din Italia, drogată și violată de soțul prietenei, tot român. Bărbatul a fost arestat apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Impact violent la Sipoteni: un autoturism a luat foc după ce s-a ciocnit cu un tractor # SafeNews
Un accident rutier grav s-a produs recent în localitatea Sipoteni, unde un autoturism s-a tamponat cu un tractor care, potrivit informațiilor preliminare, ar fi circulat fără iluminare corespunzătoare. În urma impactului, autoturismul a fost cuprins de flăcări, însă, din fericire, persoanele aflate în mașină au reușit să iasă la timp, fără a suferi traumatisme, transmite SafeNews.md cu […] Articolul VIDEO | Impact violent la Sipoteni: un autoturism a luat foc după ce s-a ciocnit cu un tractor apare prima dată în SafeNews.
Personalităţi care au murit în 2025: Papa Francisc, Aga Khan, Giorgio Armani, alături de Ion Iliescu # SafeNews
Papa Francisc şi fostul preşedinte din România Ion Iliescu se află pe lista personalităţilor care au murit în 2025, realizată de Reuters, alături de Dick Cheney, Charlie Kirk şi Giorgio Armani. Reuters a realizat lista personalităţilor care au murit în acest an, trecând în revistă mai multe domenii care au înregistrat pierderi grele, scrie News.ro. […] Articolul Personalităţi care au murit în 2025: Papa Francisc, Aga Khan, Giorgio Armani, alături de Ion Iliescu apare prima dată în SafeNews.
Traficul transfrontalier este intens, în aceste momente, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni, în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile anunță un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la formarea de aglomerații. Reprezentanții instituțiilor de control activează la capacitate maximă și au întreprins măsuri […] Articolul Trafic intens la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Fotbalul ar putea suferi una dintre cele mai semnificative schimbări de reguli din ultimii ani # SafeNews
Fotbalul ar putea suferi una dintre cele mai semnificative schimbări de reguli din ultimii ani. FIFA discută modificarea regulii offside-ului și renunțarea la poziția milimetrică în afara jocului. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat la Summitul Sportiv Mondial de la Dubai că organizația ia în serios în considerare revizuirea regulii offside-ului. Asociația de fotbal dorește […] Articolul Fotbalul ar putea suferi una dintre cele mai semnificative schimbări de reguli din ultimii ani apare prima dată în SafeNews.
În 2025, peste 20.000 de persoane erau angajate în Moldova – cu 20% mai mult față de anul precedent. Acest lucru a fost comunicat de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, rata de ocupare a forței de muncă în țară era de 58,6%. Pentru anul 2026, ministerul a stabilit obiectivul de a […] Articolul Ministerul Muncii intenționează să angajeze 25.000 de persoane apare prima dată în SafeNews.
Datele actuale publicate de Biroul Național de Statistică cu privire la rata sărăciei din Republica Moldova nu reflectă tot sprijinul acordat de guvern, a declarat, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV, unde ministra a fost întrebată dacă moldovenii trăiesc, într-adevăr, mai bine și dacă autoritățile contestă […] Articolul Fiecare al treilea moldovean este sărac. Plugaru: Metodologia nu reflectă tot sprijinul apare prima dată în SafeNews.
Kim Jong, către trupele nord-coreene care luptă „pe pământ străin”: „Phenianul și Moscova vă susțin” # SafeNews
Într-un mesaj de Anul Nou adresat forțelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă „pe pământ străin” și a reamintit alianța țării sale cu Rusia „În timp ce întreaga țară este scufundată într-o atmosferă festivă pentru a întâmpina Anul Nou, îmi este și mai dor de voi, cei care luptați cu […] Articolul Kim Jong, către trupele nord-coreene care luptă „pe pământ străin”: „Phenianul și Moscova vă susțin” apare prima dată în SafeNews.
Tranzitul și taxele prin Ungaria se schimbă: Ce trebuie să știe transportatorii moldoveni # SafeNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, tranzitul teritoriului Ungariei cu vehicule de transport rutier de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Potrivit autorităților ungare, circulația camioanelor va fi direcționată în principal pe autostrăzi, acestea urmând a fi părăsite doar în apropierea destinației finale și pe […] Articolul Tranzitul și taxele prin Ungaria se schimbă: Ce trebuie să știe transportatorii moldoveni apare prima dată în SafeNews.
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP. La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat la leva, […] Articolul Bulgaria a trecut la euro, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Elveţia: Mai multe persoane au murit în urma unei explozii în staţiunea de schi Crans-Montana # SafeNews
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat mai mulţi morţi şi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. „A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathon. „Există […] Articolul VIDEO | Elveţia: Mai multe persoane au murit în urma unei explozii în staţiunea de schi Crans-Montana apare prima dată în SafeNews.
Deși găzduiește unele dintre cele mai mari deșerturi de pe planetă, Arabia Saudită recurge la importuri de nisip din Australia pentru a-și alimenta megaproiectele de infrastructură. Situația scoate în evidență o provocare globală mai puțin cunoscută: deficitul de nisip potrivit pentru construcții și consecințele semnificative asupra mediului. În mod surprinzător, în Arabia Saudită, nisipul din […] Articolul De ce Arabia Saudită și Emiratele importă nisip din Australia, deși au deșerturi apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | „Dovada” prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone # SafeNews
Armata rusă a repetat miercuri acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin și a prezentat un videoclip cu o dronă care ar fi fost doborâtă în timpul atacului. Reacția Moscovei a venit după ce ucrainenii au calificat declarațiile rusești drept „minciuni” pentru a sabota procesul de pace, iar mai […] Articolul VIDEO | „Dovada” prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone apare prima dată în SafeNews.
În calitate de om de afaceri din New York, Donald Trump și-a pus numele pe proprietăți imobiliare, terenuri de golf, vodcă, fripturi, apă îmbuteliată și chiar pe propria universitate. Ca președinte aflat la al doilea mandat, el îmbină brandul său personal cu instituții naționale și programe guvernamentale, o afirmare neobișnuită a puterii din partea unui […] Articolul De la clădiri la nave de război: Cum și-a pus Donald Trump numele peste tot în America apare prima dată în SafeNews.
Nou incident cu întreruperea cablurilor de telecomunicații din Marea Baltică. Finlanda a reținut o navă cargo ce plecase din Rusia, Estonia a semnalat un incident separat # SafeNews
Poliția finlandeză a anunțat miercuri că a reținut o navă suspectată că a avariat un cablu de telecomunicații submarin care leagă Helsinki de capitala estonă Tallinn, cablul traversând Golful Finlandei care a fost afectat în ultimii ani de o serie de incidente suspectate de sabotaj, transmite Reuters. „Autoritățile finlandeze au preluat controlul asupra navei în […] Articolul Nou incident cu întreruperea cablurilor de telecomunicații din Marea Baltică. Finlanda a reținut o navă cargo ce plecase din Rusia, Estonia a semnalat un incident separat apare prima dată în SafeNews.
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern au obligația de a achita prima în primele trei luni ale anului. Valoarea primei AOAM […] Articolul De la 1 ianuarie, moldovenii pot cumpăra polița medicală. Lista celor cu reduceri apare prima dată în SafeNews.
