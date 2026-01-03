Will Smith, acuzat de hărțuire sexuală: Ce s-ar fi întâmplat într-o cameră de hotel din Las Vegas

21:10

Avocata Doina Ioana Străisteanu se arată indignată de faptul că pentru anul 2026, va trebui să achite, pentru polița medicală, aproape 25 de mii de lei, pentru sine și avocatul său stagiar. „Acesta e prețul libertății de exprimare și de întrunire! Plătim pentru protestul nostru împotriva proiectului absurd de lege de a supune avocații vetting-ului”, a scris apărătoarea, într-o postare pe rețele.