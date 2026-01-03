Explozii în Venezuela: deasupra capitalei au fost observate avioane care zburau la altitudine joasă

19:00

Mai multe organizații de media au cerut scuze publice din partea directorului Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, după ce acesta a calificat într-un interviu,o investigație jurnalistică a proiectului „Cu Sens" drept „o rușine pentru meseria de jurnalist". Reprezentanții organizațiilor atrag atenția că afirmațiile fără fundament factual pot denigra reputația unei instituții media independente și pot crea un […]