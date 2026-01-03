Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei

13:50

Va rămâne suporterul numărul unu al echipei naționale de fotbal în sală a Republicii Moldova. La finalul lunii decembrie, după turneul din Armenia, Constantin Burdujel și-a anunțat retragerea de la prima reprezentatintivă a țării după aproape 20 de ani. Alături de Cristian Obadă, Sergiu Tacot și Andrian Lașcu, Burdujel a fost unul dintre pilonii echipei conduse în ultimul deceniu de către Vladimir Vusatîi. Într-un interviu acordat postului național de televiziune Moldova 1, jucătorul de 39 de ani legitimat la campioana Clic Media Chișinău a vorbit despre perioada în care a îmbrăcat tricoul echipei naționale.