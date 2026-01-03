Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor este de 3 299 794
Oficial.md, 3 ianuarie 2026 10:10
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026,..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum o oră
10:10
Pentru prima dată în Republica Moldova, Academia FMF a obținut evaluarea externă și autorizarea de..
10:10
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026,..
10:00
Ion Ceban, președintele MAN: 2025, anul în care moldovenii au devenit mai săraci – acesta este „succesul” promovat de PAS # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a vorbit despre ce a însemnat anul 2025 pentru..
10:00
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care..
09:50
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și Sud # Oficial.md
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și..
Acum 24 ore
15:20
„Moldelectrica” a realizat primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare # Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice..
15:10
Avocatul Poporului a transmis un demers către Parlament privind aplicarea mai restrictivă a utilizării articolelor pirotehnice # Oficial.md
În contextul sărbătorilor de iarnă, Oficiul Avocatului Poporului a lansat apeluri publice și a expediat..
13:50
Conform prognozei hidrologice, emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, până pe 3 ianuarie 2026, ca..
13:50
Iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone în Chișinău vor fi organizate și în acest weekend # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 03 – 04 ianuarie 2026, în sectoarele Capitalei vor..
13:50
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025 # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. ..
13:50
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare, construite în suburbii în ultimii doi ani # Oficial.md
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost date în exploatare..
13:40
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794 # Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763..
13:40
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție # Oficial.md
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri,..
13:40
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvârșirea infracțiunii de trafic de..
13:40
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care..
13:40
Republica Moldova înregistrează în continuare o creștere constantă a capacităților instalate de energie electrică din..
Ieri
10:40
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private..
10:30
Incendiu într-o casă de locuit din Vadul lui Vodă. Pompierii au salvat o persoană imobilizată la pat # Oficial.md
În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui..
09:40
Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de..
09:20
Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de întreținere au intervenit preponderent..
09:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită..
09:10
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la posturile..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
În anul 2025 Departamentul Selecționatelor Naționale FMF a coordonat activitatea a 15 echipe naționale: 11..
08:10
Dragi cititori, Anul Nou este întotdeauna o nouă șansă. Cu speranţa că anul nou va..
31 decembrie 2025
16:10
Sărbătoarea Anului Nou deține recordul pentru cea mai mare vechime. Babilonienii sărbătoreau noul an încă..
12:20
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative,..
12:10
BPR lansează concursul de colectare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi finanțate prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 # Oficial.md
Conform art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, nr. 322 din 29..
12:10
Vlad Filat: Vă îndemn să intrăm în Noul An cu încredere. Să înțelegem că doar prin credință și unitate, prin eforturi comune și solidaritate, putem readuce Moldova pe făgașul normalității # Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că 2025 a fost un an..
12:10
Anul 2025 a confirmat progresul constant al sportului din Republica Moldova, atât prin rezultate internaționale..
10:10
Peste 45 mii contribuabili au redirecționat 2% din impozitul pe venit către un ONG sau entitate religioasă # Oficial.md
Anul 2025 a fost cel de-al 9-lea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite..
10:00
În timp ce își executa pedeapsa, un deținut a fost condamnat din nou pentru încălcarea regulilor penitenciarului # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de..
09:50
De Revelion peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi..
09:00
Programul Național „Acces la cultură”: 300 de evenimente culturale organizate în peste 120 de localități, în 2025 # Oficial.md
În anul 2025, Programul Național „Acces la cultură” a susținut 159 de proiecte culturale, implementate..
08:50
La trecerea dintre ani, în capul meselor festive, alături de bucatele gustoase și tradițiile frumoase..
08:40
Directoarea unui centru medical, trimisă în judecată pentru falsificarea documentelor și declarații mincinoase # Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza penală în care..
08:30
Veteranii de război au avut o discuție cu Premierul despre prioritățile de viitor pentru protecția drepturilor acestora # Oficial.md
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor în vederea protecției drepturilor acestora au..
30 decembrie 2025
17:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii..
16:50
9 ani închisoare pentru un cuplu din Bălți, după o captură de droguri de 4,5 mln. lei, primite camuflat într-un televizor din Belgia # Oficial.md
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un cuplu din Bălți..
16:10
Revenge porn pe canalul de Telegram „Car Vertical.” Bărbat din Nisporeni – trimis în judecată # Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui..
16:00
Anul 2025 a reprezentat un an de implementare accelerată a reformelor în sistemul de sănătate..
16:00
Autoritățile îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor # Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe..
16:00
Poliția Națională a primit o donație de echipamente IT esențiale pentru îmbunătățirea eficienței în teren # Oficial.md
Poliția Națională a intrat recent în posesia unei donații de 60 de tablete robuste și..
13:10
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
13:10
Primăria Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe..
12:00
(VIDEO) Irina Vlah, împreună cu mama și fiica: Gătitul salatei preferate este tradiția noastră de Anul Nou # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, împreună cu mama și fiica sa, Anna, au..
12:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui briefing, a declarat că reformele în domeniul..
12:00
Ion Ceban: PAS nu a acceptat niciun amendament propus de Partidul MAN pentru bugetul anului 2026. # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a declarat că, „în Parlament, PAS nu a..
11:30
Biroul Relații cu Diaspora a lansat Asistentul virtual – un instrument digital creat special pentru..
11:30
Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice a intrat în vigoare # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că astăzi, 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare prevederile hotărârii..
11:30
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 decembrie, ora 20:00, – 31 decembrie, ora..
