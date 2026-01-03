VIDEO | Aviația militară a SUA a atacat Venezuela. Cel puțin șapte explozii raportate în capitala Caracas

12:50

Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. „Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul […]