Fost ministru de Externe al Ucrainei consideră că războiul cu Rusia nu se va încheia în 2026
Radio Moldova, 3 ianuarie 2026 08:40
Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar șansele ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu sunt nule.
Programul „Europa este aproape” | Peste 9.000 de locuitori din Dobrogea beneficiază de un drum reparat # Radio Moldova
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sângera, beneficiază de un drum local modernizat, care îmbunătățește accesul zilnic către locuințe, instituții publice și servicii locale.
O samă de cuvinte // Nașteri și creaturi: o deslușire a originii termenului „Crăciun” # Radio Moldova
Cine a urmărit serialul „Gomorrah”, care se petrece pe fundalul luptelor între bande, „familii” din Camorra napolitană, a putut auzi deseori termenul „criatura” folosit pentru a desemna un copil.
În atenția cetățenilor moldoveni din SUA | Servicii și asistență consulară pe o nouă adresă # Radio Moldova
În atenția cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA)! Activitatea Ambasadei R. Moldova în SUA, va fi relocată, pentru o perioadă estimată de trei - cinci luni, la o altă adresă, din data de 5 ianuarie.
Tranziția Bulgariei la moneda euro a început cu adaptări rapide, precum și cu primele dificultăți tehnice. La Ruse, transportul public urban este gratuit în primele trei zile ale anului, după ce o problemă de conversie a prețurilor la casele de marcat a dus la afișarea unor tarife incorecte. În restul țării, cumpărăturile se desfășoară în mare parte fără probleme: oamenii plătesc preponderent în leva, primesc restul în euro, iar băncile anunță că miliarde de leva au fost deja retrase din circulație.
Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni. Și-a lăsat copilul în spital și a revenit peste două zile # Radio Moldova
Caz ieșit din comun la Spitalul raional Căușeni. Un bărbat dintr-o localitate a raionului și-a lăsat fiica de 12 ani la Unitatea de Primiri Urgențe, în ajun de Revelion și a revenit după ea abia peste două zile.
Ciocniri violente în Iran între protestatari și forțele de securitate: cel puțin șapte oameni au decedat # Radio Moldova
Ciocniri violente în Iran între protestatari și forțele de securitate. Cel puțin șapte oameni au decedat, alte câteva zeci de persoane au fost rănite, iar peste o sută au fost reținute. Protestele au izbucnit după ce moneda națională s-a prăbușit și costul vieții a crescut brusc. Manifestații au avut loc în Teheran și alte orașe, iar poliția a folosit gloanțe și gaze lacrimogene. Pe fondul crizei, șeful Băncii Centrale a demisionat.
Peste 30 de răniți după ce un bloc de locuințe din Harkov a fost lovit de rachete rusești # Radio Moldova
Peste 30 de persoane, inclusiv un copil de numai jumătate de an, au fost rănite, după ce armata rusă a lovit o zonă rezidențială din Harkov. Atacurile au distrus complet o clădire cu cinci etaje. Au fost avariate inclusiv un centru comercial și un spital. Operațiunile de căutare continuă, întrucât încă sunt persoane prinse sub dărâmături. Biroul președintelui ucrainean a subliniat necesitatea consolidării în continuare a sistemelor de apărare aeriană pentru a proteja civilii.
INTERVIU | Ministrul Apărării: Alocarea unui procent din PIB nu acoperă necesarul misiunilor militare # Radio Moldova
Arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent.
Un cetățean român s-ar afla printre victimele incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a confirmat, vineri, 2 ianuarie, că este în contact cu familia cetățeanului român.
„Un copil din Cahul sau Râșcani să aibă aceleași șanse ca unul din capitală” – Guvernul modernizează infrastructura în toată țara # Radio Moldova
Proiectele de infrastructură pe care le implementează Guvernul Republicii Moldova sunt orientate spre „mobilitatea oamenilor și calitatea vieții în comunitățile lor”, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care anunță pentru anul 2026 cheltuieli de aproape două miliarde de lei în inițiative finanțate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
Demograf: Pentru a asigura echilibrul demografic, familiile din R. Moldova trebuie să aibă cel puțin trei copii # Radio Moldova
Dacă fiecare familie ar aduce pe lume câte cel puțin trei copii, situația demografică a R. Moldova ar fi salvată de la declin, este convins demograful Valeriu Sainsus. Potrivit specialistului, actuala structură a populației arată un dezechilibru clar: generațiile apropiate de vârsta pensionării sunt mult mai numeroase decât cele care intră acum în circuitul demografic.
Un lot de ouă de găină deja comercializat în magazinele din R. Moldova este retras de pe piață, după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat prezența unei substanțe interzise, periculoase pentru sănătatea umană.
I-a explodat o petardă în mână: Detalii despre moldoveanul decedat la Roma, de Revelion # Radio Moldova
Bărbatul din R. Moldova, care a decedat de Revelion la Roma, a fost ucis de o petardă. Presa din Italia scrie că aceasta a explodat în mâna victimei de 63 de ani, amputându-i brațul și provocându-i răni grave la față și piept, incompatibile cu viața.
Pe 3 ianuarie începe cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar, iar pilotul român Emanuel Gyenes se află din nou pe lista concurenților. În vârstă de 41 de ani, Gyenes este pregătit pentru a 16-a participare la tradiționala competiție. România va fi reprezentată de Gyenes la Raliul Dakar-2026 - care va începe în Arabia Saudită - la secțiunea moto.
„Geolocația nu mai este accesibilă”: O dronă a postului Moldova 1, furată de Revelion, în timp ce filma în PMAN # Radio Moldova
Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile.
Moldelectrica anunță primele tranzacții pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare: soluții pentru un sistem electroenergetic fără întreruperi # Radio Moldova
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, anunță, pe 2 ianuarie, primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE).
Au sărbătorit din plin, iar efectele nu au întârziat să apară: 11 persoane au ajuns la spital intoxicate cu alcool, după petrecerile din noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. În aceeași perioadă, câte șase persoane s-au intoxicat cu medicamente și monoxid de carbon, iar alte trei - cu droguri.
Ceremonia de preluare a Președinției UE de către Cipru, pe 7 ianuarie. Ambasadoarea Daniela Morari: „Așteptăm să lucrăm împreună” # Radio Moldova
Ciprul a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarea jumătate de an, cu angajamentul de a lucra responsabil pentru a transforma provocările în oportunități și a construi o „Uniune autonomă și deschisă către lume”. Ambasadoarea Daniela Morari, șefa Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, salută acest angajament, apreciind abordarea ambițioasă și orientată spre rezultate.
Partidele politice din R. Moldova sunt obligate să prezinte, până pe 15 ianuarie curent, rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul doi al anului 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) amintește că rapoartele trebuie prezentate în format electronic, prin intermediul subsistemului informatic „Control Financiar”.
Bunuri publice dintr-un parc din capitală, distruse în prima zi a anului: ce pedeapsă riscă făptașii # Radio Moldova
O porțiune de gard, precum și câteva corpuri de iluminat din Parcul Râșcani al capitalei au fost deteriorate intenționat de persoane necunoscute, cel mai probabil în noaptea dintre ani. Actele de vandalism au fost descoperite în dimineața zilei de 1 ianuarie de către muncitorii Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (AGSV).
Treisprezece răniți după ce un bloc de locuințe din Harkov a fost lovit de rachete rusești # Radio Moldova
Treisprezece persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unui bloc de locuințe cu cinci etaje din raionul Kievski al orașului Harkov. Potrivit șefului Administrației Regionale de Stat Harkov, Oleg Sinegubov, șase dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar una dintre ele, o femeie – se află în stare gravă.
Europa, unită în fața tragediei din Elveția: Condoleanțe de la liderii europeni, inclusiv de la Maia Sandu # Radio Moldova
Mai mulți lideri europeni, printre care și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au transmis mesaje de condoleanțe poporului elvețian după incendiul tragic produs în stațiunea Crans-Montana, soldat cu circa 40 de morți și peste 100 de răniți.
Formația Los Angeles Clippers a repurtat a șasea victorie consecutivă în Liga nord-americană de baschet masculin. Echipa condusă de Tyronn Lue a învins pe propriul ei parchet pe Uta Jazz, scor 118:101. Kawhi Leonard a strălucit în tricoul francizei din statul California. Baschetbalistul de 34 a ieșit în evidență cu 45 de puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive.
Zelenski l-a ales ca nou șef de cabinet pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informații militare # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 2 ianuarie, că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informații militare și renumit pentru orchestrarea unor operațiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca șef al administrației sale, relatează AFP și Reuters.
Carburanții se scumpesc semnificativ, după o perioadă în care prețurile au scăzut constant. În weekend, litrul de benzină va costa aproape 22 de lei, în creștere cu 18 bani. Prețul motorinei se majorează cu 14 bani și se va apropia de 19 lei pe litru.
Cum pot angajatorii oferi tichete de vacanță și abonamente sportive fără impozite. Explicațiile deputatei Victoria Belous # Radio Moldova
Începând cu anul 2026, angajatorii din Republica Moldova pot oferi salariaților tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale ale țării, precum și abonamente sportive, fără ca aceste beneficii să fie impozitate, cu condiția ca cheltuielile pentru un salariat să nu depășească cumulativ 50% din salariul mediu lunar pe economie. În anul 2026, acest plafon este de 7.800 de lei.
„Condiții foarte rele”: Elevii și profesorii Centrului de Excelență în Industria Ușoară ni vor să se mute într-o altă clădire # Radio Moldova
Elevii și profesorii Centrului de Excelență în Industria Ușoară din capitală sunt nemulțumiți de inițiativa Ministerului Educației și Cercetării de a-i muta într-o altă clădire, începând cu anul viitor de studii. Aceștia spun că noul sediu se află într-o stare deplorabilă. Autoritățile promit că-l vor repara capital și insistă că modificările trebuie făcute pentru a rezolva problema supraaglomerării instituțiilor de învățământ din Chișinău.
Revelion cu audiențe-record pentru Moldova 1: Postul public de televiziune, în topul preferințelor publicului # Radio Moldova
Postul public de televiziune Moldova 1 s-a situat în topul preferințelor telespectatorilor din Republica Moldova în noaptea dintre ani, înregistrând cote de audiență ridicate în principalele momente ale Revelionului. Potrivit datelor de audiență, Moldova 1 a înregistrat, în intervalul orar 17:00 - 01:16, o cotă de piață de 12.33%, cu aproape 4% mai mult față de postul de televiziune situat pe locul doi.
Clubul de fotbal Petrocub Hâncești a realizat primul transfer din acest an. Fundașul central Vlad Pascari a semnat un contract valabil pe o perioadă de 5 ani și va juca la liderul clasamentului Superligii moldovenești de fotbal. Născut pe 14 septembrie 2016, Vlad a evoluat anterior la Dacia-Buiucani Chișinău.
CNAS: câte persoane din R. Moldova beneficiază de pensii, alocații și de indemnizații de la stat # Radio Moldova
Fiecare a patra persoană din R. Moldova este pensionară. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), către finele anului 2025 erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care 421.548 erau femei. Cifra pensionarilor reprezintă aproape 28% din numărul populației anunțat după Recensământul efectuat în 2024 - peste 2.4 milioane de cetățeni.
Zeci de copii din Chișinău și Drochia au evoluat pe scena celui mai important muzeu national din R. Moldova # Radio Moldova
Zeci de copii din Chișinău și din Drochia au participat la un carnaval organizat de Muzeul Național de Artă al Moldovei. Pe lângă o incursiune în istoria artei, cei mici s-au distrat de minune, au cântat, au dansat și au primit daruri.
Retras de la echipa națională de fotbal în sală, Constantin Burdujel este gata să-i ajute cu sfaturi pe „tricolori": Dacă este nevoie de ideile mele, le voi oferi cu mare drag # Radio Moldova
Va rămâne suporterul numărul unu al echipei naționale de fotbal în sală a Republicii Moldova. La finalul lunii decembrie, după turneul din Armenia, Constantin Burdujel și-a anunțat retragerea de la prima reprezentatintivă a țării după aproape 20 de ani. Alături de Cristian Obadă, Sergiu Tacot și Andrian Lașcu, Burdujel a fost unul dintre pilonii echipei conduse în ultimul deceniu de către Vladimir Vusatîi. Într-un interviu acordat postului național de televiziune Moldova 1, jucătorul de 39 de ani legitimat la campioana Clic Media Chișinău a vorbit despre perioada în care a îmbrăcat tricoul echipei naționale.
Revista presei internaționale | Serviciile de informații americane resping afirmațiile Rusiei privind un presupus atac ucrainean asupra lui Putin # Radio Moldova
Presa internațională acordă un spațiu amplu perspectivelor privind o posibilă încheiere a războiului din Ucraina în 2026, pe fondul apelurilor Kievului pentru creșterea presiunii asupra Rusiei și al evaluărilor tot mai critice privind bilanțul militar al Moscovei. Mai multe publicații analizează tensiunile diplomatice generate de sancțiunile americane, precum și strategia administrației Trump față de Rusia și Venezuela. În paralel, presa occidentală relatează și despre interpretări neconvenționale ale viitorului, de la profețiile lui Nostradamus până la temerile legate de instabilitatea globală din 2026.
Numărul total de alegători înscriși, la începutul lunii ianuarie 2026, în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) al Republicii Moldova a ajuns la cifra de 3.299.794 de persoane cu drept de vot.
Comisia Vetting nu poate estima numărul exact al judecătorilor pe care îi va verifica în 2026 # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor nu poate estima numărul exact al candidaților care vor fi supuși vettingului pe parcursul anului 2026, dar se declară „pregătită să asigure continuitatea procesului de evaluare externă conform cadrului legal”. Estimările recente ale președintelui acestei comisii, Andrei Bivol, arătau circa 100 de candidați, iar vettingul ar urma să fie finalizat în acest an.
Negocierile de pace vor fi reluate în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni și ucraineni se concentrează pe secvențialitatea măsurilor de securitate, garanțiile militare și mecanismele de aplicare pentru a susține o pace durabilă, informează Kyiv Post.
Cel mai bun mijlocaș moldovean al anului trecut își va continua cartiera în Superliga românească de fotbal. Teodor Lungu s-a transferat la clubul Unirea Slobozia, unde va fi antrenat de Andrei Prepeliță, tehnician cu care a colaborat o scurtă perioadă la Petrocub Hâncești. Contractul acestuia este valabil până în iunie 2027. Fotbalistul de 30 de ani este originar din Ialoveni, iar în Republica Moldova a mai jucat la Dacia-Buiucani Chișinău și Sfîntul Gheorghe Suruceni. Alături de „sfinți" Lungu a cucerit Cupa și Supercupa Moldovei în 2021, iar cu Petrocub a devenit campion în 2024.
În prima zi a anului 2026, în centrele perinatale din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 - fete.
R. Moldova privește „cu admirație și speranță” aderarea la zona euro a Bulgariei, spune Maia Sandu # Radio Moldova
Republica Moldova își reafirmă aspirațiile europene, privind cu admirație și speranță aderarea Bulgariei la zona euro, un moment pe care președinta Maia Sandu îl consideră un reper important pe drumul european al statelor din regiune.
Secetă de goluri în prima divizie engleză de fotbal. Trei dintre ultimele patru meciuri ale etapei a 19-a s-au încheiat cu scorul alb de 0:0, iar spectacolul a lipsit cu desăvârșire. Manchester City a jucat în deplasare cu FC Sunderland, iar partida s-a încheiat cu scorul alb de 0:0. „Citadinii" erau obligați să câștige pe Stadium of Light însă au pierdut două puncte și acum au un handicap de 4 puncte față de liderul clasamentului, Arsenal Londra. În minutul 7, portughezul Bernardo Silva a marcat, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.
Anchetatorii au început, pe 2 ianuarie, sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat și a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, relatează Reuters.
Doi frați, condamnați la câte zece ani de închisoare după ce și-au violat sora mai mică și au lăsat-o însărcinată # Radio Moldova
Și-au bătut joc de sora mai mică ani la rând, iar abuzul a ieșit la iveală după ce fetița de 12 ani a rămas însărcinată. Doi tineri de 19 și 20 de ani din sudul R. Moldova au fost condamnați la câte zece ani de pușcărie pentru viol.
Persoanele fizice care desfășoară în Republica Moldova activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, fără a constitui o entitate juridică, așa-zișii freelanceri, pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de un nou regim fiscal, cu aplicarea unui impozit unic de 15% sau 35%, în funcție de venitul anual obținut.
