Tractorul viitorului – autonomie, inteligență și electrificare
Agro TV, 31 decembrie 2025 15:30
Tractorul viitorului promite să revoluționeze agricultura prin tehnologii avansate și integrare digitală. Noile utilaje devin mai eficiente, mai sigure și mai prietenoase cu mediul, pregătite pentru ferme inteligente și exploatarea optimă a terenurilor. Tehnologiile integrate permit monitorizarea precisă a culturilor și reducerea consumului de resurse, marcând un pas important către agricultura de precizie. Noile tractoare
• • •
Acum 10 minute
15:40
Verdețurile tăiate, cum sunt busuiocul, coriandrul sau pătrunjelul, pierd rapid umiditatea prin frunze și se ofilesc dacă nu sunt păstrate corect. Frunzele delicate reacționează imediat la uscăciune și temperaturi scăzute, iar în frigider, fără hidratare, acestea se transformă în câteva zile în ierburi uscate, pierzând aroma și aspectul proaspăt. Specialiștii recomandă să le așezați într-un
Acum 30 minute
15:30
Tractorul viitorului promite să revoluționeze agricultura prin tehnologii avansate și integrare digitală. Noile utilaje devin mai eficiente, mai sigure și mai prietenoase cu mediul, pregătite pentru ferme inteligente și exploatarea optimă a terenurilor. Tehnologiile integrate permit monitorizarea precisă a culturilor și reducerea consumului de resurse, marcând un pas important către agricultura de precizie. Noile tractoare
15:20
Piața imobiliară globală intră într-o nouă fază de risc, iar mai multe metropole se apropie de zona considerată bulă, potrivit celui mai recent raport UBS. Miami conduce clasamentul mondial, cu un scor de 1,73, depășind pragul critic de 1,5, în contextul creșterii continue a prețurilor locuințelor, în ciuda costurilor ridicate ale creditelor și a accesibilității
Acum o oră
15:10
Legumele coapte pot deveni vedetele oricărei cine, dacă sunt preparate corect. Bucătarii recomandă câteva reguli simple – temperatură ridicată, spațiu între legume și puțin ulei – pentru a obține margini crocante, arome caramelizate și interior fraged. Specialiștii în rețete culinare, recomandă coacerea la 218°C, evitarea supraaglomerării tăvii, regula degetului mic sugerează ca fiecare legumă să
14:50
Ucraina se confruntă cu un deficit semnificativ de capacitate de depozitare a legumelor, estimat la peste 1 milion de tone, potrivit Institutului de Economie Agrară. Oleksandr Zakharchuk, membru corespondent al Academiei Naționale de Științe Agrare, a declarat că agresiunea Federației Ruse a dus la distrugerea a peste un sfert din capacitățile existente, echivalentul a 280.000
Acum 2 ore
14:40
În sezonul rece, găinile își reduc în mod natural producția de ouă din cauza temperaturilor scăzute, a lipsei luminii și a accesului limitat la hrană verde. Această scădere este normală, însă poate fi contracarată printr-o organizare corectă a hrănirii și prin suplimente nutritive care înlocuiesc iarba proaspătă, esențiale pentru menținerea activității și a sănătății păsărilor.
14:10
În Republica Moldova, sărbătorile de iarnă sunt încărcate de obiceiuri și superstiții care reflectă bogăția culturală și spiritualitatea poporului nostru. Tradițiile de Revelion sunt păstrate din generație în generație și sunt menite să aducă sănătate și prosperitate în noul an. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este Jocul Caprei sau al Ursului, simbol al belșugului
Acum 24 ore
22:00
Un studiu clinic italian a demonstrat că un supliment alimentar pe bază de extracte de citrice și struguri roșii, hesperidină și crom poate sprijini sănătatea metabolică la persoanele cu glicemie ușor crescută. Studiul, desfășurat pe 62 de adulți cu vârste între 18 și 75 de ani, a arătat că administrarea a două comprimate zilnic timp
22:00
Ucraina își menține ritmul exporturilor de grâu, folosind portul Ismail pe Dunăre ca rută principală, chiar în contextul atacurilor rusești și al războiului în curs. Chiar și după ce o companie agricolă ucraineană a fost lovită în iulie de o dronă, infrastructura portuară a rămas intactă, iar exporturile continuă să crească. Angajații portului și fermierii
21:50
În Bulawayo, sticlele de plastic de doi litri sunt reutilizate pentru construirea unor turnuri aeroponice ce permit cultivarea legumelor în mediul urban. Sistemele funcționează prin pulverizarea directă a nutrienților către rădăcini, fără utilizarea solului, ceea ce duce la un consum mult mai redus de apă și la folosirea eficientă a spațiilor înguste din orașe. Tehnologia
21:50
Cercetători din Marea Britanie și China au creat un instrument 3D care combină date aeriene și de la sol pentru a genera modele tridimensionale ale pomilor fructiferi. Tehnologia folosește drone și senzori pentru a măsura caracteristici precum înălțimea pomilor, volumul coroanei, structura ramurilor și densitatea florilor, informații esențiale pentru estimarea recoltei și a calității fructelor.
21:50
Producția globală de migdale, nuci și fistic este în creștere, potrivit celor mai recente prognoze USDA pentru sezonul 2025-2026. Condițiile meteo favorabile și randamentele ridicate din regiunile-cheie determină o evoluție ascendentă pentru trei dintre cele mai importante culturi nucifere. Migdalele vor înregistra cea mai mare producție mondială din ultimii cinci ani, estimată la 1,8 milioane
21:40
În Polonia, 100 de soiuri de tomate sunt testate pentru a sprijini agricultura regenerativă și adaptarea producției la vremea extremă tot mai frecventă în Europa Centrală. Un program extins de testare urmărește identificarea varietăților capabile să reziste la episoade climatice severe, precum fluctuațiile bruște de temperatură, seceta și ploile torențiale, fenomene care au afectat puternic
21:40
Noaptea de 31 decembrie marchează trecerea dintre ani și este sărbătorită în întreaga lume cu preparate culinare speciale. Fiecare cultură are obiceiuri proprii, iar masa de Revelion este un element esențial al acestei nopți. Pe lângă ținută și atmosferă, preparatele servite simbolizează noroc, sănătate și prosperitate pentru anul ce urmează. Conform tradițiilor, anumite alimente aduc
21:40
Piețele de Crăciun din Germania se confruntă cu costuri mari pentru asigurarea securității # Agro TV
Piețele de Crăciun din Germania, atracție majoră pentru turiști, se confruntă cu creșteri record ale costurilor de securitate în urma unor atacuri recente. Costurile pentru securizarea piețelor au urcat cu 44% în ultimii trei ani, potrivit sondajului Asociației Federale de Marketing al Orașelor și Localităților. Incidentele grave, precum atacul din Magdeburg, când peste 200 de
21:40
Fermierii indieni ar putea avea în curând o metodă eficientă de a reduce pierderile post-recoltare, datorită unui dispozitiv inovator creat de profesorii și studenții de la Bapuji Institute of Engineering and Technology, din districtul Karnataka. Echipa a dezvoltat un sistem inteligent de conservare care poate menține roșiile proaspete între 45 și 60 de zile, o
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Legumicultorii experimentați susțin că sfecla roșie, la fel ca ceapa, morcovii sau usturoiul, poate fi semănată sub iarnă, oferind posibilitatea de a obține o recoltă suculentă încă de la începutul lunii iulie. Această metodă este mai puțin utilizată din cauza riscurilor asociate cu temperaturile fluctuante ale iernii, însă avantajele includ plante mai rezistente la frig
11:20
Imunizarea antigripală, prioritară în sezonul rece. Experții explică beneficiile vaccinului # Agro TV
Gripa afectează anual milioane de persoane și poate provoca complicații grave, în special la vârstnici, copii și persoanele cu boli cronice. Medicii recomandă vaccinarea antigripală ca fiind cea mai eficientă metodă de prevenție, contribuind atât la reducerea riscului de infectare, cât și la diminuarea severității simptomelor. Potrivit medicilor, vaccinarea este indicată începând cu vârsta de
11:20
Ziarul s-a dovedit a fi materialul ideal pentru depozitarea legumelor rădăcinoase, datorită proprietăților sale higroscopice. Hârtia absoarbe excesul de umiditate și protejează legumele de lumină, prevenind germinarea, astfel încât cartofii, morcovii și sfecla roșie rămân proaspeți și fermi timp de mai multe săptămâni. Pentru a folosi metoda, fiecare legumă se înfășoară într-o foaie de ziar
11:10
Peștii pot urca din nou în amonte: Scări speciale instalate pe râul Bicaz pentru protejarea speciilor # Agro TV
Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş a finalizat instalarea unui sistem de scări pentru pești pe râul Bicaz, conceput pentru a facilita migrarea speciilor protejate, precum zglăvoaca. Noul sistem a fost testat și funcționează, oferind posibilitatea ca și speciile care nu pot sări, asemenea păstrăvului, să urce în amonte pentru reproducere. Proiectul face parte dintr-un program
11:00
Pentru a obține o recoltă sănătoasă și bogată, respectarea regulilor de rotație a culturilor este esențială în grădina de legume. Unele plante nu trebuie cultivate imediat după altele, deoarece pot aduna aceleași dăunători și pot epuiza solul. Astfel, alternarea plantelor este o practică care ajută la menținerea sănătății solului și a recoltei. În acest context,
11:00
O plantă extrem de rară, Schivereckia podolica, creşte exclusiv în România într-un singur loc: rezervaţia naturală Stânca-Ştefăneşti, de pe malul lacului Stânca-Costeşti. Informaţia a fost confirmată de şeful Serviciului Teritorial al ANANP, Paul Vieru, care a precizat că habitatul plantei se întinde pe aproximativ un hectar şi reprezintă un ecosistem de mare valoare pentru biodiversitatea
10:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămân printre cele mai reduse, datorită unui amplu proces intern de optimizare. Economiile la combustibil, energie, întreținere și reorganizarea personalului au permis menținerea prețurilor avantajoase comparativ cu alte categorii de mărfuri. Tarifele preferențiale, introduse la 1 ianuarie 2023, au fost păstrate timp
10:50
Grâul prezintă un consum redus de elemente nutritive în comparație cu alte culturi, însă manifestă pretenții ridicate față de fertilizare, având un sistem radicular slab dezvoltat. Perioada de absorbție maximă a nutrienților are loc într-un interval scurt. Din acest motiv, aplicarea corectă a îngrășămintelor devine esențială pentru asigurarea unei dezvoltări uniforme și a unei producții
10:40
World Dairy Expo 2025, desfășurat în SUA și-a desemnat campioana supremă: Golden-Oaks Temptres-Red-ET, vaca Holstein roșu-albă care a impresionat juriul prin conformația perfectă, ugerul excepțional și eleganța în ring. Exemplarul aparține crescătorilor din Wisconsin și a primit Trofeul Memorial Gregory Blaska, unul dintre cele mai prestigioase premii ale industriei. Evenimentul, considerat cel mai important târg
26 decembrie 2025
14:00
Chiar și în mijlocul iernii, grădina poate rămâne plină de culoare. Specialiștii recomandă alegerea florilor potrivite pentru zona climatică în care locuiți și combinarea culorilor cu frunzișul decorativ, astfel încât chiar și în absența florilor abundente, grădina să fie vie și atrăgătoare. În plus, păstrarea florilor uscate sau a ierburilor ornamentale poate crea un efect
14:00
Un nou val de interes public s-a creat în jurul conceptului de „lămâie congelată", prezentată în diverse surse drept un remediu natural cu efecte puternice asupra organismului. Potrivit materialelor distribuite în mediul online, congelarea fructului ar permite folosirea întregii lămâi, inclusiv a cojii, considerată bogată în antioxidanți și vitamine. Unele afirmații susțin chiar că substanțele
13:50
Rodiile, fructe apreciate pentru gustul lor dulce și beneficiile nutriționale, sunt adesea asociate cu clima mediteraneană și nu sunt considerate potrivite pentru cultivarea în regiunile cu temperaturi reci. Totuși, specialiștii afirmă că pomul de rodie
13:50
Înlocuirea suprafețelor asfaltate cu gazon natural poate reduce temperatura ambientală cu până la 4°C și creează un microclimat confortabil în jurul locuinței, arată specialiștii în mediu și grădinărit. Gazonul nu este doar un element estetic în grădina casei, ci și un aliat important pentru răcorirea mediului înconjurător. Plantele, inclusiv iarba, absorb apa din sol și […] Articolul Gazonul reduce temperatura casei și creează microclimat plăcut apare prima dată în AgroTV.
13:40
Potasiul este un mineral esențial care joacă un rol crucial în menținerea echilibrului fluidelor și în susținerea funcțiilor musculare și nervoase. Un nivel adecvat de potasiu în organism este esențial nu doar pentru sănătatea generală, dar și pentru reducerea tensiunii arteriale și prevenirea accidentelor vasculare cerebrale. Potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA, necesarul zilnic […] Articolul Ce să mănânci pentru o inimă sănătoasă: 7 alimente cu mai mult potasiu apare prima dată în AgroTV.
13:40
Cel mai mare producător de lapte din România și-a dublat profitul net în primele nouă luni # Agro TV
Cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a raportat o creștere puternică în primele nouă luni ale anului, cu un profit net dublu și o cifră de afaceri mai mare cu 25%, susținute de extinderea efectivelor de animale și creșterea livrărilor de lapte. Acesta a înregistrat în perioada ianuarie–septembrie o cifră de […] Articolul Cel mai mare producător de lapte din România și-a dublat profitul net în primele nouă luni apare prima dată în AgroTV.
13:40
După aproape un secol de absență, cerbul lopătar revine în pădurile din județul Iași. Proiectul de repopulare, inițiat de Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, va elibera în sălbăticie exemplarele aduse din rezervații, care au născut deja pui. Cerbul lopătar, cu coarnele sale impunătoare, nu a mai fost văzut în pădurile ieșene de aproape 100 de […] Articolul Cerbul lopătar revine în pădurile României după aproape 100 de ani apare prima dată în AgroTV.
13:30
Un truc științific folosit permite obținerea cartofilor cu crustă crocantă și interior moale. Fierberea tuberculilor în apă cu bicarbonat de sodiu modifică pH-ul și pregătește suprafața pentru o prăjire perfectă. Bucătarii explică că adăugarea bicarbonatului de sodiu în apa de fierbere descompune pectinele, substanțele care țin celulele cartofului împreună, creând o suprafață ușor aspră. Această […] Articolul Cartofii crocanți perfect: trucul chimic al bucătarilor apare prima dată în AgroTV.
13:30
Pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, creștinii sărbătoresc Soborul Maicii Domnului, zi dedicată adunării tuturor Sfinților și Îngerilor pentru a o preaslăvi pe Maica Domnului. Cuvântul „sobor” înseamnă adunare, iar tradiția populară recomandă vizitele familiei și ale apropiaților, respectând obiceiurile specifice acestei zile. În această zi, rudele îndepărtate se întâlnesc pentru a […] Articolul Ce facem a doua zi de Crăciun: Tradiții, obiceiuri și rugăciuni apare prima dată în AgroTV.
25 decembrie 2025
23:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a lansat o linie telefonică specializată anticorupție, disponibilă la numărul 022 78-47-67, pentru a permite cetățenilor să raporteze fapte de corupție și comportamente conexe în cadrul instituției. Măsura vine ca răspuns la necesitatea consolidării integrității și transparenței în gestionarea fondurilor și plăților agricole, oferind un canal sigur […] Articolul AIPA a creat o linie specializată anticorupție apare prima dată în AgroTV.
22:20
Aproximativ 20 la sută din polulația Republicii Moldova sărbătorește Crăciunul pe stil nou, iar 80 la sută pe stil vechi. Nașterea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din cultura moldovenească, iar tradițiile și obiceiurile ce însoțesc acest moment au evoluat de-a lungul timpului, păstrând în continuare esența lor spirituală și culturală. În Moldova, Crăciunul […] Articolul Tradiții și obiceiuri de Crăciun pe stil nou în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
22:00
Portocala a fost desemnată cel mai sănătos citric datorită conținutului ridicat de vitamina C, antioxidanți și fibre, care susțin sănătatea sistemului imunitar și a inimii. Nutriționiștii subliniază că aceste fructe sunt bogate și în flavonoide, carotenoide și polifenoli, compuși cu efecte antioxidante și antiinflamatoare, care pot contribui chiar la prevenirea unor afecțiuni cronice. De asemenea, […] Articolul Portocala, desemnată cel mai sănătos citric apare prima dată în AgroTV.
17:20
În pragul sărbătorilor, cozonacul cu maia naturală revine în centrul atenției, atrăgând consumatori pasionați de tradiție și alimentație sănătoasă. Acest produs preparat după rețete vechi de familie, aduce aroma inconfundabilă a sărbătorilor, dar și promovează folosirea ingredientelor naturale, fără aditivi, oferind un gust autentic și o textură pufosă, apreciată de întreaga familie. Doina Letvinschi, pasionată […] Articolul Cozonacul cu maia naturală, un deleciu pentru masa de sărbători apare prima dată în AgroTV.
24 decembrie 2025
17:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 25-28 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 3 ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 79 de bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 25-28 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
17:00
Aproximativ 300 din cele peste 1500 de biserici din Republica Moldova sărbătoresc Crăciunul pe stil nou. Majoritatea bisericilor din satele Republicii Moldova sărbătoresc Nașterea Domnului pe stil vechi. Cele mai multe lăcașuri de cult fac Sfânta Liturgie ziua, iar o parte din preoți slujesc noaptea, susține folcloristul Mariana Cocieru. Potrivit Sfântului Evanghelist Luca, Iisus Hrisos […] Articolul Tradiții de Crăciun apare prima dată în AgroTV.
16:20
La Chișinău a avut loc cea de a II-a ediție a Târgului Inovaţiei în Agricultură. Agenții economici le-au arătat fermierilor, drone, sisteme de autoghidare pentru tractoare conectate prin satelit, stații meteo, tehnologii pentru agricultura conservativă și inovații în zootehnie. De asemenea, cercetătorii științifici au discutat despre legumicultura competitivită și tehnologiile aplicate în Olanda. Agenții economici, […] Articolul Târgul Inovației în Agricultură s-a desfășurat la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
13:40
Întreprinderile micro și mici pot beneficia, începând cu finalul anului, de condiții mai avantajoase de creditare prin IFAD. Rata dobânzii la creditele destinate acestui sector a fost redusă de la 10,10% la 9,10%, măsura având scopul de a facilita accesul la finanțare și de a susține proiectele cu impact economic și social. Potrivit UCIP IFAD, […] Articolul Dobândă mai mică la creditele IFAD pentru IMM-uri apare prima dată în AgroTV.
13:40
China deține în prezent aproape 70% din rezervele mondiale de porumb și peste jumătate din stocurile globale de grâu și orez, o situație care influențează direct prețurile internaționale și accesul la alimente în numeroase regiuni ale lumii. Informația este prezentată de publicația World Grain, care citează analize privind impactul politicii Beijingului asupra pieței globale a […] Articolul China concentrează 70% din rezervele mondiale de porumb apare prima dată în AgroTV.
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 25-26 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 21 de lei și 97 de bani, cu 10 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 67 bani, […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
12:00
Locuitorii din Chișinău vor avea acces mai rapid și mai ușor la serviciile antirabice, datorită unor măsuri recente luate de autoritățile locale. Astfel, persoanele care au fost mușcate de animale pot beneficia de tratamente antirabice într-un termen mult mai scurt, prin extinderea punctelor de vaccinare și simplificarea procedurilor administrative. Această inițiativă vizează nu doar îmbunătățirea […] Articolul Serviciul antirabic din Chișinău devine mai accesibil și mai rapid pentru populație apare prima dată în AgroTV.
11:50
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țara. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între -6°C și -12°C. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din direcția Nord-Est cu viteze de 27 km/h. Regiunea centrală va avea maxime de -3°C și minime de -9°C, iar vântul va avea […] Articolul Temperaturi scăzute în toată țara apare prima dată în AgroTV.
11:50
Premieră energetică în Republica Moldova. Energocom a cumpărat energie electrică de la un producător local # Agro TV
Energocom marchează o premieră pe piața energetică din Republica Moldova prin achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează sisteme moderne de stocare a energiei (BESS). Potrivit comunicatului companiei, energia, a fost cumpărată pentru prima dată și integrată în portofoliul de surse contractate, în contextul eforturilor de consolidare a securității energetice și […] Articolul Premieră energetică în Republica Moldova. Energocom a cumpărat energie electrică de la un producător local apare prima dată în AgroTV.
10:40
Guvernul Republicii Moldova a adoptat Regulamentul Registrului denumirilor geografice, un sistem informațional menit să gestioneze unitar și oficial toate denumirile geografice de pe teritoriul țării. Decizia face parte din eforturile autorităților de a crea un cadru legal și operațional clar, în conformitate cu legislația privind informatizarea și denumirile geografice. Registrul va servi drept resursă oficială […] Articolul Guvernul aprobă Registrul denumirilor geografice, în vigoare din 2026 apare prima dată în AgroTV.
23 decembrie 2025
17:00
Transportatorii amenință cu noi proteste, nemulțumiți de politicile promovate în domeniul transportului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține însă că este în desfășurare un proces de analiză și consultare a cadrului normativ, menit să adapteze programele de transport la realitățile din teritoriu, ca urmare a sesizărilor acumulate. Potrivit MIDR, propunerile transmise recent spre consultare asociațiilor […] Articolul Transportatorii amenință cu noi proteste apare prima dată în AgroTV.
16:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou model de permis de conducere, care va include un cod QR pe verso și un câmp informațional extins. Noul document va permite verificarea autentică a permisului prin portalul guvernamental și va arăta dacă titularul poate conduce anumite categorii de vehicule, inclusiv în cazul unor restricții medicale. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, […] Articolul Permise de conducere noi cu cod QR și informații extinse apare prima dată în AgroTV.
