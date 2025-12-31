Rusia a atacat regiunea Odesa: 6 persoane au fost rănite, dintre care 3 copii

07:10

Scăderea accentuată a numărului de tranzacții și prețurile mari pentru locuințe au marcat în acest an piața imobiliară, care trece printr-o perioadă de stagnare. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au atins recordul de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat. Experții imobiliari susțin că, deși cererea rămâne ridicată, ofertele sunt prea costisitoare pentru bugetul cumpărătorilor. Cu toate acestea, unele prognoze arată că piața se va stabiliza, iar prețurile vor înregistra o creștere mai lentă.