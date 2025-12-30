100 de soiuri de tomate testate pentru agricultură regenerativă în Polonia

12:50

România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană. Aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porție de legume sau fructe pe zi, arată datele Eurostat. Doar 24% dintre respondenți declară că mănâncă între una și patru porții zilnic, iar numai 2,4% consumă cele cinci