Guvernul va cheltui 3,68 milioane EUR pentru „întreprinderi puternice
Logos-Press, 29 decembrie 2025 15:00
Proiectul „Întreprinderi și municipalități puternice pentru Moldova”, în valoare de 3,68 milioane de euro, va fi implementat cu sprijinul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ), informează Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
15:00
Proiectul „Întreprinderi și municipalități puternice pentru Moldova”, în valoare de 3,68 milioane de euro, va fi implementat cu sprijinul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ), informează Logos Press.
Acum 2 ore
13:30
Rusia și Ucraina „ar putea fi foarte aproape” de a pune capăt unui război care a durat aproape patru ani, relatează Logos Press.
Acum 4 ore
12:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul actualizat al Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
10:15
Din 5 ianuarie 2026, un specialist din diaspora va prelua funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, informează Logos Press.
Acum 24 ore
17:00
Peste 40 de spectacole în premieră vor fi prezentate publicului de către teatrele din Moldova, subordonate Ministerului Culturii, în anul 2025, – relatează Logos Press.
15:45
Moldova ocupă locul 120 în lume din 232 de state și teritorii în ceea ce privește raportul dintre migranți și populația țării, informează Logos Press.
Ieri
14:15
Economia Indiei va înregistra o creștere a PIB-ului de 7% în acest an și își va menține poziția de lider în următorii doi ani în rândul țărilor G-20, a raportat Logos Press.
12:45
Ministerul Finanțelor anunță prelungirea pentru anul 2026 a programului investițional de subscripții directe prin intermediul platformei electronice eVMS.md și încurajează toți cetățenii țării să se înregistreze mai activ pe platformă anul viitor și să crediteze Guvernul, – transmite Logos Press.
27 decembrie 2025
17:15
Moldova are cel mai mic consum de energie electrică pe cap de locuitor – 2.140 kWh pe persoană, ceea ce este semnificativ mai mic decât media europeană, a raportat Logos Press.
16:15
În toiul sărbătorilor de iarnă, autoritățile au lansat „consultări publice” pe tema aderării Universității de Stat din Cahul (USC) „Bogdan Petriceicu Hasdeu” la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), – informează Logos Press.
15:15
Scandalul de corupție din Ucraina continuă – Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) împreună cu Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au demascat un „grup infracțional organizat” format din actuali deputați ucraineni ai Radei Verhovna, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
Deja de doi ani, grădinița Catincuța din satul Pașcani, raionul Cahul, nu plătește pentru energia electrică datorită panourilor fotovoltaice instalate acolo. În această perioadă, au fost economisiți aproximativ 140 de mii de lei.
11:15
Simbolurile parfumate de Crăciun de toate tipurile pot fi găsite la vânzare: pin, molid, brad. Prețurile variază în funcție de specie, înălțime, forma coroanei și scopul utilizării – în interior sau în exterior. Agenția „Moldsilva” informează că în 2025 va oferi locuitorilor țării noastre aproape 38 de mii de „pomi de sărbătoare” proaspăt tăiați, cu prețuri cuprinse între 90 și 2,5 mii de lei per bucată.
09:15
Majoritatea IMM-urilor din Moldova consideră că mediul de afaceri din țară este mediu sau favorabil. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat de iData între octombrie și noiembrie 2025 pe un eșantion de 397 de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) active.
26 decembrie 2025
19:15
Deputatul PAS și fostul fotbalist Maksim Potyrnicke a dezvăluit ce salarii au primit jucătorii de la Sheriff în perioada 2015-2017, când el a jucat pentru echipa din Tiraspol, relatează Logos Press.
19:00
Ministrul Finanțelor din România, Alexandru Nazare, a anunțat adoptarea unei hotărâri de guvern pe 23 decembrie care reduce povara fiscală pentru anumite categorii de antreprenori, informează Logos Press.
18:45
Discuția privind admisibilitatea implementării Programului Național de Reîmpădurire în principal prin plantarea de noi plantații de salcâm alb continuă în spațiul informațional moldovenesc, transmite Logos Press.
18:15
Societatea Apă-Canal Chișinău S.A. din capitală înregistrează o îmbunătățire semnificativă a performanțelor sale financiare, după cum reiese din rezultatele preliminare pentru 2025, conform Logos Press.
17:45
Transferul controlului asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești către stat ar trebui să aibă loc la valoarea de piață pentru a nu fi considerat ilegal, relatează Logos Press.
17:30
În perioada 2022-2024, în Moldova au fost înregistrate 388 de întreprinderi inovatoare, dintre care 245 sunt clasificate drept întreprinderi mici și mijlocii cu 10 până la 49 de angajați, a informat Logos Press.
16:45
Din 26 decembrie, Banca Națională a Moldovei (BNM) va pune în circulație două noi monede comemorative: „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” și „80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu”, informează Logos Press.
16:15
Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe nu a avut suficiente voturi pentru a susține un amendament la proiectul de buget-2026, care prevede alocarea unei sume de până la 1 miliard de lei (52 de milioane de euro) pentru cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni al Portului Internațional Liber Giurgiulești și revenirea acestuia în proprietatea statului, informează Logos Press.
15:30
Nici o stațiune de schi din Ucraina, pentru prima dată în mulți ani, nu a deschis sezonul în termenii obișnuiți și nu îl va deschide nici în timpul sărbătorilor de Crăciun, nici în ajunul Anului Nou – vârful sezonului de vârf, când majoritatea ucrainenilor merg la munte pentru sărbători, – informează Logos Press.
14:30
Pe viitor, toate întreprinderile de stat din Moldova ar trebui să treacă la noi forme organizatorico-juridice care să corespundă realităților economice moderne, relatează Logos Press.
14:00
În sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze și apă caldă sunt concentrate cinci dintre cele mai mari 227 de întreprinderi, care reprezintă 73,9 % din cifra de afaceri totală a sectorului, a informat Logos Press.
13:15
În acest an, rubla rusă a depășit toate monedele importante din lume în ceea ce privește valoarea sa în dolari și aproape că a revenit la nivelul de dinainte de începerea conflictului militar cu Ucraina, potrivit Logos Press.
12:45
Valoarea echivalentă în dolari a datoriei externe a crescut până la sfârșitul lunii noiembrie ca urmare a evoluției monedelor globale, cauzând mai mult de 60 % din creșterea totală a datoriei externe a țării, a raportat Logos Press.
11:45
În ajunul Crăciunului și al Anului Nou, prețurile cu amănuntul ale produselor petroliere au oferit o surpriză plăcută proprietarilor de autovehicule, scăzând la niveluri minime record pentru ultimii aproape patru ani, – informează Logos Press.
09:15
De la 1 ianuarie 2026, o nouă formă de activitate economică pentru persoanele fizice – antreprenorul independent – va fi lansată oficial în Moldova, – informează Logos Press.
25 decembrie 2025
17:15
Felicitări pentru Iwona Piorko, șefa Delegației UE în Moldova, cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Logos-Press
Dragi prieteni, 2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Am avut ocazia să fiu martoră doar a ultimelor patru luni, dar au fost niște luni extraordinare!
16:45
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Moldova vor primi finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică, informează Logos Press.
15:30
Anul 2025 va rămâne un reper în istoria financiară a Republicii Moldova, fiind momentul în care țara a făcut un pas decisiv către integrarea europeană prin conectarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), transmite Logos Press.
14:00
Potrivit Biroului Național de Statistică, întreprinderile de comerț cu ridicata și cu amănuntul au reprezentat cea mai mare parte din numărul total de întreprinderi active în 2023, reprezentând 39,0 % din numărul total de întreprinderi active, a raportat Logos Press.
24 decembrie 2025
19:15
Podgoriile ucrainene Chateau Chizay, conform rezultatelor concursului internațional Podgoriile Chateau Chizay au devenit imaginea Ucrainei în expoziția permanentă a Centrului Mondial pentru Cultura Vinului La Cité du Vin din Bordeaux, Franța, reprezentând 50 cele mai frumoase peisaje viticole din lume, – informează Logos Press.
18:30
Agenția Servicii de Stat nu va plăti 100 de milioane de lei pentru formularele de pașaport # Logos-Press
Agenția pentru Servicii Publice (ASP) a câștigat un apel într-un litigiu cu compania bulgară OPTIMO IT SOLUTIONS LTD privind „achiziționarea de formulare pentru pașapoarte, informează Logos Press.
18:00
Moldova va înființa un Sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente, care este conceput pentru a oferi statului un control constant asupra disponibilității medicamentelor și pentru a reduce riscurile de penurie pe piața farmaceutică, relatează Logos Press.
17:30
Pe piața americană a produselor cosmetice și de îngrijire personală, în valoare de 129 de miliarde de dolari, există o concurență acerbă între magazinele tradiționale și… social media, informează Logos Press.
16:45
Agenția ANSA a confiscat și distrus peste 130.000 de bucăți de ouă ale companiei „ADALVA” SRL din cauza nerespectării cerințelor de siguranță sanitar-veterinară, – informează Logos Press.
16:15
Majoritatea delegaților la adunarea generală a Federației de Tir Sportiv din Moldova (FSNTRM) a susținut candidatura lui Anatol Scacodub la funcția de președinte al organizației, – informează Logos Press.
15:45
Patru companii au aplicat pentru participarea la licitația pentru extinderea terminalului aeroportului din Chișinău, care va crește capacitatea portului aerian la 7,5 milioane de pasageri pe an, – Logos Press relatează.
15:30
Din cauza atacurilor continue asupra infrastructurii portuare și de transport din regiunea ucraineană Odessa, prețurile grâului și porumbului ucrainean au scăzut cu 4-5 dolari/t săptămânal de la începutul lunii decembrie, a raportat Logos Press.
15:00
Corporația de stat Roscosmos a semnat în decembrie un contract cu NPO Lavochkin pentru a lucra până în 2036 la crearea unei centrale electrice lunare rusești, a raportat Logos Press.
14:15
Biroul Permanent al legislativului a aprobat ordinea de zi pentru ultima ședință plenară a sesiunii de toamnă a parlamentului, care va avea loc luni, 29 decembrie, informează Logos Press.
13:45
În ciuda faptului că procedurile de faliment sunt reglementate de un cadru juridic clar, eficiența lor se apropie de zero, deoarece obligațiile falimentarilor față de buget nu sunt îndeplinite, informează Logos Press.
13:15
Banii din Fondul național de mediu pentru protecția mediului sunt alocați cu întârzieri mari și nu în cantități suficiente pentru a face față efectelor schimbărilor climatice, a raportat Logos Press.
12:45
Moldova este în căutarea unui administrator de proprietate pentru o proprietate în Zatoka # Logos-Press
Instalațiile demolate ale centrului de recreere Zatoka (districtul Belgorod-Dnistrovski, Ucraina), care aparțin Republicii Moldova și se află în bilanțul Ministerului Agriculturii, vor fi predate unui „manager calificat”, informează Logos Press.
12:30
Modelul de export al economiei germane se confruntă cu probleme grave din cauza scăderii accentuate a vânzărilor către SUA și China, ceea ce necesită schimbări structurale urgente și profunde în cea mai mare economie a Europei”, a informat Logos Press.
11:45
Guvernul moldovean a decis să nu prelungească programul de acordare a licențelor pentru importul de cereale din Ucraina, iar țara va reveni la regimul normal de import începând cu 1 ianuarie 2026, informează Logos Press.
11:15
Deputatul PAS, fostul fotbalist Maxim Potîrniche, a declarat că 12 milioane de lei de la bugetul de stat ar trebui să fie alocate de urgență pentru finanțarea unui studiu de fezabilitate a viitorului Arena Națională / Stadionul Național al Republicii Moldova.
10:30
Mihai Mîțu va deveni noul ambasador al Republicii Moldova în România. Acesta este diplomat de carieră, cu o experiență de aproape 20 de ani în Ministerul Afacerilor Externe și în misiuni externe, inclusiv în ambasadele din Suedia, Statele Unite și România, unde a fost consilier între 2019 și 2021, informează Logos Press.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.