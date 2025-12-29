Odată cu răcirea timpului de afară, animalele de la Grădina Zoologică din capitală intră într-un regim special - VIDEO
ProTV.md, 29 decembrie 2025 13:20
Odată cu răcirea timpului de afară, animalele de la Grădina Zoologică din capitală intră într-un regim special - VIDEO
• • •
Acum 30 minute
13:20
13:20
Banii erau destinați pentru protestele ilegale organizate de Partidul „Șor”. Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, condamnat la 8 ani de închisoare # ProTV.md
13:10
Cazul șocant din Anenii Noi: Fiul principalului suspect - reținut. Acesta ar fi complice la o crimă săvârșită de tatăl său. Detaliile poliției # ProTV.md
13:10
Suspectul principal în cazul șocant de la Anenii Noi ar colabora cu ancheta. Ministerul de Interne vine cu noi detalii din anchetă - VIDEO # ProTV.md
13:10
Peste 80 de misiuni, desfășurate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Acum o oră
13:00
Suspectul principal în cazul șocant de la Anenii Noi ar colabora cu ancheta. Fiul acestuia, încătușat în timp ce intenționa să părăsească țara. Cum comentează ministrul de Interne - VIDEO # ProTV.md
13:00
Daniela Misail-Nichitin anunță că Dmitrii Constantinov se află în regiunea transnistreană. Ce spune Grosu despre fuga acestuia - VIDEO # ProTV.md
12:50
Suspectul principal în cazul șocant de la Anenii Noi ar colabora cu ancheta. Fiul acestuia, încătușat în timp ce intenționa să părăsească țara # ProTV.md
Acum 2 ore
12:10
Ședința Guvernului din 29 decembrie. Pe ordinea de zi - 23 de subiecte - VIDEO
12:00
Cum comentează ministrul de Interne detaliile noi în cazul șocant de la Anenii Noi, după ce fiul bănuitului a fost reținut - VIDEO # ProTV.md
11:40
Tragedie pe șosea. Un bărbat a murit pe loc, după ce s-a răsturnat cu mașina la Copceac
11:40
Un bărbat din Leova a ajuns cu arsuri la spital, după ce în locuința lui s-a produs o explozie, în urma unei scurgeri de gaz. Ce spun salvatorii # ProTV.md
Acum 4 ore
11:20
Cei patru moldoveni, blocați în munții din județul Argeș, sunt în siguranță. Ce spune Ministerul de Externe # ProTV.md
11:10
Cazul șocant din Anenii Noi: Fiul bănuitului, reținut. Acesta ar fi complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013. Detaliile poliției # ProTV.md
11:00
S-au certat pentru un loc de parcare și l-a amenințat cu un cuțit: Un bărbat – condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
11:00
Eliberări și numiri la ultima ședință a Guvernului din acest an. Despre cine este vorba
10:40
Corupere electorală la Sîngerei: Două femei, amendate, după ce le-au dat bani alegătorilor. Ce spune procuratura # ProTV.md
10:30
LIVE. Ședința Parlamentului din 29 decembrie. 21 de proiecte - pe ordinea de zi
10:30
Secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Stanislav Copețchi - eliberat din funcție
10:30
Secretarul adjunct de stat de la Ministerul Finanțelor, Ana Luca, eliberată din funcție. Cine o va înlocui # ProTV.md
10:10
LIVE. Ședința Guvernului din 29 decembrie. Pe ordinea de zi - 23 de subiecte
Acum 6 ore
09:30
Vânt puternic și lapoviță: Serviciile municipale au intervenit în situații de deszăpezire și menținerea circulației pe teritoriul orașului în contextul vremii instabile - VIDEO # ProTV.md
09:00
Început de săptămână cu ninsori slabe și maxime de +1 un grad în capitală. Cum va fi vremea de Revelion. Prognoza meteo # ProTV.md
08:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Care este principala problemă unde Ucraina și Rusia au poziții diferite - VIDEO # ProTV.md
08:30
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski # ProTV.md
Acum 12 ore
02:10
Acum 24 ore
00:30
LIVE TEXT. Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Negocierile continuă în 2026 # ProTV.md
28 decembrie 2025
22:20
Ronaldo a reușit o dublă, iar Al Nassr a stabilit un nou record, devenind prima echipă care câștigă 10 meciuri consecutive în acest sezon - VIDEO # ProTV.md
22:20
Turneul demonstrativ Bătălia Sexelor nu a dezamăgit, chiar dacă a generat multe polemici. Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios au făcut spectacol la Dubai - VIDEO # ProTV.md
22:10
Acum 11 ani, Sofia Gotișan, a avut nevoie urgentă de o operație, iar datorită sprijinului oferit în Campania Dăruiești și câștigi, acest vis a devenit realitate. Cum se simte acum - VIDEO # ProTV.md
22:10
Echipa Restului Lumii și-a asigurat victoria în fața echipei Europei la competiția World Tennis Continental Cup - VIDEO # ProTV.md
22:00
Care este cel mai scump oraș din lume? Ce arată clasamentul realizat de Time Out. Vezi topul - VIDEO # ProTV.md
21:50
Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călători - VIDEO # ProTV.md
21:40
De sărbători, prețul biletelor de avion din diverse colțuri ale lumii spre Chișinău crește semnificativ, ajungând chiar și de șapte ori mai mare în comparație cu alte zile. Cum explică companiile aeriene - VIDEO # ProTV.md
21:20
LIVE TEXT. Donald Trump discută acum cu Volodimir Zelenski în Florida: „Avem ingredientele necesare pentru un acord de pace”. Înainte de întâlnire, liderul SUA a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Kremlinul cere Kievului „o decizie politică curajoasă” privind Donbas # ProTV.md
21:20
Patru moldoveni, blocați în zona montană al județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua # ProTV.md
21:10
Patru moldoveni, blocați în zona montană a județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua # ProTV.md
21:00
De la sisteme de securitate performante, până la mici trucuri, vacanța de Crăciun și Revelion. Care sunt recomandările reprezentanților poliției și ale specialiștilor în securizare pentru a-și proteja locuințele - VIDEO # ProTV.md
20:40
De la destinații accesibile, aproape de casă, până la locuri exotice sau tărâmuri de poveste. Agențiile de turism vin cu oferte de sărbători pentru toate gusturile și buzunarele - VIDEO # ProTV.md
20:20
Accident tragic în capitală. Un șofer și pasagera acestuia au murit, după ce s-au izbit cu mașina într-un evacuator. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
20:20
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: „Eu nu cred în defecțiunea unei arme” - VIDEO # ProTV.md
20:20
LIVE TEXT. Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski. Vladimir Putin: „O conversație foarte bună și productivă” # ProTV.md
20:10
20:10
Senegal a reușit o revenire spectaculoasă împotriva unei echipe determinate a Republicii Democrate Congo - VIDEO # ProTV.md
19:50
Viitorul războiului din Ucraina se decide duminică în Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelenski și Donald Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace - VIDEO # ProTV.md
19:40
Nigeria este a doua națională calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni - VIDEO # ProTV.md
19:30
O atmosferă vibrantă, plină de culoare și tradiție la Chișinău. Producătorii și meșterii populari s-au adunat la un târg, unde au putut fi găsite de la mezeluri și brânzeturi, până la săpunuri naturale și artizanat - VIDEO # ProTV.md
19:20
Francezul Clement Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru din lume în 2025 - VIDEO
19:20
Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski # ProTV.md
19:20
Arsenal, Manchester City, Aston Villa și Liverpool au reușit victorii identice cu 2 la 1 și se mențin în fruntea clasamentului în Anglia - VIDEO # ProTV.md
