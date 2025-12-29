Ion Tăbârță: 2025, un an decisiv pentru Republica Moldova. Alegerile au confirmat sprijinul majoritar pentru integrarea europeană

Unika.md, 29 decembrie 2025 10:10

Ion Tăbârță: 2025, un an decisiv pentru Republica Moldova. Alegerile au confirmat sprijinul majoritar pentru integrarea europeană

Acum 5 minute
10:30
LIVE//Ultima ședință a Guvernului din 2025: 23 de subiecte pe agenda Cabinetului condus de Alexandru Munteanu
10:30
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri ilicite de peste 140 milioane lei. Condamnări și noi cauze penale în dosare de corupție și spălare de bani
10:30
Ministrul Infrastructurii: Căile ferate din Moldova au viitor strategic. Reorganizare și investiții pentru eficiență și protejarea drumurilor
10:30
Ministra Muncii: „Nu există baghetă magică” pentru prevenirea violenței între adolescenți. Din 2026, un nou serviciu de asistență psiho-socială
Acum 10 minute
10:20
Trei ani de închisoare pentru huliganism: un bărbat din Chișinău, condamnat după un scandal la un loc de parcare
10:20
Financial Times: Trump și Zelenski, „Mai aproape de pace”, dar fără acord concret. Discuțiile SUA-Ucraina-Rusia rămân tensionate
10:20
Bărbat de 44 de ani, depistat cu armă pneumatică pe o stradă din Edineț. Carabinierii au intervenit prompt
10:20
LIVE//Ședință finală cu agendă încărcată în Parlamentul Republicii Moldova: bugetul pe 2026 și peste 30 de proiecte de lege, pe ordinea de zi
Acum 30 minute
10:10
Tragedie feroviară în Mexic: cel puțin 13 morți și aproape 100 de răniți după deraierea unui tren în statul Oaxaca
10:10
Ion Tăbârță: 2025, un an decisiv pentru Republica Moldova. Alegerile au confirmat sprijinul majoritar pentru integrarea europeană
10:10
Peste 68.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. 20 de străini, refuzați la intrarea în Republica Moldova
10:10
Intervenții de deszăpezire și lichidare a avariilor la Chișinău, după o noapte cu vânt puternic și ninsoare
10:00
34 de medicamente autorizate de AMDM în decembrie, inclusiv tratamente noi pentru boli pulmonare, hipertensiune și depresie
10:00
Încasări record pentru Serviciul Vamal: peste 853 milioane de lei colectați într-o săptămână
10:00
Peste 3.150 de abateri rutiere înregistrate de poliție în ultimele două zile. Cele mai frecvente: viteză, nerespectarea semaforului și opriri neregulamentare
10:00
Vremea nefavorabilă creează dificultăți în trafic la Chișinău: crengi căzute și cabluri periculoase pe carosabil
Acum o oră
09:50
Două persoane, condamnate pentru corupere electorală în raionul Sângerei. Amenzi de 40.000 de lei pentru fiecare inculpată
Acum 12 ore
00:40
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite în Ucraina dacă aceasta contribuie la asigurarea unui acord de pace: M-am oferit să merg şi să vorbesc în parlamentul lor
00:30
Trump: “Au rămas unul-două puncte nerezolvate în planul de pace, inclusiv statutul Donbasului”. Zelenski propune referendum pentru teritorii
00:20
Zelenski: Planul de pace în 20 de puncte, aprobat în proporţie de 90% după discuțiile cu Donald Trump în Florida
00:10
Donald Trump: „Am făcut progrese semnificative pentru încheierea războiului din Ucraina” după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago
28 decembrie 2025
23:20
Accident neobișnuit la Bălți: un șofer a intrat cu mașina în ambulanța care îi transporta soția rănită
23:10
Peste 140.000 de lei în produse pirotehnice fără acte, confiscate la Chișinău. Un tânăr de 27 de ani, cercetat de poliție
22:50
Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit în New Jersey: un mort și un rănit grav
22:40
Ger și ninsori abundente în ianuarie 2026, din cauza perturbării vortexului polar
22:40
Patru turiști moldoveni, blocați în Refugiul Călțun din Făgăraș din cauza viscolului extrem. Salvamont va interveni luni dimineață
22:30
Cum a reușit un tată să își salveze fiica de 15 ani răpită în timp ce plimba câinele
22:20
Propunerea de pace în 20 de puncte discutată de Zelenski cu Trump
22:10
Trump și Putin, dialog telefonic despre războiul din Ucraina: noi negocieri după întâlnirea cu Zelenski
22:00
„Totul a fost inundat”: mii de palestinieni din Gaza, sub ape și frig, într-o criză umanitară acutizată de iarnă
22:00
Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze și militantă pentru drepturile animalelor, a murit la 91 de ani
21:40
Inundații devastatoare în sudul și estul Spaniei: victime, persoane dispărute și alerte roșii în Valencia
Acum 24 ore
21:10
Programul „Prima Casă”: marja maximă pentru credite garantate de stat rămâne 3% și în 2026
21:00
Revelion 2026 la Chișinău: Primăria promite concert grandios și focuri de artificii
18:10
Ministerul Educației intervine în cazul elevei agresate din Ialoveni: consiliere psihologică și toleranță zero față de violență
18:00
Detalii cutremurătoare în cazul dispariției bărbatului din Beriozchi: suspiciuni, probe și temeri într-o anchetă de omor
11:40
Zelenski și Trump, față în față la Mar-a-Lago: negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei și securitatea Europei
11:30
Raziile poliției și carabinierilor în raionul Cahul: 45 de procese-verbale, șofer prins băut și localuri sancționate pentru narghilea
11:30
Ucraina și Republica Moldova colaborează pentru rute alternative de transport în regiunea Odesa
Ieri
09:10
Vreme tot mai rece și precipitații mixte în toată țara. Atenționare de ghețuș și vânt puternic
09:10
Telefonie și internet mobil la tarife naționale în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026. Regimul „Roam like at Home” devine realitate
09:00
Putin amenință cu forța totală dacă Ucraina nu acceptă pacea. Zelenski și Trump discută la Miami, pe fondul intensificării luptelor
09:00
Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: doi morți în Suedia și zeci de mii de locuințe fără curent electric
08:50
Incendiu de proporții la un complex locativ din Chișinău: cinci locuințe afectate
08:40
Horoscopul zilei de 28 decembrie 2025. Astrale favorizează comunicarea, reevaluarea relațiilor și planificarea viitorului
08:40
Grav accident rutier în Chișinău: doi tineri au decedat după ce mașina lor s-a ciocnit de un evacuator
27 decembrie 2025
20:20
Drumarii intervin pe drumurile naționale: circulație în condiții de iarnă și peste 1.600 de tone de material antiderapant distribuit
20:10
Pierderea orașului Siversk generează demiteri și reorganizări în armata ucraineană. Rapoarte false și consecințe în lanț
20:10
Vacanța de sărbători a familiei antrenorului spaniol Fernando Martin s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. Acesta și trei dintre copiii săi au murit într-un accident naval
19:00
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani”
