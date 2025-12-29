Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Care este principala problemă unde Ucraina și Rusia au poziții diferite - VIDEO

ProTV.md, 29 decembrie 2025 08:40

Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Care este principala problemă unde Ucraina și Rusia au poziții diferite - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
08:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Care este principala problemă unde Ucraina și Rusia au poziții diferite - VIDEO ProTV.md
Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Care este principala problemă unde Ucraina și Rusia au poziții diferite - VIDEO
08:30
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski ProTV.md
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski
Acum 8 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.12.2025
Acum 12 ore
00:30
LIVE TEXT. Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Negocierile continuă în 2026 ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Negocierile continuă în 2026
28 decembrie 2025
22:20
Ronaldo a reușit o dublă, iar Al Nassr a stabilit un nou record, devenind prima echipă care câștigă 10 meciuri consecutive în acest sezon - VIDEO ProTV.md
Ronaldo a reușit o dublă, iar Al Nassr a stabilit un nou record, devenind prima echipă care câștigă 10 meciuri consecutive în acest sezon - VIDEO
22:20
Turneul demonstrativ Bătălia Sexelor nu a dezamăgit, chiar dacă a generat multe polemici. Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios au făcut spectacol la Dubai - VIDEO ProTV.md
Turneul demonstrativ Bătălia Sexelor nu a dezamăgit, chiar dacă a generat multe polemici. Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios au făcut spectacol la Dubai - VIDEO
22:10
Acum 11 ani, Sofia Gotișan, a avut nevoie urgentă de o operație, iar datorită sprijinului oferit în Campania Dăruiești și câștigi, acest vis a devenit realitate. Cum se simte acum - VIDEO ProTV.md
Acum 11 ani, Sofia Gotișan, a avut nevoie urgentă de o operație, iar datorită sprijinului oferit în Campania Dăruiești și câștigi, acest vis a devenit realitate. Cum se simte acum - VIDEO
22:10
Echipa Restului Lumii și-a asigurat victoria în fața echipei Europei la competiția World Tennis Continental Cup - VIDEO ProTV.md
Echipa Restului Lumii și-a asigurat victoria în fața echipei Europei la competiția World Tennis Continental Cup - VIDEO
22:00
Care este cel mai scump oraș din lume? Ce arată clasamentul realizat de Time Out. Vezi topul - VIDEO ProTV.md
Care este cel mai scump oraș din lume? Ce arată clasamentul realizat de Time Out. Vezi topul - VIDEO
21:50
Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călători - VIDEO ProTV.md
Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călători - VIDEO
21:40
De sărbători, prețul biletelor de avion din diverse colțuri ale lumii spre Chișinău crește semnificativ, ajungând chiar și de șapte ori mai mare în comparație cu alte zile. Cum explică companiile aeriene - VIDEO ProTV.md
De sărbători, prețul biletelor de avion din diverse colțuri ale lumii spre Chișinău crește semnificativ, ajungând chiar și de șapte ori mai mare în comparație cu alte zile. Cum explică companiile aeriene - VIDEO
21:20
LIVE TEXT. Donald Trump discută acum cu Volodimir Zelenski în Florida: „Avem ingredientele necesare pentru un acord de pace”. Înainte de întâlnire, liderul SUA a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Kremlinul cere Kievului „o decizie politică curajoasă” privind Donbas ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump discută acum cu Volodimir Zelenski în Florida: „Avem ingredientele necesare pentru un acord de pace”. Înainte de întâlnire, liderul SUA a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Kremlinul cere Kievului „o decizie politică curajoasă” privind Donbas
21:20
Patru moldoveni, blocați în zona montană al județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua ProTV.md
Patru moldoveni, blocați în zona montană al județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua
21:10
Patru moldoveni, blocați în zona montană a județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua ProTV.md
Patru moldoveni, blocați în zona montană a județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua
21:00
De la sisteme de securitate performante, până la mici trucuri, vacanța de Crăciun și Revelion. Care sunt recomandările reprezentanților poliției și ale specialiștilor în securizare pentru a-și proteja locuințele - VIDEO ProTV.md
De la sisteme de securitate performante, până la mici trucuri, vacanța de Crăciun și Revelion. Care sunt recomandările reprezentanților poliției și ale specialiștilor în securizare pentru a-și proteja locuințele - VIDEO
20:40
De la destinații accesibile, aproape de casă, până la locuri exotice sau tărâmuri de poveste. Agențiile de turism vin cu oferte de sărbători pentru toate gusturile și buzunarele - VIDEO ProTV.md
De la destinații accesibile, aproape de casă, până la locuri exotice sau tărâmuri de poveste. Agențiile de turism vin cu oferte de sărbători pentru toate gusturile și buzunarele - VIDEO
20:20
Accident tragic în capitală. Un șofer și pasagera acestuia au murit, după ce s-au izbit cu mașina într-un evacuator. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
Accident tragic în capitală. Un șofer și pasagera acestuia au murit, după ce s-au izbit cu mașina într-un evacuator. Ce spune poliția - VIDEO
20:20
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: „Eu nu cred în defecțiunea unei arme” - VIDEO ProTV.md
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: „Eu nu cred în defecțiunea unei arme” - VIDEO
20:20
LIVE TEXT. Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski. Vladimir Putin: „O conversație foarte bună și productivă” ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski. Vladimir Putin: „O conversație foarte bună și productivă”
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.12.2025
20:10
Senegal a reușit o revenire spectaculoasă împotriva unei echipe determinate a Republicii Democrate Congo - VIDEO ProTV.md
Senegal a reușit o revenire spectaculoasă împotriva unei echipe determinate a Republicii Democrate Congo - VIDEO
Acum 24 ore
19:50
Viitorul războiului din Ucraina se decide duminică în Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelenski și Donald Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace - VIDEO ProTV.md
Viitorul războiului din Ucraina se decide duminică în Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelenski și Donald Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace - VIDEO
19:40
Nigeria este a doua națională calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni - VIDEO ProTV.md
Nigeria este a doua națională calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni - VIDEO
19:30
O atmosferă vibrantă, plină de culoare și tradiție la Chișinău. Producătorii și meșterii populari s-au adunat la un târg, unde au putut fi găsite de la mezeluri și brânzeturi, până la săpunuri naturale și artizanat - VIDEO ProTV.md
O atmosferă vibrantă, plină de culoare și tradiție la Chișinău. Producătorii și meșterii populari s-au adunat la un târg, unde au putut fi găsite de la mezeluri și brânzeturi, până la săpunuri naturale și artizanat - VIDEO
19:20
Francezul Clement Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru din lume în 2025 - VIDEO ProTV.md
Francezul Clement Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru din lume în 2025 - VIDEO
19:20
Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski ProTV.md
Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski
19:20
Arsenal, Manchester City, Aston Villa și Liverpool au reușit victorii identice cu 2 la 1 și se mențin în fruntea clasamentului în Anglia - VIDEO ProTV.md
Arsenal, Manchester City, Aston Villa și Liverpool au reușit victorii identice cu 2 la 1 și se mențin în fruntea clasamentului în Anglia - VIDEO
18:50
Produse pirotehnice de 140 de mii de lei, găsite în mașina unui tânăr din capitală. Ce spune poliția - GALERIE FOTO ProTV.md
Produse pirotehnice de 140 de mii de lei, găsite în mașina unui tânăr din capitală. Ce spune poliția - GALERIE FOTO
18:20
Atenție, șoferi. Din cauza ninsorii, se circulă cu dificultate în adiacentul localităților Condrița și Lozova ProTV.md
Atenție, șoferi. Din cauza ninsorii, se circulă cu dificultate în adiacentul localităților Condrița și Lozova
18:10
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: O armă, fie ea și defectă, nu poate trage singură de trei ori - VIDEO ProTV.md
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: O armă, fie ea și defectă, nu poate trage singură de trei ori - VIDEO
18:00
O femeie și-a băgat, fără să vrea, pisica la mașina de spălat și a plecat apoi să facă curățenie. După câteva ore i-a văzut coada prin geam. „Era Ajunul Crăciunului și eram ocupată cu ultimele pregătiri” ProTV.md
O femeie și-a băgat, fără să vrea, pisica la mașina de spălat și a plecat apoi să facă curățenie. După câteva ore i-a văzut coada prin geam. „Era Ajunul Crăciunului și eram ocupată cu ultimele pregătiri”
17:20
Fostul mare jucător de la Chelsea, Frank Lampard, face minuni în liga a doua engleză, acolo unde o antrenează pe formația Coventry - VIDEO ProTV.md
Fostul mare jucător de la Chelsea, Frank Lampard, face minuni în liga a doua engleză, acolo unde o antrenează pe formația Coventry - VIDEO
17:20
Poliția rusă anunță că a reținut circa 70 de persoane, despre care spune că sunt membri ai unei secte religioase ce se rugau pentru Volodimir Zelenski și armata ucraineană - VIDEO ProTV.md
Poliția rusă anunță că a reținut circa 70 de persoane, despre care spune că sunt membri ai unei secte religioase ce se rugau pentru Volodimir Zelenski și armata ucraineană - VIDEO
17:10
Ministerul Educației, despre cazul fetei de 13 ani din Ialoveni care a ajuns la spital după ce a fost agresată de alte două adolescente: Specialiștii vor merge la școala unde învață fetele ProTV.md
Ministerul Educației, despre cazul fetei de 13 ani din Ialoveni care a ajuns la spital după ce a fost agresată de alte două adolescente: Specialiștii vor merge la școala unde învață fetele
16:40
Furtunile de zăpadă și rafalele de vânt face ravagii în mai multe țări. Într-o stațiune de schi din Suedia, au murit doi oameni, iar în New York și New Jersey este stare de urgență - VIDEO ProTV.md
Furtunile de zăpadă și rafalele de vânt face ravagii în mai multe țări. Într-o stațiune de schi din Suedia, au murit doi oameni, iar în New York și New Jersey este stare de urgență - VIDEO
16:30
Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru a se întâlni cu Donald Trump. Când se vor așeza la masa discuțiilor - VIDEO ProTV.md
Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru a se întâlni cu Donald Trump. Când se vor așeza la masa discuțiilor - VIDEO
16:20
Acordul care poate pune capăt războiului: Toate cele 20 de puncte ale planului aflat astăzi pe masa discuțiilor dintre Trump și Zelenski ProTV.md
Acordul care poate pune capăt războiului: Toate cele 20 de puncte ale planului aflat astăzi pe masa discuțiilor dintre Trump și Zelenski
15:10
Ucraina lovește o rafinărie rusească pentru a doua oară într-o singură lună - VIDEO ProTV.md
Ucraina lovește o rafinărie rusească pentru a doua oară într-o singură lună - VIDEO
14:50
Atenție, călători. Activitatea bacului de la Molovata, sistată temporar din cauza rafalelor de vânt ProTV.md
Atenție, călători. Activitatea bacului de la Molovata, sistată temporar din cauza rafalelor de vânt
14:00
Autoritățile vin un șir de recomandări pentru cetățeni în urma intensificărilor de vânt și a ghețușului. Peste 110 de echipaje de poliție, pregătite să intervină ProTV.md
Autoritățile vin un șir de recomandări pentru cetățeni în urma intensificărilor de vânt și a ghețușului. Peste 110 de echipaje de poliție, pregătite să intervină
12:40
Zbura pe șosea cu o viteză uriașă. Momentul în care șoferul teribilist a intrat într-un evacuator de pe bulevardul Dacia din capitală - VIDEO ProTV.md
Zbura pe șosea cu o viteză uriașă. Momentul în care șoferul teribilist a intrat într-un evacuator de pe bulevardul Dacia din capitală - VIDEO
12:30
Brigitte Bardot a murit. Actrița legendară a cinematografiei franceză avea 91 ce ani ProTV.md
Brigitte Bardot a murit. Actrița legendară a cinematografiei franceză avea 91 ce ani
11:40
Aprinderea unor artificii lângă Turnul Eiffel s-a lăsat cu zeci de arestări ProTV.md
Aprinderea unor artificii lângă Turnul Eiffel s-a lăsat cu zeci de arestări
10:50
Cer noros cu ninsori slabe, iar în capitală vom avea 2 grade. Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an. Prognoza meteo ProTV.md
Cer noros cu ninsori slabe, iar în capitală vom avea 2 grade. Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an. Prognoza meteo
10:50
Întâlnire crucială Zelenski-Trump, în Florida. Înainte de a ajunge în SUA, liderul ucrainean a dezvăluit care e prioritatea-zero pentru el ProTV.md
Întâlnire crucială Zelenski-Trump, în Florida. Înainte de a ajunge în SUA, liderul ucrainean a dezvăluit care e prioritatea-zero pentru el
10:40
„Nu parcați automobilele sub copaci și circulați cu prudență”. Recomandările autorităților în contextul codului galben de vânt și precipitațiilor ProTV.md
„Nu parcați automobilele sub copaci și circulați cu prudență”. Recomandările autorităților în contextul codului galben de vânt și precipitațiilor
10:30
Trupe europene în Ucraina? Lavrov amenință că vor fi ținte legitime pentru armata rusă ProTV.md
Trupe europene în Ucraina? Lavrov amenință că vor fi ținte legitime pentru armata rusă
10:30
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană ProTV.md
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană
09:50
Incendiu într-un complex locativ din capitală: A luat foc acoperișul. 8 autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările. Precizările IGSU - GALERIE FOTO ProTV.md
Incendiu într-un complex locativ din capitală: A luat foc acoperișul. 8 autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările. Precizările IGSU - GALERIE FOTO
09:40
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani” ProTV.md
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.