„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski
ProTV.md, 29 decembrie 2025 08:30
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
08:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Care este principala problemă unde Ucraina și Rusia au poziții diferite - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Care este principala problemă unde Ucraina și Rusia au poziții diferite - VIDEO
08:30
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski # ProTV.md
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski
Acum 8 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.12.2025
Acum 12 ore
00:30
LIVE TEXT. Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Negocierile continuă în 2026 # ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump și Volodimir Zelenski, la finalul negocierilor maraton din Florida: „Am progresat mult spre încheierea războiului”. „Ucraina este gata pentru pace”. Negocierile continuă în 2026
28 decembrie 2025
22:20
Ronaldo a reușit o dublă, iar Al Nassr a stabilit un nou record, devenind prima echipă care câștigă 10 meciuri consecutive în acest sezon - VIDEO # ProTV.md
Ronaldo a reușit o dublă, iar Al Nassr a stabilit un nou record, devenind prima echipă care câștigă 10 meciuri consecutive în acest sezon - VIDEO
22:20
Turneul demonstrativ Bătălia Sexelor nu a dezamăgit, chiar dacă a generat multe polemici. Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios au făcut spectacol la Dubai - VIDEO # ProTV.md
Turneul demonstrativ Bătălia Sexelor nu a dezamăgit, chiar dacă a generat multe polemici. Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios au făcut spectacol la Dubai - VIDEO
22:10
Acum 11 ani, Sofia Gotișan, a avut nevoie urgentă de o operație, iar datorită sprijinului oferit în Campania Dăruiești și câștigi, acest vis a devenit realitate. Cum se simte acum - VIDEO # ProTV.md
Acum 11 ani, Sofia Gotișan, a avut nevoie urgentă de o operație, iar datorită sprijinului oferit în Campania Dăruiești și câștigi, acest vis a devenit realitate. Cum se simte acum - VIDEO
22:10
Echipa Restului Lumii și-a asigurat victoria în fața echipei Europei la competiția World Tennis Continental Cup - VIDEO # ProTV.md
Echipa Restului Lumii și-a asigurat victoria în fața echipei Europei la competiția World Tennis Continental Cup - VIDEO
22:00
Care este cel mai scump oraș din lume? Ce arată clasamentul realizat de Time Out. Vezi topul - VIDEO # ProTV.md
Care este cel mai scump oraș din lume? Ce arată clasamentul realizat de Time Out. Vezi topul - VIDEO
21:50
Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călători - VIDEO # ProTV.md
Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călători - VIDEO
21:40
De sărbători, prețul biletelor de avion din diverse colțuri ale lumii spre Chișinău crește semnificativ, ajungând chiar și de șapte ori mai mare în comparație cu alte zile. Cum explică companiile aeriene - VIDEO # ProTV.md
De sărbători, prețul biletelor de avion din diverse colțuri ale lumii spre Chișinău crește semnificativ, ajungând chiar și de șapte ori mai mare în comparație cu alte zile. Cum explică companiile aeriene - VIDEO
21:20
LIVE TEXT. Donald Trump discută acum cu Volodimir Zelenski în Florida: „Avem ingredientele necesare pentru un acord de pace”. Înainte de întâlnire, liderul SUA a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Kremlinul cere Kievului „o decizie politică curajoasă” privind Donbas # ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump discută acum cu Volodimir Zelenski în Florida: „Avem ingredientele necesare pentru un acord de pace”. Înainte de întâlnire, liderul SUA a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Kremlinul cere Kievului „o decizie politică curajoasă” privind Donbas
21:20
Patru moldoveni, blocați în zona montană al județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua # ProTV.md
Patru moldoveni, blocați în zona montană al județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua
21:10
Patru moldoveni, blocați în zona montană a județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua # ProTV.md
Patru moldoveni, blocați în zona montană a județului Argeș. Echipa de salvatori va interveni mâine pentru a-i evacua
21:00
De la sisteme de securitate performante, până la mici trucuri, vacanța de Crăciun și Revelion. Care sunt recomandările reprezentanților poliției și ale specialiștilor în securizare pentru a-și proteja locuințele - VIDEO # ProTV.md
De la sisteme de securitate performante, până la mici trucuri, vacanța de Crăciun și Revelion. Care sunt recomandările reprezentanților poliției și ale specialiștilor în securizare pentru a-și proteja locuințele - VIDEO
20:40
De la destinații accesibile, aproape de casă, până la locuri exotice sau tărâmuri de poveste. Agențiile de turism vin cu oferte de sărbători pentru toate gusturile și buzunarele - VIDEO # ProTV.md
De la destinații accesibile, aproape de casă, până la locuri exotice sau tărâmuri de poveste. Agențiile de turism vin cu oferte de sărbători pentru toate gusturile și buzunarele - VIDEO
20:20
Accident tragic în capitală. Un șofer și pasagera acestuia au murit, după ce s-au izbit cu mașina într-un evacuator. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
Accident tragic în capitală. Un șofer și pasagera acestuia au murit, după ce s-au izbit cu mașina într-un evacuator. Ce spune poliția - VIDEO
20:20
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: „Eu nu cred în defecțiunea unei arme” - VIDEO # ProTV.md
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: „Eu nu cred în defecțiunea unei arme” - VIDEO
20:20
LIVE TEXT. Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski. Vladimir Putin: „O conversație foarte bună și productivă” # ProTV.md
LIVE TEXT. Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski. Vladimir Putin: „O conversație foarte bună și productivă”
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.12.2025
20:10
Senegal a reușit o revenire spectaculoasă împotriva unei echipe determinate a Republicii Democrate Congo - VIDEO # ProTV.md
Senegal a reușit o revenire spectaculoasă împotriva unei echipe determinate a Republicii Democrate Congo - VIDEO
Acum 24 ore
19:50
Viitorul războiului din Ucraina se decide duminică în Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelenski și Donald Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace - VIDEO # ProTV.md
Viitorul războiului din Ucraina se decide duminică în Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelenski și Donald Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace - VIDEO
19:40
Nigeria este a doua națională calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni - VIDEO # ProTV.md
Nigeria este a doua națională calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni - VIDEO
19:30
O atmosferă vibrantă, plină de culoare și tradiție la Chișinău. Producătorii și meșterii populari s-au adunat la un târg, unde au putut fi găsite de la mezeluri și brânzeturi, până la săpunuri naturale și artizanat - VIDEO # ProTV.md
O atmosferă vibrantă, plină de culoare și tradiție la Chișinău. Producătorii și meșterii populari s-au adunat la un târg, unde au putut fi găsite de la mezeluri și brânzeturi, până la săpunuri naturale și artizanat - VIDEO
19:20
Francezul Clement Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru din lume în 2025 - VIDEO
19:20
Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski # ProTV.md
Donald Trump, discuție telefonică cu Vladimir Putin cu mai puțin de o oră înainte de a-l primi în Florida pe Volodimir Zelenski
19:20
Arsenal, Manchester City, Aston Villa și Liverpool au reușit victorii identice cu 2 la 1 și se mențin în fruntea clasamentului în Anglia - VIDEO # ProTV.md
Arsenal, Manchester City, Aston Villa și Liverpool au reușit victorii identice cu 2 la 1 și se mențin în fruntea clasamentului în Anglia - VIDEO
18:50
Produse pirotehnice de 140 de mii de lei, găsite în mașina unui tânăr din capitală. Ce spune poliția - GALERIE FOTO # ProTV.md
Produse pirotehnice de 140 de mii de lei, găsite în mașina unui tânăr din capitală. Ce spune poliția - GALERIE FOTO
18:20
Atenție, șoferi. Din cauza ninsorii, se circulă cu dificultate în adiacentul localităților Condrița și Lozova # ProTV.md
Atenție, șoferi. Din cauza ninsorii, se circulă cu dificultate în adiacentul localităților Condrița și Lozova
18:10
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: O armă, fie ea și defectă, nu poate trage singură de trei ori - VIDEO # ProTV.md
Detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP: O armă, fie ea și defectă, nu poate trage singură de trei ori - VIDEO
18:00
O femeie și-a băgat, fără să vrea, pisica la mașina de spălat și a plecat apoi să facă curățenie. După câteva ore i-a văzut coada prin geam. „Era Ajunul Crăciunului și eram ocupată cu ultimele pregătiri” # ProTV.md
O femeie și-a băgat, fără să vrea, pisica la mașina de spălat și a plecat apoi să facă curățenie. După câteva ore i-a văzut coada prin geam. „Era Ajunul Crăciunului și eram ocupată cu ultimele pregătiri”
17:20
Fostul mare jucător de la Chelsea, Frank Lampard, face minuni în liga a doua engleză, acolo unde o antrenează pe formația Coventry - VIDEO # ProTV.md
Fostul mare jucător de la Chelsea, Frank Lampard, face minuni în liga a doua engleză, acolo unde o antrenează pe formația Coventry - VIDEO
17:20
Poliția rusă anunță că a reținut circa 70 de persoane, despre care spune că sunt membri ai unei secte religioase ce se rugau pentru Volodimir Zelenski și armata ucraineană - VIDEO # ProTV.md
Poliția rusă anunță că a reținut circa 70 de persoane, despre care spune că sunt membri ai unei secte religioase ce se rugau pentru Volodimir Zelenski și armata ucraineană - VIDEO
17:10
Ministerul Educației, despre cazul fetei de 13 ani din Ialoveni care a ajuns la spital după ce a fost agresată de alte două adolescente: Specialiștii vor merge la școala unde învață fetele # ProTV.md
Ministerul Educației, despre cazul fetei de 13 ani din Ialoveni care a ajuns la spital după ce a fost agresată de alte două adolescente: Specialiștii vor merge la școala unde învață fetele
16:40
Furtunile de zăpadă și rafalele de vânt face ravagii în mai multe țări. Într-o stațiune de schi din Suedia, au murit doi oameni, iar în New York și New Jersey este stare de urgență - VIDEO # ProTV.md
Furtunile de zăpadă și rafalele de vânt face ravagii în mai multe țări. Într-o stațiune de schi din Suedia, au murit doi oameni, iar în New York și New Jersey este stare de urgență - VIDEO
16:30
Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru a se întâlni cu Donald Trump. Când se vor așeza la masa discuțiilor - VIDEO # ProTV.md
Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru a se întâlni cu Donald Trump. Când se vor așeza la masa discuțiilor - VIDEO
16:20
Acordul care poate pune capăt războiului: Toate cele 20 de puncte ale planului aflat astăzi pe masa discuțiilor dintre Trump și Zelenski # ProTV.md
Acordul care poate pune capăt războiului: Toate cele 20 de puncte ale planului aflat astăzi pe masa discuțiilor dintre Trump și Zelenski
15:10
Ucraina lovește o rafinărie rusească pentru a doua oară într-o singură lună - VIDEO
14:50
Atenție, călători. Activitatea bacului de la Molovata, sistată temporar din cauza rafalelor de vânt # ProTV.md
Atenție, călători. Activitatea bacului de la Molovata, sistată temporar din cauza rafalelor de vânt
14:00
Autoritățile vin un șir de recomandări pentru cetățeni în urma intensificărilor de vânt și a ghețușului. Peste 110 de echipaje de poliție, pregătite să intervină # ProTV.md
Autoritățile vin un șir de recomandări pentru cetățeni în urma intensificărilor de vânt și a ghețușului. Peste 110 de echipaje de poliție, pregătite să intervină
12:40
Zbura pe șosea cu o viteză uriașă. Momentul în care șoferul teribilist a intrat într-un evacuator de pe bulevardul Dacia din capitală - VIDEO # ProTV.md
Zbura pe șosea cu o viteză uriașă. Momentul în care șoferul teribilist a intrat într-un evacuator de pe bulevardul Dacia din capitală - VIDEO
12:30
Brigitte Bardot a murit. Actrița legendară a cinematografiei franceză avea 91 ce ani
11:40
Aprinderea unor artificii lângă Turnul Eiffel s-a lăsat cu zeci de arestări
10:50
Cer noros cu ninsori slabe, iar în capitală vom avea 2 grade. Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros cu ninsori slabe, iar în capitală vom avea 2 grade. Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an. Prognoza meteo
10:50
Întâlnire crucială Zelenski-Trump, în Florida. Înainte de a ajunge în SUA, liderul ucrainean a dezvăluit care e prioritatea-zero pentru el # ProTV.md
Întâlnire crucială Zelenski-Trump, în Florida. Înainte de a ajunge în SUA, liderul ucrainean a dezvăluit care e prioritatea-zero pentru el
10:40
„Nu parcați automobilele sub copaci și circulați cu prudență”. Recomandările autorităților în contextul codului galben de vânt și precipitațiilor # ProTV.md
„Nu parcați automobilele sub copaci și circulați cu prudență”. Recomandările autorităților în contextul codului galben de vânt și precipitațiilor
10:30
Trupe europene în Ucraina? Lavrov amenință că vor fi ținte legitime pentru armata rusă
10:30
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană # ProTV.md
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană
09:50
Incendiu într-un complex locativ din capitală: A luat foc acoperișul. 8 autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările. Precizările IGSU - GALERIE FOTO # ProTV.md
Incendiu într-un complex locativ din capitală: A luat foc acoperișul. 8 autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările. Precizările IGSU - GALERIE FOTO
09:40
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani” # ProTV.md
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.