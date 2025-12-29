Fermentația lentă, cheia unei afaceri sănătoase: istoria pâinii cu maia de la Rezina

16:20

Fără ei, poveștile nu ar prinde viață. Vorbim despre actorii care transmit emoții de fiecare dată când urcă pe scenă. De Ziua Națională a Actorului vă prezentăm poveștile câtorva dintre artiștii Teatrului de Păpuși „Licurici”. Arta mânuirii păpușilor nu se mai studiază în nicio instituție din Republica Moldova, chiar dacă spectacolele sunt atât de îndrăgite de cei mici.