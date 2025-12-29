Declarații la Realitatea TV: Pedagogii buni ard între mai multe activități pentru a supraviețui
Realitatea.md, 29 decembrie 2025 08:30
Pedagogii buni sunt nevoiți să lucreze în mai multe instituții pentru a putea supraviețui. Aceasta este concluzia emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV, în care a fost discutată situația din școlile din Republica Moldova. Participanții la discuție au mai precizat că munca peste program și activitățile de mentorat contribuie la epuizarea profesională a cadrelor
Acum 5 minute
08:50
Președinții Ucrainei și Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ar putea avea primul lor dialog direct după mai bine de cinci ani, potrivit Fox News, care citează o sursă familiarizată cu negocierile, transmite UNIAN. Întâlnirea între președintele SUA, Donald Trump, și Volodimir Zelenski, la reședința Mar-a-Lago din Florida, este văzută drept un pas ce ar
Acum 30 minute
08:30
Pedagogii buni sunt nevoiți să lucreze în mai multe instituții pentru a putea supraviețui. Aceasta este concluzia emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV, în care a fost discutată situația din școlile din Republica Moldova. Participanții la discuție au mai precizat că munca peste program și activitățile de mentorat contribuie la epuizarea profesională a cadrelor
08:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că s-au înregistrat progrese semnificative, după întâlnirea președintelui ucrainean Vladimir Zelenski cu președintele SUA Donald Trump. Ea a subliniat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters. 'Europa este pregătită să continue să colaboreze cu Ucraina și cu
Acum o oră
08:10
Patru cetățeni din Moldova, blocați în munți după ce au pornit pe un traseu spre vârful Negoiu # Realitatea.md
Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați în Refugiul Călțun. Aceștia se îndreptau spre vârful Negoiu fără a ține cont de avertizările meteo și au rămas prinși în zona lacului Călțun. În prezent, bărbații se află în refugiu și așteaptă intervenția salvamontiștilor. Cristi Toma de la Salvamont Argeș a subliniat că din pricina condițiilor
08:00
Va fi pace? Rezultatele discuțiilor lui Trump-Zelenski: S-a ajuns la un acord de aproape 100% pe chestiunile importante # Realitatea.md
Vladimir Zelenski și Donald Trump au avut o întâlnire la Mar-A-Lago, unde au discutat diferențele rămase în procesul de încheiere a războiului dintre Ucraina și Rusia și posibilitatea unui acord de pace. Cei doi au subliniat progresele semnificative pe care le-au făcut în urma discuțiilor, iar Donald Trump a spus chiar că războiul s-ar putea
Acum 2 ore
07:30
Tragedie în Mexic: Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața în urma deraierii unui tren # Realitatea.md
Cel puţin 13 persoane și-au pierdut viaţa după ce un tren cu aproximativ 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul Mexicului. Marina mexicană a precizat că trenul, care a deraiat în apropierea oraşului Nizanda, transporta nouă membri ai personalului şi 241 de pasageri. Dintre cei aflaţi la bord, 139 au fost declaraţi
07:20
Meteo 29 decembrie 2025: Lapoviță și ninsoare slabă. Ce temperaturi se vor înregistra # Realitatea.md
Pe 29 decembrie, vremea va fi rece, cu ger resimțit în mai multe regiuni ale țării. În Capitală și în zonele de Centru sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime diurne vor ajunge până la +3 grade, iar pe timpul nopții vor coborî spre 0 grade. În regiunile de Nord, maximele
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 29 decembrie 2025. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 76 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 78 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 88 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar
07:00
Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Scorpionii au o zi favorabilă pentru obiective și realizări # Realitatea.md
Ziua de astăzi te încurajează să îți reevaluezi alegerile recente și să îți ajustezi direcția cu mai multă claritate. Este un moment potrivit pentru acțiuni mici, dar conștiente, care pot avea efecte importante pe termen lung. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Ai idei clare, în special pentru proiectele personale. Norocul te susține în inițiativele
Acum 4 ore
06:40
VIDEO Străzile din Chișinău, curățate pe timpul nopții de autospecialele de deszăpezire # Realitatea.md
Pe parcursul nopții, au fost desfășurate acțiuni de deszăpezire, iar serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute în urma vântului puternic și a ninsorilor, preponderent sub formă de lapoviță. Situația este în continuare monitorizată, în contextul avertizărilor meteorologice emise. Serviciile de întreținere a drumurilor au intervenit pe
Acum 12 ore
20:30
Un lup cenuşiu a evadat duminică, 28 decembrie curent, din ţarcul său de la o grădină zoologică din vestul capitalei nipone Tokyo, ceea ce a obligat instituţia să-şi închidă temporar porţile şi să le ceară vizitatorilor să se refugieze în interiorul clădirilor, informează antena3.ro. „Un lup a evadat de la grădina zoologică. Pentru a garanta
Acum 24 ore
19:00
Produse pirotehnice fără acte de proveniență, în valoare de peste 140.000 de lei, au fost confiscate de polițiști. Acestea erau transportate ilegal de un tânăr de 27 de ani. În urma acțiunilor de control, în sectorul Buiucani al capitalei, a fost stopat un automobil care transporta ilegal articole pirotehnice. Acesta era condus de un tânăr
18:30
Marja maximă aplicată creditelor din programul „Prima casă” va rămâne la nivelul de 3% și în anul 2026 # Realitatea.md
Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă" va rămâne și anul viitor la 3%, aceeași valoare ca în 2025, potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor, aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 29 decembrie, transmite IPN. Hotărârea va intra în vigoare la
18:20
Circulație îngreunată pe traseul M-1, în apropierea localităților Condrița și Lozova, din cauza ninsorii # Realitatea.md
Pe traseul M-1 (km74) în apropierea localităților Condrița și Lozova, din cauza ninsorii se circulă cu dificultate, anunță Poliția Republici Moldova. Inspectorii sunt la fața locului și acordă suport conducătorilor auto. Autoritățile îndemnă șoferii să evite deplasarea pe această porțiune de drum. În contextul condițiilor meteo nefavorabile, poliția recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență,
17:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Miami pentru o întâlnire esențială cu omologul său american, Donald Trump, în cadrul căreia urmează să fie discutat cel mai recent plan de pace. Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi în prim-planul acestor discuții, a spus Zelenski. Fără acestea, Ucraina nu poate face niciun pas către pace
17:10
Reacția MEC după agresarea elevei în raionul Ialoveni: specialiștii vor merge la școală pentru a oferi asistență # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu cazul grav de violență asupra unei eleve, agresată fizic de alte două adolescente în raionul Ialoveni. Instituția condamnă ferm orice formă de abuz, violență sau comportament care aduce atingere integrității fizice și emoționale, demnității și bunăstării elevilor, reafirmând angajamentul de a asigura protecția drepturilor și securității
16:40
Marea Britanie și Germania au semnat un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie # Realitatea.md
Marea Britanie și Germania au semnat un contract comun de achiziții în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte la o distanță de peste 70 km, potrivit unui comunicat
16:00
Duminică, 28 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" a adus spiritul sărbătorilor de iarnă mai aproape de cei mici, organizând evenimentul „Trenul magic pentru copii". Micuții au avut parte de o experiență de poveste, plină de emoții pozitive și momente memorabile. Copiii au pornit într-o călătorie specială la bordul Trenului magic, unde
15:30
La 1.300 de metri sub Pacific, un robot dezvăluie o scenă care îi uimește pe oamenii de știință # Realitatea.md
La 1.300 de metri adâncime, în largul insulei Lihir din Papua Noua Guinee, vehiculul submersibil operat de la distanță ROV Kiel 6000 a surprins pe fundul mării o combinație pe care cărțile o țin, de obicei, separată: izvoare hidrotermale fierbinți, alături de surse reci de metan. Sub coordonarea lui Philipp Brandl, de la GEOMAR, echipa
14:40
Peste 300 de zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone # Realitatea.md
Peste 270 de zboruri au fost întârziate pe aeroporturile din Moscova, 42 au fost anulate, iar alte 69 au fost deviate către aerodromuri alternative din cauza restricțiilor introduse cu o zi înainte, informează știrileprotv.ro. Aeroflot a anunțat că a fost nevoită să „își ajusteze programul" prin reprogramarea unui număr de zboruri. Unele zboruri către Moscova au fost
14:00
Autoritățile în alertă din cauza vântului: copaci căzuți și recomandări pentru cetățeni # Realitatea.md
În urma fenomenelor de vânt înregistrate în cursul nopții trecute, structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost alertate și au intervenit prompt, în coordonare cu autoritățile locale. Astfel, în dimineața zilei de 28 decembrie angajații IGSU au întreprins 5 misiuni de defrișare a arborilor căzuți în curțile oamenilor dar și pe carosabil. În contextul codului galben
13:20
Rusia continuă atacurile cu puțin timp înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump din Florida # Realitatea.md
Forțele armate ruse și-au continuat atacurile împotriva Ucrainei cu puțin timp înainte de întâlnirea de duminică, în Florida, dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, pentru a discuta despre planul de pace care să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, informează agerpres.ro. Rușii au lansat un atac asupra zonelor rezidențiale și
12:40
Brigitte Bardot, un adevărat simbol al cinematografiei mondiale și una dintre cele mai cunoscute figuri ale Franței secolului XX, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, anunță Fundația care îi poartă numele. Actrița a părăsit scena filmului acum aproape cinci decenii, însă impactul ei asupra culturii și societății de neșters, scrie România
12:10
Bălți: Viteza excesivă a unui șofer provoacă un impact cu ambulanța în care era soția sa # Realitatea.md
O situație neobișnuită din comun a avut loc la Bălți. Șoferița unui autoturism a fost rănită într-un accident rutier, iar la fața locului a intervenit o echipă medicală pentru a-i acorda primul ajutor. Între timp, soțul femeii, grăbindu-se să ajungă la locul incidentului, a condus cu viteză excesivă un alt automobil și a intrat în
11:40
O româncă din Franţa i-a şocat pe medici care au descoperit că avea un vierme de 11 cm în frunte # Realitatea.md
O româncă din Franţa a mers la doctor după ce a observat un mic nodul în tâmpla sa dreaptă şi a avut şocul de a afla că era vorba despre un vierme de 11 centimetri. Dacă medicii nu ar fi intervenit, femeia şi-ar fi putut pierde ochiul stâng, scrie antena3.ro. Totul a început când femeia
11:10
Nivel sporit de intervenție în Capitală: 50 de pompieri au stins un incendiu într-un town house # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 28 decembrie într-un complex de locuințe de tip town house de pe strada Măcieșilor din municipiul Chișinău. La fața locului au fost trimise 8 autospeciale cu 50 de salvatori și pompieri. Potrivit pompierilor, salvatorii au fost alertați la ora 00:37, printr-un apel la Serviciul 112. „Conform primelor informații,
10:50
Postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor puternice de vânt care afectează circulația pe râul Nistru. „Călătorii sunt îndemnați să utilizeze postul vamal intern de control „Criuleni 18", aflat la aproximativ 32 km distanță". Activitatea la „Molovata" va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice o vor permite. Autoritățile recomandă
10:20
Tragedie pe bulevardul Dacia din capitală: două persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier # Realitatea.md
Doi tineri de 23 și 24 de ani au murit în urma unui accident rutier produs pe bulevardul Dacia din Chișinău, produs în noaptea de 27 spre 28 decembrie, curent. Potrivit poliției, un Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a
10:00
Pe 28 decembrie, vremea va fi geroasă, cu ninsori slabe în majoritatea regiunilor țării. În sud, precipitațiile lipsesc, iar cerul va fi predominant noros. Meteorologii anunță maxime de până la +4 grade Celsius pe parcursul zilei, iar minimele nocturne vor coborî până la -2 grade. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 0 […] Articolul Ger și ninsori slabe pe 28 decembrie. Cum va fi vremea în țară apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
20:10
Thailanda și Cambodgia au convenit, sâmbătă, 27 decembrie, asupra unui nou armistițiu privind conflictul de la frontieră, transmite G4media.ro. Anunțul vine în contextul în care ciocnirile au reizbucnit la începutul lunii curente. Într-o declarație pentru agenția Reuters, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Thailanda a declarat că armistițiul a fost respectat, la aproximativ două […] Articolul Thailanda și Cambodgia au ajuns la un acord pentru pace la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Un cutremur cu magnitudinea 7,0 a avut loc sâmbătă seara, 27 decembrie, la aproximativ 32 de km în largul orașului de coastă Yilan din nord-estul Taiwanului. Seismul a zguduit clădiri din capitala Taipei și a avut o adâncime de 73 km, a adăugat administraţia meteorologică a insulei, conform Reuters. Evaluarea pagubelor a fost în curs […] Articolul Taiwan a fost zguduit puternic de un cutremur. Ce magnitudine a avut? apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
„Un act ilegal”. Un preot a pus la vânzare porțile bisericii pe o platformă de vânzări de obiecte uzate # Realitatea.md
Un preot din Spania a încercat să vândă porțile bisericii pe care o păstorește prin intermediul Wallapop, o platformă de vânzări de obiecte uzate. Anunțul, intitulat „Portada de madera iglesia barroca s. XVI”, a fost descoperit de o tânără, care a atras atenția asupra situației pe rețelele de socializare, transmite Libertatea.ro. Porțile au fost puse […] Articolul „Un act ilegal”. Un preot a pus la vânzare porțile bisericii pe o platformă de vânzări de obiecte uzate apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Incident grav în raionul Ialoveni. O copilă a fost agresată fizic de două adolescente, în timp ce mai mulți băieți priveau și filmau întreaga scenă, transmite Unimedia.info. Adolescentele ar fi venit „să rezolve” un conflict cu victima. Potrivit sursei citate, agresiunea a escaladat, iar la un moment dat, acestea ar fi încercat să o înece […] Articolul Incident șocant într-o localitate din țară: O copilă a fost bătută crunt apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Trei femei au fost înjunghiate cu un cuţit în timp ce aşteptau metroul. Incidentul șocant s-a produs în Franța. Potrivit autorităţilor, atacurile au avut loc unul după altul, în staţii diferite și pe aceeaşi magistrală. Atacatorul a fugit, însă poliţiştii au reuşit să îl localizeze destul de repede, prin intermediul telefonului, transmite Observatornews.ro. Pentru cele […] Articolul Clipe de coșmar în Franța! Trei femei au fost înjunghiate de un individ în metrou apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Avarie de proporţii în Bucureşti. Sute de blocuri au rămas fără apă caldă şi căldură # Realitatea.md
O avarie s-a produs sâmbătă, 27 decembrie, în București, iar mai mulți locuitori au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că avaria va fi remediată în cursul zilei, însă anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere, transmite Observatornews.ro. […] Articolul Avarie de proporţii în Bucureşti. Sute de blocuri au rămas fără apă caldă şi căldură apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Israelul înfurie Somalia prin recunoaşterea regiunii separatiste somaleze Somaliland ca stat # Realitatea.md
Israelul, care a anunțat că recunoaște oficial Somaliland, republica autoproclamata desprinsă prin secesiune din Somalia, a stârnit furia Mogadiscio, care a condamnat gestul drept un „atac deliberat” la adresa suveranității sale. Analişti regionali apreciază că o apropiere de Somaliland, care şi-a declarat în mod unilateral independenţa în 1991, ar putea permite Israelului să obţină un […] Articolul Israelul înfurie Somalia prin recunoaşterea regiunii separatiste somaleze Somaliland ca stat apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Vulcanul Etna dă din nou semne de activitate: Material incandescent și cenușă aruncată din crater # Realitatea.md
Vulcanul Etna de pe insula Sicilia a prezentat, vineri, 26 decembrie, noi semne de activitate, prin aruncarea unor materiale incandescente și a unor mici cantități de cenușă din craterul său de nord-est, a anunțat Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia. Agenţia regională de protecţie civilă a mărit temporar nivelul de alertă pentru […] Articolul Vulcanul Etna dă din nou semne de activitate: Material incandescent și cenușă aruncată din crater apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Premieră medicală în Moldova! O femeie a fost salvată după o operație complexă la bazin # Realitatea.md
O intervenție chirurgicală realizată pentru prima dată în Republica Moldova, la Institutul Oncologic, i-a permis unei femei de 63 de ani din Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă, să-și păstreze mobilitatea după ce i-a fost înlăturată jumătate din bazin. Pacienta a fost diagnosticată cu o tumoare malignă la nivelul bazinului, apărută la aproximativ zece ani […] Articolul Premieră medicală în Moldova! O femeie a fost salvată după o operație complexă la bazin apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova salută decizia Guvernului și a ministrului Economiei, Eugen Osmochescu, de a readuce industria turismului în rândul sectoarelor economice strategice ale țării, alături de alte domenii cu impact major asupra creșterii economice. „Considerăm oportună finalizarea reformei instituționale printr-o comasare funcțională și strategică a instituțiilor cu atribuții suprapuse în […] Articolul Ministerul Economiei va avea un departament pentru turism: APIT salută decizia apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională: „Sunt pe loc, nu mă eschivez” # Realitatea.md
„Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură”. Este reacția lui Vlad Filat după ce a fost anunțat în căutare internațională, la solicitarea Biroului Central Național INTERPOL Paris. „Așa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis […] Articolul Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională: „Sunt pe loc, nu mă eschivez” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Tensiuni la Kiev: Agenții Pazei de Stat ar fi blocat accesul procurorilor anticorupție în Rada Supremă # Realitatea.md
Situație tensionată la Kiev, după ce angajații Departamentului de Pază de Stat ar fi opus rezistență procurorilor anticorupție NABU în timpul efectuării unor acțiuni de urmărire penală în cadrul comisiilor Radei Supreme. Potrivit relatărilor, accesul anchetatorilor a fost restricționat dinspre zona Pieței Europene din capitala ucraineană, ceea ce a îngreunat misiunea procurorilor. Autoritățile ucrainene au […] Articolul Tensiuni la Kiev: Agenții Pazei de Stat ar fi blocat accesul procurorilor anticorupție în Rada Supremă apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un tânăr de 20 de ani din Susleni, Orhei, oamenii legii au descins cu percheziții. În timpul acțiunilor desfășurate, polițiștii au găsit și ridicat mai multe obiecte ce conțineau masă vegetală uscată specifică marijuanei, precum și un dispozitiv artizanal destinat consumului de substanțe narcotice. Toate bunurile depistate au fost ridicate și transmise Centrului Tehnico-Criminalistic și […] Articolul VIDEO Percheziții la Orhei. Ce au găsit polițiștii la domiciliul unui tânăr apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Tragedie pe traseu din țară: Un tânăr a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un grav accident # Realitatea.md
Un tânăr de 20 de ani a murit pe loc, iar alte două persoane au avut nevoie de ajutor medical după ce au fost implicate într-un grav accident. Tragedia s-a produs astăzi dimineața, 27 decembrie, pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. „La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un tânăr de 20 de ani, […] Articolul Tragedie pe traseu din țară: Un tânăr a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un grav accident apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Ceban, către chișinăuieni: „Pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce reușim să realizăm cu dumneavoastră” # Realitatea.md
„Anul 2025 a fost unul cu multe provocări, dar și cu multe realizări pentru capitala noastră”, a declarat primarul Capitalei, Ion Ceban, în mesajul său de bilanț la final de an. El le-a mulțumit chișinăuienilor pentru ceea ce reușesc să realizeze împreună în Chișinău. „Dragi chișinăuieni, pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru […] Articolul Ceban, către chișinăuieni: „Pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce reușim să realizăm cu dumneavoastră” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
VIDEO Ioniță: „Republica Moldova nu va avea acord cu FMI. Acest acord nu-l vom avea” # Realitatea.md
Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA, potrivit BANI.MD. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului […] Articolul VIDEO Ioniță: „Republica Moldova nu va avea acord cu FMI. Acest acord nu-l vom avea” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Drumarii, în acțiune! Tone de sare și materiale antiderapante, răspândite pe drumurile naționale # Realitatea.md
În contextul temperaturilor scăzute din această noapte, care au dus la formarea ghețușului pe unele drumuri naționale și la ninsoarea din mai multe sectoare ale centrului și nordului țării, drumarii au intervenit cu 103 utilaje speciale și 212 muncitori, răspândind aproape 1.000 de tone de sare tehnică și 112,8 tone de materiale antiderapante pentru a […] Articolul Drumarii, în acțiune! Tone de sare și materiale antiderapante, răspândite pe drumurile naționale apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Impact puternic la Rîșcani. O mașină s-a izbit într-un autovehicul care staționa # Realitatea.md
O mașină a fost grav avariată după ce s-a izbit violent de un alt autovehicul. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 27 decembrie, în apropiere de satul Recea, raionul Rîșcani. Potrivit poliției, în impact au fost implicate două Mercedesuri. Șoferul unuia dintre ele a pierdut controlul volanului și a intrat în celălalt autovehicul, care staționa pe […] Articolul VIDEO Impact puternic la Rîșcani. O mașină s-a izbit într-un autovehicul care staționa apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de arestare internațional, transmite Ziarul de Gardă. Solicitarea a fost inițiată vineri, 26 decembrie, de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru sursa citată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din Constituție, cetățenii […] Articolul Lovitură dură pentru Vlad Filat: A fost anunțat în căutare internațională apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Carambol masiv în Japonia din cauza ninsorii: Peste 50 de mașini implicate, un mort și 26 de răniți # Realitatea.md
Un accident grav, produs pe fondul ninsorii, a ucis o persoană și a rănit alte 26 pe autostrada Kan-Etsu din Japonia, implicând peste 50 de vehicule. Carambolul masiv a avut loc vineri seara, 26 decembrie, în zona localității Minakami, transmite Libertatea.ro. Massive Fiery Pileup on Kanetsu Expressway Leaves One Dead, Dozens Injured. Minakami, Gunma Prefecture, […] Articolul VIDEO Carambol masiv în Japonia din cauza ninsorii: Peste 50 de mașini implicate, un mort și 26 de răniți apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Banii pentru drumuri, cheltuiți pe alte nevoi: Șoferii plătesc, statul nu respectă destinația accizelor # Realitatea.md
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA, potrivit BANI.MD. Potrivit lui, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa […] Articolul Banii pentru drumuri, cheltuiți pe alte nevoi: Șoferii plătesc, statul nu respectă destinația accizelor apare prima dată în Realitatea.md.
