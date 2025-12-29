Horoscop 29 decembrie – voie bună și o stare de bine

17:00

Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie". În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, […]