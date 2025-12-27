FOTO | Partidul Nostru: Redeschiderea sălii de sport a Centrului de Creație „M. Blanc” din Bălți – un nou angajament îndeplinit al primarului Alexandr Petkov
HotNews, 27 decembrie 2025 18:10
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație capitală a sălii de sport a Centrului de Creație pentru Copii „M. Blanc" și punerea acesteia în exploatare. Acum, aproape 1500 de copii beneficiază de condiții moderne și confortabile pentru dezvoltare și activități sportive. Totodată, a fost construit drumul de acces către
• • •
Acum o oră
18:10
FOTO | Partidul Nostru: Redeschiderea sălii de sport a Centrului de Creație „M. Blanc" din Bălți – un nou angajament îndeplinit al primarului Alexandr Petkov
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație capitală a sălii de sport a Centrului de Creație pentru Copii „M. Blanc” și punerea acesteia în exploatare. Acum, aproape 1500 de copii beneficiază de condiții moderne și confortabile pentru dezvoltare și activități sportive. Totodată, a fost construit drumul de acces către […] The post FOTO | Partidul Nostru: Redeschiderea sălii de sport a Centrului de Creație „M. Blanc” din Bălți – un nou angajament îndeplinit al primarului Alexandr Petkov first appeared on HotNews.md.
Acum 8 ore
11:50
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", și-a amintit că, 1 an în urmă, a căzut la patinoar și și-a rupt mâna. "Așa ceva nu se uită! Mi-am amintit cum am intrat în 2025 cu un „efect" special. Se pare că a fost un semn că tot anul va fi plin de aventuri Și
11:40
Ion Ceban: Cu echipa Primăriei Chișinău reușim zi de zi să transformăm orașul cu multă dedicație și multă muncă
Primarului General, Ion Ceban, a venit cu un mesaj la sfârșit de an și declară că astăzi, Chișinăul a devenit orașul cel mai dezvoltat din țară. Pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce reușim să realizăm cu dvs. în Chișinău. Credeți-mă, aportul fiecăruia contează și doar împreună reușim să schimbăm lucrurile
Acum 12 ore
10:30
VIDEO | Mihai Ghimpu vorbește despre investițiile sale imobiliare. Am cumpărat 3-4 apartamente, cam așa ceva, nu mai țin eu minte
Fostul președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, a vorbit despre investițiile sale imobiliare în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei", unde a recunoscut că, din banii obținuți în urma vânzării cotei sale de la o stație PECO, a cumpărat mai multe apartamente, fără a putea preciza exact numărul acestora, transmite UNIMEDIA. Politicianul a explicat că decizia a fost
10:00
Popularitatea lui Emmanuel Macron se prăbușește – a ajuns la cel mai scăzut nivel de încredere din 2017
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri. Conform barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre
09:40
VIDEO | China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde
O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde. Această viteză a doborât recordul mondial pentru platforme de acest
07:00
Horoscop 27 decembrie – o zi frumoasă. E sărbătoare, din cele de iarnă și de suflet, și avem încă un motiv să ne vedem cu cei dragi și să chefuiim. CAPRICORN O să dați curs invitațiilor prin oraș, prin țară și o să aveți diverse motive să le ziceți „La mulți ani" prietenilor la care
Ieri
15:00
Ion Ceban: În ultima ședință a Parlamentului, mașinăria de vot PAS va susține multiple proiecte, astfel ca nimeni să nu-și dea seama ce votează
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, declară că prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea va fi dintre Cahul și Chișinău, și anume a Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Potrivit lui Ceban, în mare grabă, în timp ce oamenii sunt
07:10
Horoscop 26 decembrie – o zi cu rectificări. O să-i includem în programul nostru pe acei oameni dragi care n-au putut veni ieri noapte, dar au făcut, totuși, un efort și au venit acum, ca să fim împreună. CAPRICORN O să onorați invitațiile la masă, chit că stați câte o oră, două, pe la fiecare
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Irina Vlah vine cu un mesaj de Crăciun pe stil nou: Astăzi ne unește sprijinul reciproc și dorința de a vedea Moldova pașnică și prosperă
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei", a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil nou. „Putem sărbători Crăciunul în moduri diferite, dar în inimă împărtășim aceeași credință — credința în bine și într-un viitor mai bun. Astăzi este un prilej frumos de a fi mai aproape unii de alții!", a
07:00
Horoscop 25 decembrie – vezi ce surprize aduce ziua de Crăciun pentru fiecare zodie, în dragoste și carieră. Berbec Registrul astral din această zi de Crăciun te îndeamnă la reflecție și retragere. Vei purta conversații sincere cu cineva apropiat care îți înțelege trăirile. Totodată, pot reapărea situații tensionate din trecut, dar este momentul perfect pentru
24 decembrie 2025
14:30
VIDEO Detalii despre crima șocantă din raionul Anenii Noi, unde cel puțin trei persoane au fost ucișe, corpurile lor au fost dezmembrate și date mâncare la porci
De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi și procurorii, desfășoară acțiuni complexe, în cadrul unei cauze penale, inițiată în luna septembrie curent, pe faptul dispariției unui bărbat de 61 de ani, din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii
12:00
ULTIMA ORĂ: CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS"
Centrul Național Anticorupție desfășoară și procurorii mun. Chișinău, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai
11:50
VIDEO | Ion Ceban acuză consilierii PAS și PSRM că nu participă intenţionat la ședințele CMC
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) că nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului Municipal (CMC), ei lipsind pentru a treisprezecea ședință consecutivă. Potrivit edilului, absențele fac parte dintr-un "bruiaj deliberat" menit să creeze impresia că activitatea administrației locale este
07:00
Horoscop 24 decembrie – o zi cu bucurie. O să ne dăm peste cap să facem lucruri bune și frumoase, ca să ne placă nouă, în primul rând, și apoi celorlalți, să fie o masă festivă pe cinste! CAPRICORN E posibil să încasați și azi niște bani și, în rest, cadouri, iar când vor veni
23 decembrie 2025
15:30
Un bărbat de 59 de ani dintr-o localitate din raionul Anenii Noi și concubina acestuia au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele ca hrană porcilor din gospodărie. Reținerea a avut loc ieri, în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări,
14:20
Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru!
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026 în cadrul unui eveniment oficial la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Tineret. Orașul va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret în cadrul acestui program național. Primarul municipiului, Alexandr Petkov,
12:00
VIDEO | Ion Ceban: Guvernarea PAS ignoră avertismentele externe și împinge Moldova spre izolare
Președintele Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali, fapt care riscă să izoleze țara pe plan internațional și să agraveze problemele interne. Potrivit lui Ion Ceban, în ultimele luni, Republica Moldova a primit semnale clare și repetate din partea instituțiilor internaționale, însă reacția guvernării
11:50
Cazul Plahotniuc este abordată în presa occidentală: Rivalii Maiei Sandu au devenit țintele „luptei împotriva corupției"
Dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc a ajuns, din nou, în atenția presei occidentale. Publicația independentă italiană „Il Giornale d'Italia" avertizează despre derapajele din reforma justiției de la Chișinău și pune sub semnul întrebării metodele la care s-a recurs în examinarea cauzei în care este vizat fostul lider PDM. Jurnaliștii italieni vorbesc, cu referire
07:50
Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, care a efectuat o vizită de curtoazie la Primăria Chișinău, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale la nivel local. Potrivit edilului, discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre
07:10
Horoscop 23 decembrie – O zi cu rezolvări. E agitație, ne-au rămas multe de făcut, dar ne și place situația, că vin sărbătorile și asta înseamnă fericire. CAPRICORN E multă treabă de făcut, dar o să fiți expeditivi, ca să vă rămână timp pentru diverse alte lucruri, mai ales dacă vreți să și plecați la
22 decembrie 2025
17:00
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital!
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolv
16:50
BREAKING NEWS: Victoria Furtună a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu # HotNews
Partidul Politic „Moldova Mare” este „profund îngrijorat” de ceea ce califică drept discriminarea judecătorilor incomozi sistemului și a depus o sesizare la Procuratura Generală pe faptul presupusei hărțuiri a judecătoarei Marina Rusu. Declarațiile au fost făcute de președinta formațiunii, Victoria Furtună. Potrivit acesteia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, dar și conducerea Judecătoriei Chișinău, […] The post BREAKING NEWS: Victoria Furtună a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu first appeared on HotNews.md.
15:50
Irina Vlah: Raportul misiunii ENEMO a devenit încă o lovitură împotriva fărădelegilor pe care autoritățile le-au numit „alegeri parlamentare” # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri”. Potrivit partidului politic, „Raportul ENEMO menţionează clar: Modificările recente […] The post Irina Vlah: Raportul misiunii ENEMO a devenit încă o lovitură împotriva fărădelegilor pe care autoritățile le-au numit „alegeri parlamentare” first appeared on HotNews.md.
15:10
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # HotNews
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina […] The post În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane first appeared on HotNews.md.
15:10
Olesea Stamate: Faptul că s-a încercat ascunderea informației ne arată că suntem tratați drept proști # HotNews
Olesea Stamate constată că cei care trebuie să aibă grijă de securitatea noastră, trag focuri de armă pe coridoarele unui inspectorat, după o serbare „pe cinste”, arată cât de slabi și vulnerabili suntem, ca țară. Potrivit Olesei Stamate, în noaptea dinspre 18 spre 19 decembrie, pe holurile Inspectoratului de Poliție Centru s-au tras focuri de […] The post Olesea Stamate: Faptul că s-a încercat ascunderea informației ne arată că suntem tratați drept proști first appeared on HotNews.md.
14:50
În cadrul Consiliului Audiovizualului, a fost creată o nouă direcție pentru serviciile media audiovizuale neliniare # HotNews
În ședința din 19 decembrie a.c., membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au votat modificarea organigramei autorității naționale de reglementare. Actualizarea majoră a structurii funcționale vizează crearea unei noi direcții de control, care va monitoriza activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare. Întrucât, prin amendamentele operate în această vară la Codul serviciilor media audiovizuale, obligațiile furnizorilor de […] The post În cadrul Consiliului Audiovizualului, a fost creată o nouă direcție pentru serviciile media audiovizuale neliniare first appeared on HotNews.md.
11:30
Cu referire la cazul produs în Inspectoratul de Poliție Centru din capitalǎ, de la 19 decembrie curent, precizǎm cǎ Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat imediat. Pentru a exclude oricare formă de acuzare și mușamalizare, imediat a fost sesizată Procuratura, care examinează cazul. În același timp, tot vineri, a fost dispusă și o anchetă de […] The post BREAKING NEWS: A fost demisă conducerea Inspectoratului de Poliție Centru first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 22 decembrie – SCORPION – voi aveți de încasat bani, vouchere, bonusul de sfârșit de an # HotNews
Horoscop 22 decembrie – o zi cu rezolvări. E agitație, dar cu bucurie, că vin sărbătorile și o să le facem surprize alor noștri, iar ei nouă. Asta e clar, ca să fim în spiritul Crăciunului, pentru început. CAPRICORN Sunt numeroase lucruri de făcut, atât la serviciu, cât și acasă, și o să vă bucurați […] The post Horoscop 22 decembrie – SCORPION – voi aveți de încasat bani, vouchere, bonusul de sfârșit de an first appeared on HotNews.md.
21 decembrie 2025
14:30
Nicuşor Dan anunţă referendum în justiţie în ianuarie cu întrebarea ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?” # HotNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?, anunță Nexta.ro ”Voi iniţia în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum n cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: CSM […] The post Nicuşor Dan anunţă referendum în justiţie în ianuarie cu întrebarea ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?” first appeared on HotNews.md.
14:20
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova # HotNews
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, […] The post Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
08:00
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric. Solstiţiile (când ziua este cea mai scurtă – sau cea mai lungă, în cazul solstiţiului de vară), ca şi […] The post Iarna astronomică – astăzi la 17,03 începe solstiţiul de iarnă 2025 first appeared on HotNews.md.
07:40
Șeful ANPC: Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele sunt furaj animalier # HotNews
Șeful ANPC a transmis un mesaj extrem de dur, potrivit căruia România este bătaia de joc a importatorilor de citrice, în condițiile în care magazinele noastre sunt pline de lămâi și portocale care oriunde în lume ar fi furaj animalier. Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale […] The post Șeful ANPC: Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele sunt furaj animalier first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 21 decembrie – o zi cu de toate. O să facem niște drumuri ca să luăm diverse lucruri și ca să ne consultăm și cu niște oameni cu care urmează să ne vedem. CAPRICORN E momentul să vă dezmeticiți, că aveți multe de făcut și poate mai cereți un sfat, ca să nu luați […] The post Horoscop 21 decembrie – zodia care va avea noroc în dragoste first appeared on HotNews.md.
20 decembrie 2025
22:50
Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”, iar Grosu a reluat teza sovietică # HotNews
Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu Republica Moldova, pornind de la un episod recent legat de criza energetică. România a evitat blackout-ul din Republica Moldova După bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice din zona Odesa, Republica Moldova a fost foarte aproape de o pană totală de curent. România a intervenit […] The post Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”, iar Grosu a reluat teza sovietică first appeared on HotNews.md.
20:50
Renato Usatîi a prezentat totalurile activității Partidului Nostru în anul 2025 și a stabilit prioritățile pentru anul viitor # HotNews
Partidul Nostru a organizat astăzi, la Palatul Republicii, o reuniune de totalizare a activității din anul 2025 și de stabilire a obiectivelor prioritare pentru 2026. La eveniment au participat peste 700 de membri și activiști ai formațiunii din întreaga țară, precum și din diaspora. Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat o sinteză a activității […] The post Renato Usatîi a prezentat totalurile activității Partidului Nostru în anul 2025 și a stabilit prioritățile pentru anul viitor first appeared on HotNews.md.
16:40
Ion Ceban a prezentat raportul de activitate și proiectele realizate în primii 2 ani din cel de-al doilea mandat # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de activitate și proiectele realizate de Primăria Chișinău în cele 18 suburbii ale capitalei împreună cu administrațiile publice locale, în primii 2 ani din cel de-al doilea mandat. Potrivit lui, în această perioadă, Primăria Chișinău a fost partener la peste 200 de proiecte de dezvoltare în suburbii, […] The post Ion Ceban a prezentat raportul de activitate și proiectele realizate în primii 2 ani din cel de-al doilea mandat first appeared on HotNews.md.
16:30
În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. Drept urmare, o parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv […] The post Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează solidaritatea regională first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 20 decembrie – Lună nouă, cu provocări. O să accelerăm ritmul ca să lichidăm restanțele, să ne pregătim la patru ace de sărbători, să nu ne lipsească nimic din ce ne-am propus. SĂGETĂTOR Se poate să vă fixați un obiectiv cu bătaie lungă și poate îl luați și în discuție cu cei apropiați, ca […] The post Horoscop 20 decembrie – SCORPION – o să primiți niște bani first appeared on HotNews.md.
19 decembrie 2025
19:00
Ion Ceban: Primăria Chișinău va rămâne un partener ferm al educației, susținând performanța și creând condiții mai bune pentru fiecare copil și pentru fiecare cadru didactic # HotNews
Astăzi a avut loc Gala Excelenței în Educație 2025, un eveniment dedicat celebrării muncii, ambiției și performanței educația municipiului Chișinău. Prezent la Gală, Primarul General, Ion Ceban a salutat elevii, cadrele didactice, precum și părinții, subliniind că Republica Moldova are talente remarcabile și numeroși elevi olimpici la toate disciplinele, recunoscuți pe plan național și internațional. […] The post Ion Ceban: Primăria Chișinău va rămâne un partener ferm al educației, susținând performanța și creând condiții mai bune pentru fiecare copil și pentru fiecare cadru didactic first appeared on HotNews.md.
18:40
Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia # HotNews
Președintele polonez Karol Nawrocki l-a criticat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, spunând că ucrainenii nu au arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul primit de la Varșovia după invazia Rusiei. Președintele naționalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni, în timpul unei vizite a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la Varșovia, de faptul că nu […] The post Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia first appeared on HotNews.md.
17:10
Viktor Orban face un anunț șocant despre Ungaria: ”Nu are rost să fim în Uniunea Europeană” # HotNews
Dreptul de veto este “o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană”, a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI. În cadrul unei conferinţe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între suveranitatea naţională şi […] The post Viktor Orban face un anunț șocant despre Ungaria: ”Nu are rost să fim în Uniunea Europeană” first appeared on HotNews.md.
17:00
Salariile profesorilor sunt ignorate de guvernare în bugetul 2026. Alexandr Berlinschii: Mesajul PAS către profesori este clar – „Bani nu sunt, dar voi țineți-vă”! # HotNews
Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie”. În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, […] The post Salariile profesorilor sunt ignorate de guvernare în bugetul 2026. Alexandr Berlinschii: Mesajul PAS către profesori este clar – „Bani nu sunt, dar voi țineți-vă”! first appeared on HotNews.md.
13:00
Lansare de excepție! „Endometrita Cronică și Infertilitatea”, semnată de Veaceslav Moșin – cartea care aduce claritate în diagnosticul reproductiv # HotNews
Cei peste 40 de ani de experiență – într-o carte! Profesorul Veaceslav Moșin a lansat nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea” Profesorul Veaceslav Moșin a lansat noua carte: „Este un ghid practic pentru rezidenți, medici tineri, dar și specialiștii care se ocupă de reproducere” Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, […] The post Lansare de excepție! „Endometrita Cronică și Infertilitatea”, semnată de Veaceslav Moșin – cartea care aduce claritate în diagnosticul reproductiv first appeared on HotNews.md.
12:00
Pe final de an, redacţia noastră a decis să o provoace pe politiciana Irina Vlah la un alt fel de interviu – nu despre activităţi politice curente, evenimente, declaraţii, dar despre impresii, concluzii, dorinţe. Dna Vlah, de când sunteţi în politica de nivel republican, aţi trecut prin mai multe experienţe dure. După aceasta, mai rămâne […] The post Un alt fel de interviu cu politiciana Irina Vlah first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 19 decembrie – o zi cu reușite. Program încărcat, apar și neprevăzute, dar și noi o să fim pe fază să le ducem pe toate la bun sfârșit. SĂGETĂTOR Se rezolvă pe repede-nainte tot felul de lucruri, din cele care v-au ținut pe loc, și o să vă bucurați și de suport emoțional din […] The post Horoscop 19 decembrie – zodia care va primi bani first appeared on HotNews.md.
18 decembrie 2025
14:00
Sute de tractoare și 10.000 de fermieri din toate cele 27 țări ale UE blochează centrul Bruxelles-ului încă de azi dimineață, într-o acțiune de protest fără precedent. Este, poate, cel mai mare protest ale fermierilor europeni, din ultimii 30 de ani! Aceștia solicită ca ajutoarele PAC să nu fie reduse și, în plus, protestează față […] The post BREAKING NEWS: Peste 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului european first appeared on HotNews.md.
14:00
Elena Grițco, deputatul Partidului Nostru, a făcut apel la deputați să sprijine cetățenii din Întovărășirile Pomicole în problema înregistrării domiciliului # HotNews
Elena Grițco, deputatul Partidului Nostru, a făcut apel către toți colegii parlamentari să se implice mai activ în explicarea publică a procesului de amalgamare voluntară, pentru a sprijini cetățenii care locuiesc în Întovărășirile Pomicole să-și rezolve problema înregistrării domiciliului. Intervenția a avut loc în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului de lege pentru modificarea Codului Urbanismului […] The post Elena Grițco, deputatul Partidului Nostru, a făcut apel la deputați să sprijine cetățenii din Întovărășirile Pomicole în problema înregistrării domiciliului first appeared on HotNews.md.
12:40
BREAKING NEWS: Republica Moldova implicată în falsificarea de acte românești pentru oligarhi ruși # HotNews
Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare, informează Digi24. Perchezițiile au fost efectuate în două cauze și au vizat modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale, infracţiunile fiind de constituirea unui grup […] The post BREAKING NEWS: Republica Moldova implicată în falsificarea de acte românești pentru oligarhi ruși first appeared on HotNews.md.
08:00
115 milioane lei pentru infrastructură și servicii publice în orașul Drochia: Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru, a prezentat amendamentul la proiectul bugetului de stat # HotNews
Parlamentul va examina amendamentul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, prin care orașul Drochia urmează să primească aproximativ 115 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor publice. Un amendament în acest sens a fost depus de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară. „Acest amendament urmărește să […] The post 115 milioane lei pentru infrastructură și servicii publice în orașul Drochia: Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru, a prezentat amendamentul la proiectul bugetului de stat first appeared on HotNews.md.
