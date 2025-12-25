Constantin Burdujel s-a retras de la naționala de futsal a Moldovei
25 decembrie 2025
Constantin Burdujel (39 de ani) s-a retras de la naționala de futsal a Moldovei! ""Am simțit că este momentul să-i lăsăm pe băieții tineri să joace", a declarat după amicalul cu Kârgâzstan, scor 2-4. Constantin Burdujel a marcat 18 goluri în 131 de meciuri pentru selecționata Moldovei. (foto: fmf.md)
Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova a cucerit pentru a patra oară consecutiv Cupa Moldovei la baschet feminin. În finala de la Arena Chișinău, „economistele" au învins formația Spartans Chișinău cu 83-39. La învingătoare, Xenia Alfiorova a acumulat 34 de puncte.
Vitalie Damașcan s-a calificat alături de Zrinjski în șaisprezecimile Conference League. Atacantul de 26 de ani a jucat aseară 30 de minute în egalul cu Rapid Viena, scor 1-1. Campioana în exercițiu a Bosniei și Herțegovina a acumulat 7 puncte în 6 partide.
Premiantul olimpic, Adil Osmanov a câștigat pentru a doua oarǎ campionatul național de judo printre seniori. În finala categoriei de greutate 73 kg, el a dispus de Sergiu Roşca. Totodată, Mihail Latîşev a devenit pentru a 3-a oarǎ campion național la judo printre seniori. În ultimul act al categoriei de greutate 90 kg, finalistul Europenelor […]
Boxerul Alexandru Paraschiv (67 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Dubai! El a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg, fiind învins de campionul olimpic de la Paris, uzbekul Asadkhuja Muydinkhujaev. Alexandru Paraschiv devine astfel primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial. Alți doi pugilişti moldoveni, Vasile […]
La sediul FMF s-au tras sorții pentru faza a doua a Ligii 7777. Titlul ar putea să se decidă în ultima etapă, când Zimbru va primi replica actualului lider, Petrocub. Campionatul se va relua pe 7 martie. Etapa 1 (7-8 martie) Milsami – Zimbru Bălți – Sheriff Petrocub – Dacia Buiucani Etapa 2 (14-15 martie) […]
Atacantul Ion Nicolaescu a părăsit terenul în minutul 15 în derby-ul Hapoel Beer Sheva – Maccabi Tel Aviv din cauza unei accidentări la genunchi. Potrivit presei din Israel, jucătorul de 27 de ani va fi indisponibil până la finalul sezonului. Gazdele de la Hapoel Beer Sheva s-au impus cu 1-0 și s-au desprins la 5 […]
Inter Miami – Vancouver Whitecaps 3-1. Pentru Inter Miami este primul titlu din istorie în MLS, în timp ce pentru Leo Messi este deja al 46 trofeu în 22 de ani de carieră profesionistă! După fluierul final, căpitanul Argentinei a fost desemnat MVP-ul campionatului și în discursul său a ținut să-i menționeze și pe Jordi […]
Biatlonista Alina Stremous (30 de ani) a cucerit medalia de argint în etapa inaugurală a Cupei IBU, care s-a desfășurat la Obertillach (Austria). Ea s-a remarcat în proba de sprint pe distanța 7,5 kilometri, fiind devansată cu 44 de secunde de franceza Paula Botet. Alina Stremous va evolua la Jocurile Olimpice de anul viitor de […]
Echipa Academiei de Studii Economice a cucerit Cupa Moldovei la volei feminin. În finală, „economistele" au învins cu 3-2 o altă formație studențească din Chișinău – Politehnica-UTM.
Judocanul Victor Sterpu a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. El a repurtat 4 victorii în categoria de greutate 81 kg, cu Magamed Borchashvili (Austria), Dimitri Gochilaidze (Georgia), Gadzidavud Gasanov (Bahrain) și Timo Cavelius (Germania). El a pierdut în semifinale în fața viitorului câștigător al categoriei 81 kg, canadianul Francois […]
Judocanul Mihail Latîșev (90 kg) a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi! El a dispus de bulgarul Boris Georgiev, estonianul Klen Kaljulaid, sârbul Nemanja Majdov şi azerul Murad Fatiyev. În finală, Mihail Latîșev a fost învins de dublul campion olimpic, georgianul Lasha Bekauri. video: https://www.facebook.com/share/v/1D5u6t9BNH/
Petrocub câștigă cu 8-0 în fața lui Spartanii și și-a egalat performanța din 2021, când a trecut cu 9-1 de Codru Lozova. Fundașul Ion Jardan a înscris de 3 ori la Suruceni și se află la primul hat-trick din istorie. Petrocub va începe faza a doua cu un punct avans față de Zimbru, care a […]
Sportivii Federației Moldovenești de Karate Shotokan și-au demonstrat valoarea la Grand Prix-ul de la Belgrad! Vitalie Spînu s-a impus pentru al 3-lea an consecutiv în capitala Serbiei, Anastasia Spînu a triumfat de asemenea la categoria Open, în timp ce Daniel Mutelica a cucerit aurul la Under 21.
Fundașul moldovean Igor Armaș (38 de ani) și-a anunțat retragerea din activitatea de fotbalist profesionist. Jucătorul și clubul FC Voluntari din Liga 2 a României au ajuns la un acord în ceea ce privește preluarea funcției de director sportiv al echipei. Armaș a ajuns la Voluntari în 2018, unde a jucat peste 200 de meciuri. […]
