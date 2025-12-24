/VIDEO/ Gaura cu aburi fierbinți în pavajul unui parc din Chișinău sperie trecătorii: „Sper să nu se întâmple nimic”

/VIDEO/ Gaura cu aburi fierbinți în pavajul unui parc din Chișinău sperie trecătorii: „Sper să nu se întâmple nimic”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8