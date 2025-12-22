Ce tehnică își recuperează costul iarna? Calculul economiei la încălzire

18:00

Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sînt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric.Solstiţiile (cînd ziua este cea mai scurtă – sau cea mai lungă, în cazul solstiţiului de vară), ca şi echinocţiile (cînd ziua este egală cu noaptea) sînt consecinţa mişcării P