Producția locală sub amenințare: Fermierii cer Guvernului să limiteze importurile ucrainene
Noi.md, 22 decembrie 2025 14:30
Asociația Obștească Forța Fermierilor a solicitat din nou Guvernului Republicii Moldova să prelungească sistemul de licențiere pentru importurile de cereale și oleaginoase din Ucraina, subliniind că măsura este esențială pentru protecția producției interne și a exporturilor către Uniunea Europeană.Reprezentanții asociației au precizat că promisiunile anterioare privind instituirea unui mecanis
Acum 10 minute
14:30
Facturi mari la încălzire? Află ce tehnică își recuperează rapid investiția și începe să-ți economisească bani. Comparăm radiatoare, pompe de căldură și termostate inteligente.Investiție în confort: ce tehnică își recuperează costul cel mai repede iarna?Iarna în Moldova este întotdeauna o provocare pentru bugetul familiei. Odată cu venirea frigului, facturile la utilități — gaz și electric
14:30
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămînă, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei, în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia.Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escroc
14:30
Sute de sportivi din 32 de raioane ale țării au participat la Campionatul Moldovei la Lupta Voievod # Noi.md
Federația de Lupte Naționale Voievod organizează unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului — Campionatul Republicii Moldova la Lupta Voievod, competiție care a reunit aproximativ 400 de sportivi din 32 de raioane ale țării, notează Noi.md.Potrivit președintelui federației, Nicolae Pascaru, campionatul reprezintă nu doar o competiție națională de anvergură, ci și un criteri
14:30
„Cursa spre Polul Nord”: primul tren tematic de Crăciun din Chișinău a adus magia sărbătorilor pentru copii # Noi.md
Gara Feroviară Chișinău a găzduit un eveniment în premieră pentru Republica Moldova: lansarea primului tren tematic de Crăciun, „Cursa spre Polul Nord”, un proiect caritabil organizat de Radio Ai Noștri, dedicat copiilor cu nevoi speciale și celor din familii social-vulnerabile, notează Noi.md.Pentru prima dată, un tren de călători a fost transformat într-o experiență festivă completă: dec
14:30
Acum o oră
14:00
În data de 19 decembrie, Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu.În cazul procurorului Vitalie Ivanov, Completul B a analizat informațiile relevante privind integritatea etică și financiară și a informat subiectul că nu a identificat dubii privind respectarea criteriilor de integr
14:00
Rezultatele înregistrate de Poliția Națională în combaterea criminalității organizate și transfrontaliere au fost puse în evidență în cadrul întrevederii desfășurate între șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu și Directorul pentru operațiuni al Centrului pentru Aplicarea Legii din Europa de Sud-Est (SELEC), Chavdar Georgiev.În cadrul discuțiilor a fost apreciat nivelul de dezvoltare ins
14:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează agenții economici și publicul larg că marți, 30 decembrie 2025, reprezintă ultima zi operațională pentru efectuarea încasărilor și plăților bugetare.Autoritățile subliniază că 31 decembrie 2025 va fi dedicată exclusiv operațiunilor interne și procedurilor de închidere a anului bugetar, fără procesarea plăților externe.Pentru ziua de 30 decem
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026.În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămîne unul complicat.În aceste condiții geopolitice, pentru Republica Moldova există o singu
Acum 2 ore
13:30
Poliția a scos din circuit o cantitate mare de droguri sintetice, estimată la milioane de lei # Noi.md
Polițiștii Inspectoratului de la Ciocana, în comun cu ofițerii INI și procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au reținut în flagrant un bărbat de 45 de ani, bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.În urma unei informații operative, oamenii legii au intervenit prompt și l-au reținut pe suspect, asupra acestuia fiind găsite două pachete de dimensiuni mari ce c
13:30
Weekendul trecut a scos în evidență din nou pericolele traficului rutier: inspectorii de patrulare au înregistrat peste 2 980 de încălcări ale regulilor de circulație, dintre care cea mai gravă a fost conducerea sub influența alcoolului.Astfel, 28 de șoferi au fost depistați băuți la volan și imediat înlăturați de la volan, riscînd să provoace accidente grave sau chiar mortale. Deși numărul lo
13:00
În dimineața zilei de 22 decembrie 2025 pompierii din capitală au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu, nr. 18 din municipiul Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și salvatori.{{854304}}Ajunși, angajații IGSU au
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 22 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 23 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,17lei/litru (-15 bani), iar al motorinei standard – 18,82 lei/litru (-15 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
13:00
Poliția Națională vine cu recomandări pentru siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor # Noi.md
Sărbătorile adună familiile împreună, însă pot aduce și situații neplăcute, generate de grabă, aglomerație sau neatenție. Pentru ca fiecare familie să se poată bucura de această perioadă în liniște, Poliția Națională vine cu o serie de recomandări adresate cetățenilor.În spațiile publice, oamenii legii îndeamnă părinții să își supravegheze copiii, să acorde atenție bunurilor personale și să se
13:00
Postul Palanca–Maiaki–Udobnoe funcționează fără restricții, dar deplasările rămîn nerecomandate # Noi.md
Poliția de Frontieră anunță că punctele de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie și Palanca–Maiaki–Udobnoe funcționează în regim normal.{{854816}}Cu toate acestea, chiar și după ridicarea restricțiilor, autoritățile recomandă cetățenilor să evite, pe cît posibil, deplasările în această direcție.Amintim că în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau înc
13:00
Primăria municipiului Chișinău a dat startul „Tîrgului cu Tradiție de Crăciun”, un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, care are loc în sectorul Botanica al Capitalei.Tîrgul este organizat pe bulevardul Dacia, 26, și va fi deschis zilnic, între orele 09:00 și 20:00, pînă pe 31 decembrie.Vizitatorii au ocazia să descopere o gamă variată de produse oferite de producători autohtoni, atent
13:00
Aproape 30 de focuri de armă ar fi fost trase la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău în seara de 18 decembrie, de Ziua Poliției, a anunțat deputatul Vasile Costiuc pe rețele de socializare.Inspectoratul General al Poliției a comunicat că, potrivit primelor verificări, au fost identificate trei cartușe, iar focurile ar fi fost trase dintr-o armă personală, deținută legal, care ar fi av
Acum 4 ore
12:30
În noaptea de 22 decembrie, Odesa a fost din nou atacată.Obiectivul de infrastructură critică a fost avariat, iar una dintre zonele centrului regional a rămas parțial fără energie electrică.Se știe despre o victimă, care a fost spitalizată în stare medie de gravitate.Despre consecințele atacurilor a informat șeful administrației militare municipale din Odesa, Serghei Lysak.În cursu
12:30
Trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, a declarat după întîlnirea de la Miami că Rusia rămîne pe deplin orientată spre pace în Ucraina.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd mesajul lui Steve Whitcoff pe rețeaua de socializare X.„Rusia rămîne pe deplin orientatp spre stabilirea păcii în Ucraina. Rusia apreciază eforturile și sprijinul Statelor Unite în soluționarea c
12:00
În ajunul sărbătorilor de iarnă, în satul Tudora din raionul Ștefan Vodă a fost organizat Laboratorul folcloric „Lunca Nistrului și Stepa Bugeacului – aceeași inimă folclorică”.Evenimentul a avut loc în Casa de Cultură, unde ansamblurile folclorice din Tudora și Ermoclia s-au întrecut în interpretarea celor mai frumoase melodii, dansuri populare și tradiții.{{854705}}Cu toba, trompeta și m
12:00
Tradițiile Sărbătorilor de iarnă la Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților sînt păstrate cu multă de toți cu mult drag și dăruire, notează Noi.md.Membrii Centrului au venit împreună cu familiile lor și au adus voie bună la atelierul special.{{855173}}Într-o atmosferă plină de zîmbete și magie, participanții au povestit amintiri și tradiții de familie. Totodată, ei au decorat
11:30
Administrația SUA intenționează să recheme 29 de șefi ai misiunilor diplomatice din străinătate.Despre acest lucru a comunicat agenția Associated Press (AP), cu referire la doi angajați ai Departamentului de Stat. Potrivit acestora, diplomații au fost informați săptămîna trecută că mandatul lor expiră în ianuarie 2026.Toți au fost numiți în funcțiile lor în perioada mandatului fostului pre
11:00
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) s-a adresat cu o scrisoare deschisă către prim-ministrul, Alexandru Munteanu, notează Noi.md."Ne adresăm către Dvs. pentru a încerca de a depăși criza profundă în care se află transporturile naționale de pasageri și a evita protestele spre care ne duc acțiunile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenției
11:00
Astăzi, la ora 11:50, după o pauză de cinci ani, primul tren din Odessa al Căilor Ferate Ucrainene va ajunge la Chișinău.Acesta a circulat pînă în februarie 2020, înainte de începerea pandemiei. Acum, circulația sa a fost reluată din cauza unor circumstanțe legate de avarierea podului din zona Mayaki.Înainte de pandemie, trenul ucrainean circula, dar prin Cuciurgan, iar acum trece prin Mog
11:00
Duminică, în Serbia, cîteva mii de studenți și activiști au ieșit la protest în Novi Pazar împotriva presiunilor asupra sistemului de învățămînt superior.Protestul a devenit parte a unei mișcări mai ample, care s-a intensificat după prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad anul trecut, cînd au murit 16 persoane.{{778136}}Studenții denunță represiuni din partea administrației universități
11:00
Școala Profesională din Bubuieci a devenit, pentru cîteva ore, un adevărat atelier al bunătății.Aici a avut loc unul dintre cele zece evenimente ale campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, iar atmosfera a fost de sărbătoare.{{854884}}Toate resursele colectate de pe urma tîrgurilor vor fi repartizate pentru necesitățile unor școli auxiliare, notează Noi.m
11:00
10: 44 // La ședința de judecată de astăzi în dosarul "furtul miliardului", în fața magistaților s-a prezentat un alt martor, Ion Sturzu, fost viceguvernator al Băncii Naționale.Măsura de arest în cazul lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungită cu încă 30 de zile, notează Noi.md.Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Guvernul Filip și-a anunțat demisia, declarîn
Acum 6 ore
10:30
În această dimineață, Poliția a recepționat un apel telefonic de la un bărbat necunoscut, care a comunicat că sediul Judecătoriei Buiucani este minat.În urma tuturor verificărilor de rigoare, s-a stabilit că alerta este falsă.La moment, Poliția întreprinde toate acțiunile necesare pentru identificarea persoanei responsabile de apel și atragerea acesteia la răspundere conform legislației în
10:30
Patruzeci și cinci de ani de istorie, țesută în modele cunoscute și apreciate pe toate continentele. Covoarele Ungheni au fost mult timp o cartea de vizită a Moldovei – erau preferate în Japonia, SUA, Australia și zeci de alte țări, unde se prețuiește nu doar frumusețea, ci și tradiția. A 45-a aniversare a fabricii de Covoare Ungheni a fost un eveniment, în care s-au împletit amintiri și p
10:30
O întrerupere majoră de electricitate a lovit sîmbătă seara orașul San Francisco, lăsînd în beznă aproximativ 130.000 de locuitori și provocînd perturbări serioase în trafic.The Guardian arată că semnalele luminoase de circulație au încetat să funcționeze, iar zeci de taxiuri autonome Waymo au rămas blocate pe străzi și în intersecții, scoțînd în evidență vulnerabilitățile transportului autono
10:30
Prețul aurului a atins un nou maxim istoric, luni dimineață, datorită factorilor sezonieri și așteptărilor privind o relaxare suplimentară a politicii monetare a Rezervei Federale a Statelor Unite (Fed).Conform datelor actuale, prețul futures al aurului pentru luna decembrie pe bursa Comex din New York a crescut cu 45,30 dolari față de închiderea anterioară, ceea ce reprezintă 1,03%, ajungînd
10:00
Poliția de Frontieră informează că, în ultimele 24 de ore (21 decembrie 2025), prin punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 80.404 traversări de persoane.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19.874 traversări; PTF Leușeni – 14.359 traversări; PTF Sculeni – 9.395 traversări; P
10:00
În anul 2025, Blocul Operator al Institutului de Medicină Urgentă a desfășurat activitate continuă în cele 20 de săli, efectuînd un total de 16.013 intervenții chirurgicale în diverse specialități medicale.Potrivit administrației spitalului, peste 2.000 de intervenții au fost de endoprotezare; 1.100 operații oftalmologice, inclusiv pentru cataractă; 1.000 de intervenții laparoscopice, precum a
09:30
Serviciul Fiscal Federal (FTS) din Rusia a actualizat lista țărilor și teritoriilor cu care face schimb automat de informații financiare, incluzînd nouă state noi și eliminînd patru jurisdicții.Printre noile țări se află Republica Moldova, Kenya, Mongolia, Papua Noua Guinee, Senegal, Saint Martin, Thailanda, Trinidad și Tobago și Uganda. În schimb, Bermuda, Insulele Virgine Britanice, Gibral
09:30
Mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, fapt ce a influențat piața imobiliară din R. Moldova, precum și războiul din Ucraina, spune vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat.Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sînt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și a mater
09:00
Într-un context în care tot mai mulți tineri aleg să se întoarcă la sat și să valorifice potențialul agriculturii din Republica Moldova, apar exemple de inițiativă și curaj care demonstrează că pasiunea și munca pot suplini lipsa studiilor de specialitate.Alexandru Locoman face parte din noua generație de agricultori care, deși nu a urmat studii în domeniu, a decis să investească în agricultur
09:00
Kremlinul: Majoritatea propunerilor discutate la Miami „nu vor fi acceptabile” pentru Rusia # Noi.md
Majoritatea propunerilor formulate în cadrul negocierilor de la Miami dintre SUA, Europa și Ucraina privind o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina „nu vor fi acceptabile” pentru Moscova.Declarația a fost făcută de Iuri Ușakov, consilier al președintelui Federației Ruse, care a declaratt că poziția oficială a Kremlinului va fi stabilită după revenirea emisarului rus din Statele
09:00
Autorităţile de la Caracas au anunţat sîmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP, citată de presă.Teheranul nu a menţionat totuşi nicio măsură concretă într-o relatare a conţinutului convorbirii tel
Acum 8 ore
08:30
Delegațiile americană și ucraineană au salutat duminică, într-un comunicat comun, discuții 'productive și constructive' în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezența aliaților europeni, în vederea încheierii războiului din Ucraina, informează AFP, Reuters și EFE.'În cursul ultimelor trei zile în Florida, delegația ucraineană a avut o serie de reuniuni productive și constructive cu pa
08:30
Administrația Trump se apără de acuzația că încearcă să cenzureze dosarul Epstein pe care l-a publicat parțial # Noi.md
Departamentul american al Justiției s-a apărat duminică de acuzațiile că a cenzurat informațiile referitoare la președintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulțesc criticile privind publicare parțială și masiv editată a documentelor anchetei, relatează AFP.'Nu cenzurăm informațiile privindu-l pe președintele Trump' din dosare publicate sau viitoare, a dat a
Acum 24 ore
21:00
Un elicopter care îl transporta pe prim-ministrul indian Narendra Modi nu a putut ateriza la locul mitingului său planificat în Bengalul de Vest din cauza ceții dense.Elicopterul prim-ministrului a survolat scurt heliportul înainte de a se întoarce pe aeroportul din Kolkata. Nu au fost raportate incidente.{{854685}}La locul mitingului din Parcul Netaji din Taherpur s-a produs haos, după ce
20:30
În centrul orașului Cimișlia, a avut loc evenimentul tradițional de aprindere a luminițelor bradului de sărbători, marcînd deschiderea oficială a acestora în localitate.Evenimentul a reunit numeroși locuitori ai orașului, copii, părinți și bunici care au asistat la momentul simbolic al aprinderii luminițelor, transformînd centrul într-un spațiu festiv, plin de lumină și culoare.{{854846}}C
20:00
Google, companie deţinută de Alphabet, le-a recomandat unor angajaţi care deţin vize pentru Statele Unite să evite călătoriile internaţionale, pe fondul întîrzierilor tot mai mari în procesarea vizelor la ambasade.Mesajul a fost trimis joi de firma de avocatură BAL Immigration Law, care colaborează cu Google, şi avertizează angajaţii care au nevoie de viză pentru a reintra în SUA să nu părăsea
19:30
La 19 decembrie curent, la Criuleni, a fost inaugurat un bulevard pietonal nou și parcul orășenesc riveran reamenajat, realizate în cadrul unui proiect de revitalizare urbană implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru.Locuitorii orașului se bucură de spații moderne, sigure și prietenoase pentru plimbare, recreere, sport și socializare, iar centrul orașului s-a transformat într-un lo
19:00
Mod de preparare:Curățați cartofii, scoateţi-le partea de mijloc, săraţi adînciturile şi umpleţi-le. Cartofii puneţi-i în ceaun, turnaţi bulionul şi daţi-i la cuptor. Înainte de a se servi cartofii se dreg cu smîntînă şi se garnisesc cu felii de roşii, pătrunjel verde.Prepararea umpluturii:Ciupercile se fierb, se scurg prin strecurătoare, se taie fidea şi se prăjesc. Se adaugă ceapa pr
18:30
Trenul lui Moș Gerilă a pornit sîmbătă din Gara Chișinău într-o aventură magică.Sute de copii din familii vulnerabile și cu nevoi speciale au trăit momente de neuitat în cadrul evenimentului caritabil „Cursa spre Polul Nord”.{{855086}}Micuții au avut ocazia să se plimbe, timp de o oră, cu trenul, să participe la activități interactive și spectacole muzicale, dar și să îl întîlnească pe Moș
18:30
Tinerii interpreți care doresc să devină muzicieni și aspiră la succes trebuie să fie proactivi și să profite la maximum de oportunitățile disponibile pentru a-și promova melodiile, datorită vastelor oportunități disponibile pe rețelele de socializare.Producătorul muzical Serghei Orlov și-a exprimat această opinie în timpul unei apariții la emisiunea „Bez galstucov” cu Alexandr Stahurski la ca
18:00
Luni, uni consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 22 decembrie 2025, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:-str. șoș. Hîncești, 112-140/4,Porumbiței, T. Malai, Cimbrului, Crinelor, Văleni.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
18:00
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sînt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric.Solstiţiile (cînd ziua este cea mai scurtă – sau cea mai lungă, în cazul solstiţiului de vară), ca şi echinocţiile (cînd ziua este egală cu noaptea) sînt consecinţa mişcării P
17:30
Un bărbat care duminică participa la o vînătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, din zona comunei argeşene Lereşti din România.„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Cîmpulung a fost telefonată de către un bărbat în vîrstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vînătoare organizată, cu privire la faptul
