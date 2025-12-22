Cele mai consistente sechestre, aplicate în cauze de corupție și spălare de bani: 118.7 milioane de lei în 2025

21:10

În sezonul rece, tot mai mulți oameni se orientează spre remedii naturale pentru a preveni răcelile, iar cătina se numără printre cele mai apreciate fructe datorită conținutului ridicat de vitamine. Într-un material difuzat la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, producătoarea Alina Munteanu a explicat cum se cultivă cătina, cum este recoltată și transformată în produse gata de consum, dar și ce beneficii aduce sănătății.