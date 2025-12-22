Locuitorii din satul Condrița vor fi protejați de riscul inundațiilor, grație unui proiect european

21:00

Trenul lui Moș Crăciun a pornit sâmbătă din Gara Chișinău într-o aventură magică. Sute de copii din familii vulnerabile și cu nevoi speciale au trăit momente de neuitat în cadrul evenimentului caritabil „Cursa spre Polul Nord”. Micuții au avut ocazia să se plimbe, timp de o oră, cu trenul, să participe la activități interactive și spectacole muzicale, dar și să îl întâlnească pe Moș Crăciun.