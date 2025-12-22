Elevii Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi beneficiază de condiții moderne pentru instruirea practică

18:30

O parte din fluxurile de transport de mărfuri din sudul Ucrainei vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, după ce atacurile recente asupra infrastructurii critice au afectat rute logistice esențiale, inclusiv podul de pe drumul Odesa - Reni. Autoritățile de la Chișinău anunță că măsura este una necesară pentru menținerea aprovizionării cu bunuri vitale și că situația este gestionată în regim coordonat, cu implicarea mai multor instituții ale statului.