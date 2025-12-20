Destinații calde și ieftine pentru vacanță în Europa în februarie 2026

11:50

Președintele Emmanuel Macron a declarat vineri, 19 decembrie, că va fi „din nou util” să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. „Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin”, a declarat el presei la finalul unui summit la Bruxelles […] Articolul Macron vrea să vorbească cu Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție” apare prima dată în SafeNews.