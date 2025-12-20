Țară săracă, risipă bogată. Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni
20 decembrie 2025
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit o alimentație adecvată, iar în perioada sărbătorilor risipa crește semnificativ. Declarațiile au fost făcute de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav
• • •
Cele mai bune destinații calde și ieftine pentru vacanță în Europa în februarie 2026. În unele dintre aceste orașe, temperaturile în februarie ajung la +17°C. Tradițional, spre sfârșitul iernii, europenii obosiți de frig încep treptat să caute locuri unde să se încălzească. Preferabil, nu la prețul întregii averi și nu prea departe de casă, relatează unian.net.
Pomul de Crăciun a fost inaugurat la Președinție: Vizitatorii sunt bineveniți, anunță instituția
Președintele Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, aprinzând luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreună cu un grup de artiști de la Teatrul Republican de păpuși „Licurici" și au confecționat jucării pentru brad. „Lumina sărbătorilor de iarnă a ajuns și
În anul de studii 2025/26, în Republica Moldova funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 sunt publice și 5 private. Majoritatea universităților publice sunt amplasate în municipiul Chișinău, iar câte o instituție activează în Bălți, Cahul și Comrat. Instituțiile private sunt concentrate preponderent în capitală, cu o unitate în orașul Taraclia, arată datele
VIDEO | Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Agresorul s-a aruncat de pe o clădire
Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri la metroul din Taipei, a declarat pentru AFP şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este şi el mort, transmite Agerpres. Motivul atacului este încă necunoscut, a declarat pentru presă premierul Cho Jung-tai, vorbind
Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență", cere Ankara Ucrainei și Rusiei
O dronă a fost găsită prăbușită vineri în nord-vestul Turciei, a relatat presa locală, la patru zile după ce a fost doborâtă o dronă care intrase în spațiul aerian turc, transmit AFP și Agerpres. Potrivit mai multor mass-media, drona a fost găsită în câmp deschis, în apropierea orașului Izmit, la vest de Istanbul și la
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat accelerarea proiectelor de dezvoltare locală în raionul Ștefan Vodă, în urma discuțiilor purtate cu primarii și reprezentanții serviciilor deconcentrate din teritoriu. Potrivit acestuia, autoritățile centrale și locale își propun să continue proiectele începute și să lanseze altele noi, menite să îmbunătățească infrastructura și condițiile de trai ale cetățenilor. Speakerul
Consolidarea și extinderea cooperării moldo-chineze, cu accent pe domeniul agricol, a fost discutată de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul unei întrevederi cu ambasadoarea Chinei în Moldova, Dong Zhihua. Într-un comunicat de presă al MAIA se menționează că partea chineză a subliniat aprecierea pentru agricultura Republicii Moldova, menționând calitatea fructelor și a
Președintele rus Vladimir Putin, care a divorțat în anul 2013 de soția sa, Liudmila, a recunoscut vineri că este din nou îndrăgostit, relatează agenția EFE. „Da", a răspuns el laconic, după ce a fost întrebat de o jurnalistă la marea sa conferință de presă de la final de an dacă este sau nu îndrăgostit, transmite Agerpres.
Şeful diplomaţiei poloneze Radoslaw Sikorski îi "decernează" ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Orban, care se laudă "reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului" prin folosirea activelor ruse
Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe X, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei. "Felicitări", scrie Radoslaw Sikorski, răspunzând unei postări pe X a lui Orban, ataşând textului o imagine cu o medalie a Ordinului
„Protejaţi demnitatea profesorilor": Petiție către Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu. Peste zece mii de persoane cer majorarea salariilor din educație
Peste zece mii de persoane au semnat o petiție adresată președintelui Maia Sandu, prim-ministrului Alexandru Munteanu și președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prin care solicită majorarea salariilor cadrelor didactice, cercetătorilor și specialiștilor din domeniul educației. Mai exact, semnatarii cer autorităților să renunțe la înghețarea valorii de referință pentru calculul salariilor, prevăzută în proiectul Bugetului de stat
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul săptămânii, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în urma verificărilor au fost întocmite procese-verbale de contravenție, iar persoanele responsabile au fost sancționate conform prevederilor legale. Astfel, o persoană fizică a fost
Primul ministru Alexandru Munteanu a afirmat că integrarea R. Moldova în UE poate fie deja simțită de cetățeni, prin aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro SEPA și prin implementarea sistemelor europene de plăți și MIA. Potrivit demnitarului, Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană. Declarații în acest sens au fost lansate
Liderii Uniunii Europene cer ca în următoarea jumătate de an să fie pornite proiecte legate de întărirea capabilităților militare și să fie aplicate restricții suplimentare împotriva campaniilor hibride dinspre Rusia și Belarus. Reuniți în cadrul Consiliului European, reprezentanții statelor membre ale UE au evaluat progresele privind consolidarea securității și pregătirii pentru apărare a blocului comunitar
Un lot de 23 de microbuze școlare a fost repartizat astăzi, 19 decembrie, mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hîncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Dintre acestea 21 de unități de transport vor fi distribuite instituțiilor de învățământ general, iar alte două vor ajunge în dotarea
Zeci de zboruri înregistrau întârzieri sau au fost anulate vineri în Emiratele Arabe Unite, unde ploi puternice au provocat inundații în mai multe orașe mari, în urma unei rare furtuni în această țară deșertică, relatează AFP. Compania aeriană Emirates a anulat 13 zboruri de la Dubai, iar perturbări au fost semnalate în emiratul vecin Sharjah,
Documente PDF publicate pe site-uri ale guvernului american conțin linkuri către pornografie și escrocherii
Site-urile web ale autorităților și agențiilor guvernamentale ar trebui să fie veritabile depozite online de resurse utile, atunci când sunt administrate corespunzător, scrie site-ul tech Gizmodo, amintind că în unele cazuri pot ajunge să găzduiască și o cantitate considerabilă de pornografie și alte lucruri nedorite de oficiali. Potrivit unui nou raport al publicației 404 Media, mai multe
TikTok pune capăt unei saga de peste un an și semnează acordul care să o salveze de la interzicere în SUA
ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a semnat acorduri obligatorii cu investitori americani și internaționali pentru a-și vinde cota majoritară a afacerii din Statele Unite pentru a evita interzicerea popularei aplicații de videosharing, relatează BBC. Anunțul a fost făcut joi seara de către Shou Zi Chew, CEO-ul TikTok, care le-a transmis informația întâi angajaților. Jumătate din
VIDEO | Mesajul nu foarte subtil proiectat în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin
Decorul platoului în care președintele rus Vladimir Putin își ține vineri conferința de presă anuală pare să includă și un mesaj destul de clar, transmite Sky News, citându-l pe Ivor Bennett, correspondentul său la Moscova. Pe peretele din spatele său se află o hartă a Rusiei. În partea stângă a imaginii se vede conturul nu doar
Israel și Germania au semnat un contract de aproximativ 3,1 miliarde de dolari pentru extinderea sistemului de apărare aeriană și antirachetă Arrow-3, produs de Israel Aerospace Industries (IAI), a anunțat joi Ministerul Apărării din Israel. Acesta este al doilea acord major între cele două țări privind sistemul Arrow, după ce Germania a achiziționat pentru prima
VIDEO | Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă" ruse în Marea Mediterană
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al 'flotei fantomă' ruse 'în apele neutre' ale Mediteranei, a anunțat vineri o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), informează AFP. „SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier al așa-zisei 'flote fantome' ruse, QENDIL", a precizat această sursă, transmite Agerpres. „Rusia utiliza acest petrolier
Aur la Grand Prix de parajudo pentru R. Moldova. Basoc l-a învins pe campionul paralimpic Araujo
Parajudokanul moldovean Ion Basoc a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo, Brazilia. La categoria de greutate de până la 95 kg, Ion Basoc a parcurs cu siguranță întreaga distanță a turneului. În drumul spre finală, el l-a
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață. Avertizarea este valabilă în majoritatea raioanelor din R. Moldova. Potrivit SHS, în perioada 19 decembrie (ora 17:00) – 20 decembrie (ora 11:00), în zonele vizate se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să […] Articolul Meteorologii avertizează: ceață densă în majoritatea raioanelor apare prima dată în SafeNews.
Traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată temporar, după un nou atac cu drone în zonă, au anunțat autoritățile de frontieră. În prezent, la punctele de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” este permisă doar intrarea în Republica Moldova a persoanelor și mijloacelor de transport. Ieșirea din țară este autorizată exclusiv pentru cetățenii care se deplasează […] Articolul Traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată temporar, după un nou atac cu drone apare prima dată în SafeNews.
Republica Moldova va beneficia de un nou sprijin financiar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat modernizării unor drumuri strategice din țară și din zona municipiului Chișinău, cu impact asupra conectivității regionale și a legăturilor cu Uniunea Europeană. Acordul de modificare la împrumutul BERD pentru Proiectul V […] Articolul FOTO | BERD oferă 150 milioane de euro pentru modernizarea unor drumuri strategice apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Cum erau fraudate examenele auto practice la Bălți și Edineț? ASP prezintă dovezile # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) a prezentat astăzi detalii și înregistrări video, în contextul anunțului recent al șefului ASP că sute de șoferi vor rămâne fără permise de conducere, după ce examenele au fost fraudate. Reprezentanții instituției au susținut o conferință de presă cu tema: „Permisele obținute prin fraudarea probelor vor fi anulate. Toleranță zero față […] Articolul VIDEO | Cum erau fraudate examenele auto practice la Bălți și Edineț? ASP prezintă dovezile apare prima dată în SafeNews.
Poliția de Frontieră anunță că a fost reluată parțial activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe (Ucraina), în apropiere de punctul de trecere a frontierei Palanca. Potrivit IGPF, traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor. La ora 12:30, în cadrul PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie” se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor […] Articolul Circulație reluată parțial pe podul Maiaki–Udobnoe. Ce spune Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews.
Antreprenorii moldoveni din diasporă au acum mai multe oportunități de a-și extinde afacerile și de a se conecta direct cu producătorii de acasă. Agenția de Investiții din Moldova lansează programul „Buy Diaspora”, o inițiativă dedicată susținerii antreprenorilor moldoveni stabiliți peste hotare și consolidării legăturilor economice dintre diasporă și producătorii autohtoni. Programul este destinat companiilor fondate […] Articolul Granturi de până la 5.000 de euro pentru antreprenorii moldoveni din diasporă apare prima dată în SafeNews.
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina ar fi atacat prima; iar Zelenski „nu a fost” în Kupiansk, e un actor talentat # SafeNews
Dictatorul rus, Vladimir Putin, a început conferința de presă anuală pe care propaganda o numește „Linia directă”. El a vorbit pe larg despre cât de eficientă este armata sa în „eliberarea” Donbasului și despre cât mult vor eșua europenii în procesul lor de susținere a Ucrainei, scrie Digi24.ro. Putin a adus în atenția publica multe dintre […] Articolul Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina ar fi atacat prima; iar Zelenski „nu a fost” în Kupiansk, e un actor talentat apare prima dată în SafeNews.
Investițiile în economia Moldovei, subiect de discuție între Maia Sandu și președintele BERD # SafeNews
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu șeful Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso. Discuțiile s-au axat pe stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităților oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene, în contextul avansării Republicii Moldova pe calea integrării europene. Maia Sandu a mulțumit pentru angajamentul constant al BERD și […] Articolul Investițiile în economia Moldovei, subiect de discuție între Maia Sandu și președintele BERD apare prima dată în SafeNews.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a transmis astăzi raportul aferent Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit concluziilor raportului, judecătoarea Veronica Cupcea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege și, prin urmare, nu promovează evaluarea. Conform procedurii legale, CSM […] Articolul Judecătoria Orhei rămâne fără șef interimar: evaluarea externă, nepromovată apare prima dată în SafeNews.
Ședința plenară a Parlamentului din 18 decembrie s-a remarcat printr-o modificare amplă a ordinii de zi și prin utilizarea instrumentelor de control parlamentar, inclusiv depunerea primei moțiuni simple din actuala legislatură. Potrivit unei analize a Asociației Promo-LEX, ordinea de zi inițială, publicată pe 8 decembrie, conținea doar patru subiecte. Ulterior, pe 17 decembrie, Biroul permanent […] Articolul Promo-LEX atrage atenția asupra deficiențelor din ultima ședință parlamentară apare prima dată în SafeNews.
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, de la începutul acestui an, au fost anulate peste 300 de permise de conducere, ca urmare a depistării unor nereguli și fraude în procesul de examinare auto. Declarațiile au fost făcute de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, care a subliniat că prioritatea instituției este asigurarea unui proces de […] Articolul VIDEO | Fraude la examenele auto: ASP a anulat peste 300 de permise de conducere în 2025 apare prima dată în SafeNews.
Bill Gates și un miliardar discret, în noi fotografii din dosarul Epstein. Urmează să fie publicate toate documentele # SafeNews
Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat un nou set de fotografii obținute de la administratorii averii pedofilului răposat Jeffrey Epstein, unele dintre ele înfățișând titani ai tehnologiei precum Bill Gates și Sergey Brin, relatează Business Insider și Financial Times. Relația dintre Gates și Epstein este cunoscută de ani de zile. Cei doi s-au întâlnit […] Articolul Bill Gates și un miliardar discret, în noi fotografii din dosarul Epstein. Urmează să fie publicate toate documentele apare prima dată în SafeNews.
Ucraina anunţă că a primit 1.003 cadavre din Rusia, Moscova anunţă că a primit rămăşiţele a 26 de militari. Kievul a ptimit de la începutul lui 2025 peste 16.000 de cadavre # SafeNews
Ucraina anunţă vineri că a primit din Rusia 1.003 cadavre, prezentate de către ruşi ca fiind ale unor militari ucraineni ucişi în lupte, care creşte la peste 16.000 numărul rămăşiţelor predate de către Moscova de la începutul acestui an, relatează AFP. ”Repatrieri au avut loc. 1.003 corpuri au fost trimise în Ucraina care, potrivit părţii […] Articolul Ucraina anunţă că a primit 1.003 cadavre din Rusia, Moscova anunţă că a primit rămăşiţele a 26 de militari. Kievul a ptimit de la începutul lui 2025 peste 16.000 de cadavre apare prima dată în SafeNews.
Motorina va costa sub 19 lei pentru un litru în acest weekend, iar benzina se apropie de un nou minim al ultimilor trei ani, pe fondul continuării ieftinirii carburanților pe piața din Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, reducerile cumulate din ultimele săptămâni depășesc doi lei la motorină și un leu la […] Articolul Carburanții, mai ieftini în weekend: motorina sub 19 lei/litru apare prima dată în SafeNews.
Bucurie la Moscova, după ce liderii UE n-au reușit să ajungă la un acord privind activele rusești. Kirill Dmitriev: „Eșuata Ursula” # SafeNews
Înalții oficiali de la Moscova s-au bucurat după ce liderii UE nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut masiv către Ucraina, notează Politico. Cei 27 de lideri ai blocului s-au reunit joi și au dezbătut propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, […] Articolul Bucurie la Moscova, după ce liderii UE n-au reușit să ajungă la un acord privind activele rusești. Kirill Dmitriev: „Eșuata Ursula” apare prima dată în SafeNews.
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 19 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 19 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile din Australia intenționează să răscumpere armele de la populație după atacul de la Sydney # SafeNews
Guvernul Australiei, ca răspuns la atacul de pe plaja Bondi va lansa un program național de răscumpărare a armelor de la populație, a anunțat prim-ministrul Anthony Albanese. Programul va prevedea răscumpărarea armelor excesive, recent interzise și ilegale. Potrivit lui Albanese, această campanie va fi cea mai mare din 1996, când guvernul lui John Howard a […] Articolul Autoritățile din Australia intenționează să răscumpere armele de la populație după atacul de la Sydney apare prima dată în SafeNews.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat, pe 19 decembrie 2025, o sentință de condamnare pe numele lui Andrei Galațchi, fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova la alegerile din 2023, într-un dosar ce vizează finanțarea partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege, în proporții mari. Potrivit instanței, Andrei Galațchi a comis faptele […] Articolul Fost candidat la Primăria Cricova, condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.
Macron vrea să vorbească cu Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție” # SafeNews
Președintele Emmanuel Macron a declarat vineri, 19 decembrie, că va fi „din nou util” să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. „Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin”, a declarat el presei la finalul unui summit la Bruxelles […] Articolul Macron vrea să vorbească cu Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție” apare prima dată în SafeNews.
Energocom a efectuat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), la scurt timp după lansarea oficială a acesteia. Potrivit Energocom, tranzacția confirmă funcționalitatea noii piețe și eficiența acesteia în optimizarea mecanismelor de achiziție a energiei. Energocom a achiziționat simbolic 1 MWh de energie electrică […] Articolul Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei apare prima dată în SafeNews.
Controale la toate băncile: CNPF verifică dobânzile la credite și contractele cu clienții # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat controale tematice extinse la toate băncile din Republica Moldova, precum și la prestatorii de servicii de plată nebancari, pentru a verifica respectarea legislației privind protecția consumatorilor de servicii financiare, scrie bani.md. Decizia a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al CNPF din 16 decembrie 2025 și […] Articolul Controale la toate băncile: CNPF verifică dobânzile la credite și contractele cu clienții apare prima dată în SafeNews.
Prima judecătoare condamnată pentru corupție, de 11 ani în căutare internațională. Avocata din dosar – reținută la opt ani de la pronunțarea sentinței, la Gara Feroviară din Chișinău # SafeNews
La peste 11 ani de la condamnarea definitivă pentru corupție, fosta judecătoare a Judecătoriei Criuleni, Elena Roibu, este în continuare căutată internațional, fără ca autoritățile să cunoască locul aflării acesteia. În același dosar, avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, dispărută și ea înainte de pronunțarea sentinței, a fost reținută în 2022 și încarcerată pentru executarea pedepsei. Elena Roibu […] Articolul Prima judecătoare condamnată pentru corupție, de 11 ani în căutare internațională. Avocata din dosar – reținută la opt ani de la pronunțarea sentinței, la Gara Feroviară din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Marinari-spioni se urcă pe flota fantomă a Rusiei chiar când navele ies din port. Sarcina lor e legata de război # SafeNews
Cadre rusești care au legături cu serviciile militare și de securitate ale Moscovei au desfășurat activități de spionaj în apele europene, lucrând în secret pe nave care transportau petrol rusesc, au declarat pentru CNN surse din serviciile de informații occidentale și ucrainene. Din 2022, când a început invazia în Ucraina, Moscova a dezvoltat o „flotă fantomă” formată […] Articolul Marinari-spioni se urcă pe flota fantomă a Rusiei chiar când navele ies din port. Sarcina lor e legata de război apare prima dată în SafeNews.
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) urmează să fie trimiși în concediu tehnic forțat, în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Potrivit directorului CFM, Sergiu Cotelnic, măsura este determinată de scăderea semnificativă a volumului transporturilor în sezonul rece. Angajații vizați sunt cei care nu sunt implicați direct în circulația […] Articolul VIDEO | Sute de angajați de la CFM urmează să fie trimiși în concediu forțat apare prima dată în SafeNews.
Patru indivizi, membri ai unui grup criminal organizat, au fost condamnați la ani grei de închisoare pentru cel puțin patru cazuri de escrocherie. Potrivit unui comunicat al Procuraturii, aceștia au fost implicați într-o serie de episoade de înșelăciune prin schema ”ruda implicată în accident”. Potrivit materialelor cauzei, cei patru bărbați contactau victimele prin intermediul unei […] Articolul Patru persoane, condamnate pentru schema „ruda implicată în accident” apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Gavriliță a discutat cu ambasadoarea britanică despre consolidarea cooperării bilaterale # SafeNews
Consolidarea cooperării moldo-britanice, cu accent pe creșterea economică și modernizarea instituțiilor, a fost tema întrevederii dintre ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și ambasadoarea Regatului Unit, Fern Horine. Discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul investițiilor și al schimburilor comerciale. Totodată, oficialii au abordat prioritățile Ministerului Finanțelor, precum dezvoltarea unui sistem fiscal predictibil, accelerarea digitalizării, […] Articolul FOTO | Gavriliță a discutat cu ambasadoarea britanică despre consolidarea cooperării bilaterale apare prima dată în SafeNews.
Mai multe loturi de produse alimentare de import, contaminate cu pesticide. Anunțul făcut de ANSA # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță, vineri, 19 decembrie 2025, despre blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import. Este vorba de 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru”, ,în contextul în care analizele de laborator au arătat niveluri periculoase […] Articolul Mai multe loturi de produse alimentare de import, contaminate cu pesticide. Anunțul făcut de ANSA apare prima dată în SafeNews.
Guvernul pregătește un proiect de lege care prevede limitarea importurilor prin promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare. Acesta este propus ca soluție alternativă la inițiativa PSRM privind obligativitatea ca 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie autohtone. Ideea de a obliga comercianții cu amănuntul să păstreze pe rafturi cel puțin 50% din produsele naționale […] Articolul Importurile vor fi limitate de lanțul scurt de aprovizionare apare prima dată în SafeNews.
