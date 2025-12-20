Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei

08:40

Guvernul pregătește un proiect de lege care prevede limitarea importurilor prin promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare. Acesta este propus ca soluție alternativă la inițiativa PSRM privind obligativitatea ca 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie autohtone. Ideea de a obliga comercianții cu amănuntul să păstreze pe rafturi cel puțin 50% din produsele naționale […] Articolul Importurile vor fi limitate de lanțul scurt de aprovizionare apare prima dată în SafeNews.