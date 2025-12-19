/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc vrea acasă de sărbători: Când va afla dacă scapă sau nu de pușcărie
TV8, 19 decembrie 2025 18:30
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc vrea acasă de sărbători: Când va afla dacă scapă sau nu de pușcărie
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
19:00
Acum o oră
18:30
Acum 2 ore
18:00
17:30
17:30
Acum 4 ore
17:00
Acum 6 ore
14:00
13:40
13:30
Acum 8 ore
13:00
13:00
12:40
12:10
11:50
11:40
11:20
Acum 12 ore
10:50
10:20
09:50
09:20
08:50
08:20
07:30
07:20
Acum 24 ore
22:40
22:30
22:10
22:00
21:40
21:10
20:40
20:10
20:10
20:10
19:40
19:40
Ieri
18:50
18:20
18:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.