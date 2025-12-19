Servicii medicale gratuite acordate locuitorilor din Cereș

Libertatea Cuvântului, 19 decembrie 2025 04:00

O ambulanță mobilă a oferit consultații și investigații gratuite locuitorilor din satul Cereș (CT Ciudei). Specialiștii de la Secția Teritorială Storojineț au organizat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum o oră
04:00
Servicii medicale gratuite acordate locuitorilor din Cereș Libertatea Cuvântului
O ambulanță mobilă a oferit consultații și investigații gratuite locuitorilor din satul Cereș (CT Ciudei). Specialiștii de la Secția Teritorială Storojineț au organizat
Acum 8 ore
21:50
Servicii medicale gratuite acordate locuitorilor din Cereș Libertatea Cuvântului
O ambulanță mobilă a oferit consultații și investigații gratuite locuitorilor din satul Cereș (CT Ciudei). Specialiștii de la Secția Teritorială Storojineț au organizat
21:20
„Nu veți fi în NATO”: Dezvăluirile lui Zelenski Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a dezvăluit detalii despre conversația cu Joe Biden dinaintea datei de 24 februarie 2022. Încă înainte de începerea războiului pe
21:00
Succes internațional pentru tinerii vocaliști din Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Tinerii interpreți din comunitatea Noua Suliță sunt câștigătorii Concursului Internațional „Lumina Nordului”. Pe 14 decembrie, în orașul Bălți (Republica Moldova), a avut loc
20:50
Omagiu Eroilor în satul Sloboda Libertatea Cuvântului
Sloboda este primul sat din comunitatea Noua Suliță care a inaugurat Aleea Slavei în cinstea consătenilor căzuți la datorie, apărându-ne de invazia rusească.
Acum 24 ore
11:30
DUMITRU ISTRATI – OSTAȘ AL DREPTĂȚII Libertatea Cuvântului
A iubit foarte mult viața… …Dumitru Istrati a decis să plece voluntar pe front chiar în primele zile ale războiului. Pe mulți bărbați,
11:10
Flori în loc de zăpadă: În Carpați, în mijlocul lunii decembrie, au înflorit bănuțeii Libertatea Cuvântului
Iarna a uitat să vină la timp. Deși în calendar este decembrie, în munți strălucesc în toată splendoarea lor bănuțeii, sau margarete, așa
11:00
O vestită cântăreață din Bucovina a fost operată: urmează un tratament de două luni Libertatea Cuvântului
Cântăreața Katerina Bujinska a suferit o intervenție chirurgicală la ochi. Despre acest lucru a scris chiar ea pe pagina sa de Facebook, menționând
09:30
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia în condiții șocante: un expert a numit scenariul Libertatea Cuvântului
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia cu un rezultat neașteptat care, potrivit presupunerilor expertului, este discutat în cadrul părții secrete a negocierilor.
Ieri
22:20
Scriitorul sucevean Andrei Breabăn menționat la Galeria Celebrităților Libertatea Cuvântului
Ne bucurăm nespus pentru trofeul obținut de ilustrul scriitor, romancier, activist, domnul Andrei Breabăn din Suceava la finele acestui an deosebit. Alături de
22:00
Succes răsunător în toată Ucraina Libertatea Cuvântului
Elevele Sofia Sârbu (clasa a 3-a A) și Emilia Hauca (clasa a 3-a B) de la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian, membre
21:40
Un vocalist din comunitatea Nedoboivți a câștigat premiul întâi la un festival din Moldova Libertatea Cuvântului
Fil Drebot  de la studioul vocal „Barvograi” („Jocul culorilor”)  a obținut premiul întâi la concursul internațional „Aurora Boreală”. Premiul a constat într-un certificat
21:30
Ucraina a întors  din ocupație 12 copii care erau ținuți în „tabere de odihnă” și nu primeau medicamente vitale Libertatea Cuvântului
Ucraina a repatriat 12 copii și adolescenți din teritoriile ocupate temporar. Printre aceștia se numără un băiat care nu avea acces la medicamente
19:00
WSJ: O pace nefavorabilă pentru Ucraina va deveni o problemă pentru UE Libertatea Cuvântului
Propunerea inițială pentru Ucraina reflecta în mare măsură prioritățile Moscovei, fapt care a stârnit îngrijorare în cadrul Uniunii Europene. Liderii europeni consideră că
10:00
Moment astrologic. 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu alte zodii Libertatea Cuvântului
Ziua de astăzi vine cu o energie aparte, una care te invită să fii mai atentă la semnalele pe care le primești din
09:30
Povara durerii sufletești, durere pe care o simte întregul neam Libertatea Cuvântului
După cum am comunicat anterior, în ziua de duminică 14 decembrie, la Mănăstirea Putna, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, supranumită
08:00
Ajutor umanitar din Bavaria pentru un internat din Bucovina Libertatea Cuvântului
Peste o tonă de ajutoare umanitare a ajuns la orfelinatul-internat din localitatea Mahala, oferite de partenerii din Bavaria.  Anunțul a fost făcut de
07:50
Biroul de Securitate Economică a confiscat peste 7,5 mii de tone de soia în Odesa și Bucovina Libertatea Cuvântului
Un comerciant agricol a încercat să exporte ilegal produse în Turcia și România prin intermediul unor firme fictive. Informația a fost comunicată de
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Moscova a returnat Ucrainei 60 de persoane în timpul întâlnirii lui Lubineț cu reprezentanta Rusiei, Moskalkova Libertatea Cuvântului
Comisarul Radei Supreme pentru Drepturile Omului, Dmytro Lubineț, a avut o întrevedere cu ombudsmanul rus, Tatiana Moskalkova. În cadrul întâlnirii, Rusia a predat
19:30
Președinții Ucrainei și Moldovei au discutat cooperarea bilaterală și Ccalea comună spre aderarea la Uniunea Europeană Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o întâlnire cu Președintele Moldovei, Maia Sandu, în orașul Haga, din Olanda. Despre aceasta a informat Serviciul
19:30
Fermieră și promotoare a tradițiilor populare Libertatea Cuvântului
Așa am cunoscut-o personal nu demult, pe doamna Marioara Luța, deși o văzusem în Galeria Oamenilor de Seamă, iar vorbind despre ea l-am
18:20
Un tren de evacuare a sosit la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Un tren de evacuare cu 12 persoane din regiunea Donețk a sosit în Bucovina, scrie pe Facebook AMR Cernăuți. La gară în Cernăuți,
18:20
De ce Ucraina nu poate accepta „Planul de pace” al lui Trump: explicația unui expert Libertatea Cuvântului
Ucraina este pregătită pentru negocieri, dar nu în condiții care pun în pericol securitatea și suveranitatea sa. Ucraina se află sub o presiune
18:10
Deficitul de profesori în Ucraina: Câți pedagogi lipsesc Libertatea Cuvântului
În sistemul școlar din Ucraina există 316 mii de posturi. Totuși, doar 262 de mii sunt ocupate efectiv. Despre aceasta a informat Serghii
18:10
Iarna adevărată: -10 grade înregistrate în munții Bucovinei Libertatea Cuvântului
În această dimineață, 16 decembrie, în munții din Bucovina s-au înregistrat -10 grade Celsius. Despre aceasta a anunțat primarul Comunității Teritoriale Seliatyn, Valerii
09:30
Forum internațional la București: „Reconstrucția Ucrainei: Securitate, Oportunități, Investiții” Libertatea Cuvântului
Sub acest generic, la București a avut loc un forum internațional de două zile, organizat de New Strategy Center (NSC) cu sprijinul Ministerului
09:20
Un luptător curajos din Bucovina, Andrii Bodnariuk, a murit la război Libertatea Cuvântului
Andrii Bodnariuk, un militar din Bucovina, locuitor al satului Dolișni Șepit, a căzut la datorie în război. Anunțul a fost făcut de Consiliul
09:10
O dronă «Shahed» a lovit un bloc locativ cu multe etaje în Zaporijjia: Incendiu masiv în clădire Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 16 decembrie, o dronă de atac rusească de tip Shahed a lovit un bloc locativ din Zaporijjia. În urma
08:50
Ce se va întâmpla dacă Putin nu va dori pacea: Răspunsul lui Zelenski Libertatea Cuvântului
Zelenski a descris ce așteaptă Ucraina în cazul în care Putin nu va fi de acord cu pacea. Președintele Volodymyr Zelenski a explicat
15 decembrie 2025
22:40
Poziții diferite privind teritoriile. Zelenski a rezumat negocierile cu SUA Libertatea Cuvântului
Ucraina și SUA poartă negocieri la Berlin cu privire la încheierea războiului cu Rusia. Deocamdată, părțile nu au ajuns la un acord în
22:30
Triplă bucurie la Cernăuți Libertatea Cuvântului
În Centrul Perinatal Regional din Cernăuți s-a întâmplat o adevărată minune — o familie din Kolomyia se întoarce acasă cu trei inimi care
22:10
Ultimul drum pământesc, presărat cu flori și stropit cu lacrimi… Libertatea Cuvântului
Astăzi, 15 decembrie, în Comunitatea Teritorială Mămăliga, a fost condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, locuitorul satului Mămăliga, Grigore Jurba, căruia i-a fost
19:00
O injecție de adevăr pentru Orban Libertatea Cuvântului
Premierul ungar Viktor Orban și guvernul condus de acesta se pare că au primit o injecție semnificativă de adevăr din partea propriilor cetățeni.
19:00
Cu și despre oameni de seamă Libertatea Cuvântului
Am publicat până acum, în decurs de 10-12 ani, circa 30 de cărți despre diferiți oameni, locuri, evenimente, tradiții, obiceiuri, cultură, învățământ, credință…
18:50
Memoria care nu se stinge: în regiunea Cernăuți a fost inaugurată o nouă  Alee a Gloriei Libertatea Cuvântului
În satul Oleksiivka, CT Secureni, a fost inaugurată Aleea Gloriei. După cum informează Consiliul Regional Cernăuți, pe Alee au fost instalate zece bannere
18:50
Bărbat pe motocicletă a încercat să pătrundă ilegal în România Libertatea Cuvântului
Despre aceasta informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Seara, un bărbat pe motocicletă a sosit la punctul de trecere a frontierei Porubne. Acesta voia
11:30
Remedii naturiste. Turmericul – o farmacie într-o plantă Libertatea Cuvântului
Originar din India, turmericul este utilizat de secole în medicina ayurvedică datorită proprietăților terapeutice remarcabile. Turmericul (Curcuma longa) are un gust piperat, dar
11:20
„Răsună colinde până la sfântul soare…” Libertatea Cuvântului
Început pe timpuri relativ de pace, Festivalul „Deschide ușa, creștine!” din Horbova, se desfășoară și pe timp de război, demonstrând că sufletul luminat
09:40
Vor sărbători anul acesta Malanca la Ceahor, Vașcăuți și Crasna? Libertatea Cuvântului
Malanca din Bucovina este unul dintre cele mai spectaculoase și ample festivaluri de carnaval din Ucraina. Anterior, festivalul avea loc în noaptea de
09:30
Cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou: pronosticul meteorologului Libertatea Cuvântului
Temperatura în Ucraina va scădea ușor în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, dar va fi totuși caldă pentru luna decembrie. Despre
09:20
Alexander  Stubb: „A sosit un moment critic pentru negocierile de pace privind Ucraina” Libertatea Cuvântului
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat caracterul critic al etapei actuale a negocierilor de pace privind Ucraina. „Cred că ne aflăm într-un moment
09:10
A apărut o șansă reală de pace în Ucraina: publicația BILD a aflat despre termenele limită ale acordului Libertatea Cuvântului
SUA au intensificat considerabil presiunea asupra Kievului. Negocierile au ajuns la un nou nivel. În ajun, la Berlin, Germania, au avut loc negocieri
14 decembrie 2025
23:10
Sărbătoarea luminii și a binelui: La Cernăuți a fost aprinsă prima lumânare de Hanuka Libertatea Cuvântului
Astăzi, 14 decembrie, în Piața Teatrală din Cernăuți, a fost aprinsă solemn prima lumânare de Hanuka pe menora, în cinstea începerii sărbătorii evreiești
23:00
Situație dificilă cu electricitatea și apa în regiunea Odesa: Bucovina se alătură efortului de ajutor Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți s-a alăturat efortului de ajutor pentru Odesa, unde au apărut probleme cu electricitatea și apa în urma bombardamentelor. Șeful Administrației Militare
22:50
Garanțiile din partea SUA: Olga Stefanișyna a numit condițiile Ucrainei Libertatea Cuvântului
Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite ale Americii, Olga Stefanișyna, s-a pronunțat cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Potrivit ei, documentul trebuie
22:10
Mănăstirea Putna: Slujbă de pomenire pentru etnicii români morți sau dispăruți în războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Duminică, 14 decembrie, la Mănăstirea Putna, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, supranumită „Ierusalimul Românesc”, a fost săvârșită o slujbă de
10:50
Sfat naturist. Alimente care stimulează producția de colagen. Vor menține pielea tânără și articulațiile sănătoase Libertatea Cuvântului
Cu toții ne dorim să ne menținem pielea sănătoasă, fermă și strălucitoare pe măsură ce înaintăm în vârstă. Un element cheie care contribuie
10:40
Rusia, acuzată de tortură sistematică a prizonierilor de război ucraineni Libertatea Cuvântului
Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a publicat un raport în care acuză Rusia de abuzuri fizice și psihologice în masă
10:30
Eroul s-a întors acasă pentru totdeauna… Libertatea Cuvântului
Pe 13 decembrie, apărătorul Ucrainei, Grigore Jurba, s-a întors acasă, în satul Mămăliga …„pe scut”.  Locuitorii comunității l-au întâmpinat pe Erou cu un
10:20
„El nu se va opri”: Merz l-a comparat pe Putin cu Hitler Libertatea Cuvântului
Merz a avertizat că Putin nu se va opri în Ucraina, făcând o paralelă cu evenimentele din 1938. Liderul german Friedrich Merz l-a
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.