Omagiu Eroilor în satul Sloboda
Libertatea Cuvântului, 18 decembrie 2025 20:50
Sloboda este primul sat din comunitatea Noua Suliță care a inaugurat Aleea Slavei în cinstea consătenilor căzuți la datorie, apărându-ne de invazia rusească.
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 15 minute
21:00
Tinerii interpreți din comunitatea Noua Suliță sunt câștigătorii Concursului Internațional „Lumina Nordului”. Pe 14 decembrie, în orașul Bălți (Republica Moldova), a avut loc
Acum 30 minute
20:50
Sloboda este primul sat din comunitatea Noua Suliță care a inaugurat Aleea Slavei în cinstea consătenilor căzuți la datorie, apărându-ne de invazia rusească.
Acum 12 ore
11:30
A iubit foarte mult viața… …Dumitru Istrati a decis să plece voluntar pe front chiar în primele zile ale războiului. Pe mulți bărbați,
11:10
Flori în loc de zăpadă: În Carpați, în mijlocul lunii decembrie, au înflorit bănuțeii # Libertatea Cuvântului
Iarna a uitat să vină la timp. Deși în calendar este decembrie, în munți strălucesc în toată splendoarea lor bănuțeii, sau margarete, așa
11:00
O vestită cântăreață din Bucovina a fost operată: urmează un tratament de două luni # Libertatea Cuvântului
Cântăreața Katerina Bujinska a suferit o intervenție chirurgicală la ochi. Despre acest lucru a scris chiar ea pe pagina sa de Facebook, menționând
09:30
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia în condiții șocante: un expert a numit scenariul # Libertatea Cuvântului
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia cu un rezultat neașteptat care, potrivit presupunerilor expertului, este discutat în cadrul părții secrete a negocierilor.
Acum 24 ore
22:20
Ne bucurăm nespus pentru trofeul obținut de ilustrul scriitor, romancier, activist, domnul Andrei Breabăn din Suceava la finele acestui an deosebit. Alături de
22:00
Elevele Sofia Sârbu (clasa a 3-a A) și Emilia Hauca (clasa a 3-a B) de la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian, membre
21:40
Un vocalist din comunitatea Nedoboivți a câștigat premiul întâi la un festival din Moldova # Libertatea Cuvântului
Fil Drebot de la studioul vocal „Barvograi” („Jocul culorilor”) a obținut premiul întâi la concursul internațional „Aurora Boreală”. Premiul a constat într-un certificat
21:30
Ucraina a întors din ocupație 12 copii care erau ținuți în „tabere de odihnă” și nu primeau medicamente vitale # Libertatea Cuvântului
Ucraina a repatriat 12 copii și adolescenți din teritoriile ocupate temporar. Printre aceștia se numără un băiat care nu avea acces la medicamente
Ieri
19:00
Propunerea inițială pentru Ucraina reflecta în mare măsură prioritățile Moscovei, fapt care a stârnit îngrijorare în cadrul Uniunii Europene. Liderii europeni consideră că
10:00
Moment astrologic. 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu alte zodii # Libertatea Cuvântului
Ziua de astăzi vine cu o energie aparte, una care te invită să fii mai atentă la semnalele pe care le primești din
09:30
După cum am comunicat anterior, în ziua de duminică 14 decembrie, la Mănăstirea Putna, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, supranumită
08:00
Peste o tonă de ajutoare umanitare a ajuns la orfelinatul-internat din localitatea Mahala, oferite de partenerii din Bavaria. Anunțul a fost făcut de
07:50
Biroul de Securitate Economică a confiscat peste 7,5 mii de tone de soia în Odesa și Bucovina # Libertatea Cuvântului
Un comerciant agricol a încercat să exporte ilegal produse în Turcia și România prin intermediul unor firme fictive. Informația a fost comunicată de
16 decembrie 2025
22:30
Moscova a returnat Ucrainei 60 de persoane în timpul întâlnirii lui Lubineț cu reprezentanta Rusiei, Moskalkova # Libertatea Cuvântului
Comisarul Radei Supreme pentru Drepturile Omului, Dmytro Lubineț, a avut o întrevedere cu ombudsmanul rus, Tatiana Moskalkova. În cadrul întâlnirii, Rusia a predat
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Președinții Ucrainei și Moldovei au discutat cooperarea bilaterală și Ccalea comună spre aderarea la Uniunea Europeană # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o întâlnire cu Președintele Moldovei, Maia Sandu, în orașul Haga, din Olanda. Despre aceasta a informat Serviciul
19:30
Așa am cunoscut-o personal nu demult, pe doamna Marioara Luța, deși o văzusem în Galeria Oamenilor de Seamă, iar vorbind despre ea l-am
18:20
Un tren de evacuare cu 12 persoane din regiunea Donețk a sosit în Bucovina, scrie pe Facebook AMR Cernăuți. La gară în Cernăuți,
18:20
De ce Ucraina nu poate accepta „Planul de pace” al lui Trump: explicația unui expert # Libertatea Cuvântului
Ucraina este pregătită pentru negocieri, dar nu în condiții care pun în pericol securitatea și suveranitatea sa. Ucraina se află sub o presiune
18:10
În sistemul școlar din Ucraina există 316 mii de posturi. Totuși, doar 262 de mii sunt ocupate efectiv. Despre aceasta a informat Serghii
18:10
În această dimineață, 16 decembrie, în munții din Bucovina s-au înregistrat -10 grade Celsius. Despre aceasta a anunțat primarul Comunității Teritoriale Seliatyn, Valerii
09:30
Forum internațional la București: „Reconstrucția Ucrainei: Securitate, Oportunități, Investiții” # Libertatea Cuvântului
Sub acest generic, la București a avut loc un forum internațional de două zile, organizat de New Strategy Center (NSC) cu sprijinul Ministerului
09:20
Andrii Bodnariuk, un militar din Bucovina, locuitor al satului Dolișni Șepit, a căzut la datorie în război. Anunțul a fost făcut de Consiliul
09:10
O dronă «Shahed» a lovit un bloc locativ cu multe etaje în Zaporijjia: Incendiu masiv în clădire # Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 16 decembrie, o dronă de atac rusească de tip Shahed a lovit un bloc locativ din Zaporijjia. În urma
08:50
Zelenski a descris ce așteaptă Ucraina în cazul în care Putin nu va fi de acord cu pacea. Președintele Volodymyr Zelenski a explicat
15 decembrie 2025
22:40
Ucraina și SUA poartă negocieri la Berlin cu privire la încheierea războiului cu Rusia. Deocamdată, părțile nu au ajuns la un acord în
22:30
În Centrul Perinatal Regional din Cernăuți s-a întâmplat o adevărată minune — o familie din Kolomyia se întoarce acasă cu trei inimi care
22:10
Astăzi, 15 decembrie, în Comunitatea Teritorială Mămăliga, a fost condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, locuitorul satului Mămăliga, Grigore Jurba, căruia i-a fost
19:00
Premierul ungar Viktor Orban și guvernul condus de acesta se pare că au primit o injecție semnificativă de adevăr din partea propriilor cetățeni.
19:00
Am publicat până acum, în decurs de 10-12 ani, circa 30 de cărți despre diferiți oameni, locuri, evenimente, tradiții, obiceiuri, cultură, învățământ, credință…
18:50
Memoria care nu se stinge: în regiunea Cernăuți a fost inaugurată o nouă Alee a Gloriei # Libertatea Cuvântului
În satul Oleksiivka, CT Secureni, a fost inaugurată Aleea Gloriei. După cum informează Consiliul Regional Cernăuți, pe Alee au fost instalate zece bannere
18:50
Despre aceasta informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Seara, un bărbat pe motocicletă a sosit la punctul de trecere a frontierei Porubne. Acesta voia
11:30
Originar din India, turmericul este utilizat de secole în medicina ayurvedică datorită proprietăților terapeutice remarcabile. Turmericul (Curcuma longa) are un gust piperat, dar
11:20
Început pe timpuri relativ de pace, Festivalul „Deschide ușa, creștine!” din Horbova, se desfășoară și pe timp de război, demonstrând că sufletul luminat
09:40
Malanca din Bucovina este unul dintre cele mai spectaculoase și ample festivaluri de carnaval din Ucraina. Anterior, festivalul avea loc în noaptea de
09:30
Temperatura în Ucraina va scădea ușor în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, dar va fi totuși caldă pentru luna decembrie. Despre
09:20
Alexander Stubb: „A sosit un moment critic pentru negocierile de pace privind Ucraina” # Libertatea Cuvântului
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat caracterul critic al etapei actuale a negocierilor de pace privind Ucraina. „Cred că ne aflăm într-un moment
09:10
A apărut o șansă reală de pace în Ucraina: publicația BILD a aflat despre termenele limită ale acordului # Libertatea Cuvântului
SUA au intensificat considerabil presiunea asupra Kievului. Negocierile au ajuns la un nou nivel. În ajun, la Berlin, Germania, au avut loc negocieri
14 decembrie 2025
23:10
Sărbătoarea luminii și a binelui: La Cernăuți a fost aprinsă prima lumânare de Hanuka # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 14 decembrie, în Piața Teatrală din Cernăuți, a fost aprinsă solemn prima lumânare de Hanuka pe menora, în cinstea începerii sărbătorii evreiești
23:00
Situație dificilă cu electricitatea și apa în regiunea Odesa: Bucovina se alătură efortului de ajutor # Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți s-a alăturat efortului de ajutor pentru Odesa, unde au apărut probleme cu electricitatea și apa în urma bombardamentelor. Șeful Administrației Militare
22:50
Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite ale Americii, Olga Stefanișyna, s-a pronunțat cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Potrivit ei, documentul trebuie
22:10
Mănăstirea Putna: Slujbă de pomenire pentru etnicii români morți sau dispăruți în războiul din Ucraina # Libertatea Cuvântului
Duminică, 14 decembrie, la Mănăstirea Putna, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, supranumită „Ierusalimul Românesc”, a fost săvârșită o slujbă de
10:50
Sfat naturist. Alimente care stimulează producția de colagen. Vor menține pielea tânără și articulațiile sănătoase # Libertatea Cuvântului
Cu toții ne dorim să ne menținem pielea sănătoasă, fermă și strălucitoare pe măsură ce înaintăm în vârstă. Un element cheie care contribuie
10:40
Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a publicat un raport în care acuză Rusia de abuzuri fizice și psihologice în masă
10:30
Pe 13 decembrie, apărătorul Ucrainei, Grigore Jurba, s-a întors acasă, în satul Mămăliga …„pe scut”. Locuitorii comunității l-au întâmpinat pe Erou cu un
10:20
Merz a avertizat că Putin nu se va opri în Ucraina, făcând o paralelă cu evenimentele din 1938. Liderul german Friedrich Merz l-a
10:20
Zilele acestea un convoi umanitar cu 11 ambulanțe a sosit la Cernăuți. Acesta a fost însoțit de o delegație care aduce personal mașinile
10:20
Peste 1100 de locuitori din regiunea Cernăuți cu vârsta de peste 60 de ani și-au găsit un loc de muncă în decursul anului # Libertatea Cuvântului
Cea mai în vârstă femeie angajată are 77 de ani, iar bărbatul – 85. Despre acest lucru a informat Centrul de Ocupare a
13 decembrie 2025
18:40
…Am ajuns la Herța după vreo 20 de ani lipsă. Nu zic, ba, prin unele sate din această comunitate, am mai fost. Mai
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.